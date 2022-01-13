Гандбол. Чемпионат Европы-2022 среди мужчин: победный старт сборной России 

Сборная России с победы стартовала на чемпионате Европы по гандболу, который проходит в Венгрии и Словакии. Другого результата, впрочем, никто не ожидал, ведь соперником команды Велимира Петковича на старте турнира стала сборная Литвы, которая попала на соревнования такого уровня впервые за 24 года!

Однако победа российских гандболистов получилась весьма противоречивой и кроме некоторого недоумения и чувства тревоги мало что принесла. Слишком контрастными, режущими глаз получились две половины игры. В первой сборная России выглядела настроенной, мотивированной, доминирующей и осознающей превосходство. Во второй – дерганой, сумбурной и даже растерянной.

Команде Петковича больше всего удался стартовый отрезок встречи. Прошло 12 минут, а на табло горело 6:1 в пользу сборной России. Гандболисты буквально смяли литовцев быстрыми атаками, вариативностью, изобретательностью и надежностью в обороне. В нападении зажигали Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Житников и Даниил Шишкарев, на последнем рубеже – Виктор Киреев, и были все предпосылки считать, что исход решен – это блицкриг.

Но резво стартовав, сборная России отчего-то ударила по тормозам. Вместо роста преимущества, разница застыла на «плюс 5», и первый тайм завершился со счетом 14:9.

Насколько сборной России удалось начало матча, настолько же кошмарным получилась вторая половина второго тайма. Команда Петковича до этого времени удерживала разницу в четыре-пять мячей, но это преимущество было мнимым. Психологический перевес, и это чувствовалось, был на стороне сборной Литвы, которая долго ловила волну своей игры и, наконец, ее в полной мере ощутила. Прибалтийцы в принципе намного активнее начали вторую половину, повысив в скорости, а по мере того, как матч приближался к финишу, все увереннее справлялись с обороной сборной России и подбирались в счете. За десять минут до сирены литовцы сократили отставание до трех мячей, потенциально это тянуло на возможный перелом игры и камбэк.

Шишкарев сыграл по-капитански

В решающий момент сборная России спаслась. Голкипер-дебютант крупных турниров Андрей Верещагин отразил пенальти, а капитан команды Даниил Шишкарев забросил важный мяч. Тем не менее, сборная России все равно заставила испытать неприятные чувства. Несмотря на то, что матч был фактически решен, команда Петковича позволила литовцам на последних секундах сократить отставание до минимума – 28:27. То есть, прибалтийцы наглядно показали, что сборная России уязвима и у нее могут возникнуть проблемы даже со средней командой.

Да, последнее слово осталось все-таки за коллективом Петковича. За пять секунд до финальной сирены Житников и Шишкарев разыграли чудо-комбинацию, и последний поставил в игре точку – 29:27. Но победа над сборной Литвы не убедила. 17 января сборной России предстоит провести игру против хозяев чемпионата Европы – словаков, которая наверняка станет решающей в борьбе за выход в основной раунд. И если команда Петковича до этого времени не устранит бреши, особенно это касается игры в обороне, то планы по попаданию в топ-12 могут потерпеть крах.

Матчи сборной России на предварительном этапе чемпионата Европы-2022

время начала матчей – московское

15 января, 22:30

Норвегия – Россия

17 января, 20:00

Россия – Словакия

Трансляции

Все матчи предварительного этапа с участием сборном России в прямом эфире покажет Матч ТВ.