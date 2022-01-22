Гандбол. Даниил Шишкарев: «Не ошибается тот, кто не играет»

Во втором матче основного группового раунда на чемпионате Европы-2022 по гандболу капитан российской сборной Даниил Шишкарев вернулся на площадку, отбыв положенный пятидневный карантин после положительного теста на коронавирус и выполнив после этого все необходимые по регламенту турнира процедуры. Сборная России уступила испанцам (25:26) в сумасшедшей по драматизму концовке, одним из главных действующих лиц в которой оказался именно Шишкарев. А после игры он ответил на вопросы Olympics – не только о состоявшемся матче, но и о том, в каком состоянии находится сейчас российский мужской гандбол, в последние годы не имевший успехов.

«Последняя атака – импровизация под воздействием обстоятельств»

Olympics: Даниил, в матче с Испанией вы уже были на площадке. А каково было капитану наблюдать за предыдущими матчами сборной России по телевизору во время карантина?

Даниил Шишкарев: Честно признаюсь, это было очень тяжело. Особенно во время стартового матча второго раунда со Швецией, когда мы втроем (помимо Шишкарева, на карантине находились еще два игрока сборной России – Сергей Марк Косоротов и Андрей Верещагин – прим.Olympics) еще оставались в Кошице, а сборная играла уже в Братиславе.

Мы так кричали, что другие постояльцы отеля, наверное, думали, что это не гостиница, а психбольница какая-то. Мы с Косоротовым и Верещагиным чуть не разнесли там весь отель (улыбается).

Olympics: В отличие от своих по партнеров по команде и по карантинному несчастью, вы в игре с испанцами уже смогли помочь команде непосредственно в игре. Как чувствовали себя после этого карантина?

ДШ: Игрового тонуса пока еще точно нет. Но, честно говоря, ожидал, что будет хуже.

Olympics: С трибуны показалось, что вы все-таки с трудом входили в игру – в частности, в первом тайме не смогли реализовать два первых своих броска.

ДШ: Да, все так. И дело даже не в этих бросках. Я просто довольно долго пытался найти себя в игре. Все-таки пять дней сидеть в комнате без игровых тренировок – это очень тяжело. Да, с 12 до 2 часов дня у меня каждый день было занятие, растяжка, я занимался телом. Все, что мог в этой комнате «два на два метра» пытался делать, чтобы поддерживать себя в форме. Но на пользу пятидневное отсутствие игровых тренировок точно не пошло – это факт. Что ж, это жизнь. В результате на первых минутах игры с испанцами я пытался почувствовать свое тело, войти в игру. Поэтому и пытался выходить на броски с острых углов, чтобы почувствовать ритм и зарядиться эмоциями матча.

Olympics: Сама игра долгое время складывалась очень хорошо для сборной России, которая за 15 минут до конца встречи вела с перевесом в четыре мяча. Чего в этот момент команде не хватило, чтобы удержать преимущество?

ДШ: Не хватило ротации в нападении и трезвости действий после того, как испанцы перестроились на активную защиту. Мы в тот момент быстро потеряли три или четыре мяча, и это стало ключевым моментом в игре. Жаль, что выпали Серега Косоротов и Андрей Верещагин. Безусловно, они помогли бы нам для ротации в атаке – тогда была бы свежесть в нападении, и, я думаю, на последних минутах мы выглядели бы лучше.

Olympics: В концовке игры у сборной России, отстававшей в счете на один мяч, оставалось всего 8 секунд на последнюю атаку. То, что мяч пришел для броска именно к вам на правый фланг – это было спланировано в тайм-ауте, или оказалось импровизацией?

ДШ: Планировали все примерно так, как получилось, но в конечном итоге дело все равно дошло до импровизации. Потому что именно пас на край в мою сторону был сделан уже под влиянием обстоятельств. По замыслу должен был все-таки состояться бросок с задней линии. Но как случилось – так случилось, и дивиденды в виде пенальти из этой атаки нам удалось получить.

Olympics: Когда арбитры уже по окончании игрового времени пошли смотреть видео эпизода с вашим падением при исполнении броска, – что думали в этот момент?

ДШ: Я был уверен, что назначат пенальти. Все испанцы протестовали, но у меня не было никаких сомнений, что это чистый пенальти. У меня уже не оставалось времени на бросок, а испанец зачем-то сделал шаг в мою сторону – не знаю зачем. Но нарушение правил было стопроцентным. Жаль, что это не помогло нам спасти игру (исполняя пенальти, игрок сборной России Игорь Сорока попал в штангу – прим.Olympics).

Даниил Шишкарев: «Опыт, когда команда учится обходиться без лидера, пригодится в будущем. А представьте – когда мы будем вместе: какая химия будет, какая игра и какой результат!» Фото © REUTERS/Radovan Stoklasa

«Отвыкли распределять силы и эмоции на весь турнир»

Olympics: На этом чемпионате Европы игра сборной России заслужила много позитивных отзывов. У вас огромный опыт игры в национальной команде. Можете как-то прокомментировать: что именно изменилось сейчас по сравнению с прежними годами?

ДШ: Мы играем второй большой турнир примерно этим составом, идем все дальше.

Скажу так: игра у этой сборной есть, но нужно учиться проходить на таких соревнованиях далеко – играть такие стадии, как этот второй групповой раунд чемпионата Европы. Потому что команда долгое время выпадала, не проходя по турнирам дальше группы. И теперь получается, что ребята эмоционально выхолащиваются уже на предварительной стадии. Немножко не выходит себя контролировать, а нам нужно научиться ровно распределять силы и эмоции по всему турниру.

Вот в результате мы на этом чемпионате прошли первую группу на подъеме, но следующий раунд еще тяжелее, соперники еще сильнее. А мы пока не совсем к этому готовы. Но совершенно точно видно, что мы растем как команда. И для этого прогресса очень важны именно такие матчи, как, например, сегодняшний с Испанией – пусть даже с неудачным исходом. Все равно это задел, который останется с нами на будущее.

Olympics: А чувствуете какую-то реакцию из России на нынешнее выступление, на то, что игра команды вызывает симпатии?

ДШ: Не-а, не чувствуется ничего. Скажу даже больше. Если честно, я был удивлен, что даже после нашей победы над Норвегией, когда мы выдали такой хороший матч, в прессе у нас появились негативные комментарии про отдельных гандболистов. Играла и победила команда, а люди вдруг перешли на какие-то персоналии. Я уже опытный игрок, через многое прошел, но в отношении молодых ребят эта несправедливая, на мой взгляд, критика действует очень плохо. Но ничего – через это им тоже надо пройти, получить и такой опыт. Обрасти какой-то внутренней защитой, которая в дальнейшем по жизни будет им помогать.

Olympics: В последние годы не было обидно, что, когда в России говорили о гандболе, то почти всегда только о женском? Как будто мужской сборной и вовсе почти не существовало…

ДШ: Конечно, обидно. Знаете, я уже 13-й год нахожусь в составе сборной России – и, не поверите, но абсолютно перед каждым крупным турниром была и есть какая-то надежда. И даже вера в то, что нам по силам пройти по турниру далеко, что именно теперь у нас есть возможность «зацепиться». А здесь, на чемпионате Европы, после предварительного раунда это все, казалось, стало абсолютно реально, как бы совсем близко. Жаль, но после двух поражений во втором раунде немножко отдаляется все это от нас опять. К сожалению, срубил нас ковид. Понятно, что Сергей Марк Косоротов для нас системообразующий игрок в нападении. И если бы он был на площадке в матче с Испанией, то я не сомневаюсь, что результат был бы в нашу пользу – с таким настроем и с такой игрой.

Но опять-таки – это тоже трудности, через которые команда должна пройти, чтобы стать на постоянной основе претендентом на медали чемпионатов мира и Европы. И такой опыт, когда команда учится обходиться без лидера, тоже пригодится в будущем. А представьте – когда мы будем вместе: какая химия будет, какая игра и какой результат!

Olympics: Впереди у сборной России на этом чемпионате Европы еще два матча основного группового раунда – против Германии и Польши. Настрой на борьбу после двух поражений сохраняется?

ДШ: Настрой боевой. Я перед каждым матчем говорю: «Ребята, мы должны учиться такие матчи играть. Это тяжелый турнир – не столько в физическом плане, сколько по психологии. Поэтому надо идти от игры к игре, настраиваться по максимуму – выходить и играть». Да, мы будем делать ошибки – не ошибается тот, кто не играет. В игре с Испанией, например, не брось я мяч прямо на перехват сопернику в концовке – и в последней атаке можно было не придумывать что-то за 8 секунд, а спокойно разыгрывать комбинацию, имея достаточно времени. Ошибки будут, и к этому надо относиться нормально. Но точно могу сказать, что настрой на оставшиеся игры этого чемпионата у нас будет сумасшедший!