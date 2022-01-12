Гандбол. Чемпионат Европы-2022 среди мужчин: что ждать от сборной России

С 13 по 30 января Венгрия и Словакия примут мужской чемпионат Европы по гандболу. Континентальное первенство в отличие от турнира 2018 года не обойдется без сборной России, которая легко и непринужденно отобралась на турнир.

В чемпионате Европы вновь примут участие 24 команды, которые разбиты на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждой по итогам предварительного этапа продолжат выступление на турнире. В основном раунде две группы будут образованы путем объединения лучших из квартетов А, В и С и, соответственно, D, Е и F.

Жеребьевка для сборной России была вполне благосклонной. На первом этапе турнира команда Велимира Петковича в группе F получила в соперники сборные Литвы, Словакии и Норвегии. К топовым можно причислить только скандинавов: начиная с 2017 года, они трижды поднимались на пьедестал почета на крупных турнирах.

Основным соперником сборной России на первом этапе станет одна из хозяек чемпионата Европы – Словакия. Однако российские гандболисты не раз ее обыгрывали, так что выход в основной раунд чемпионата Европы – задача-минимум. Тем более что цель, которую поставили перед командой Петковича, гораздо выше – попасть в восьмерку сильнейших. За последние восемь лет максимальный результат, которого удавалось добиваться сборной России на чемпионатах Европы, – дважды девятое место. На предыдущем континентальном первенстве российские гандболисты и вовсе с треском провалились, став 22-ми. Так что задача у команды Петковича более чем амбициозная.

Побороться за то, чтобы хотя бы вернуться в десятку, вполне можно. Среди команд из второй половины сетки явно выше классом только две – сборная Швеции и победитель двух последних чемпионатов Европы – Испания. С остальными реально посражаться. Оптимизма добавляет то, что команда Петковича перед континентальным первенством провела два контрольных матча с сильной Хорватией. В первой игре россияне вице-чемпионам Европы уступили – 24:30, но на следующий день взяли реванш – 28:26.

Испания постарается защитить титул

Первая половина сетки, где собраны команды в группах A, B и C, выглядит более статусной. Здесь и действующие олимпийские чемпионы – сборная Франции, и чемпионы мира – сборная Дании, и та же Хорватия. Нельзя недооценивать и команды Португалии, Исландии, Венгрии, которые так же могут навязать конкуренцию.

С большой долей вероятности будущий чемпион Европы, да и призеры тоже, именно здесь. Впрочем, как сложится турнир и сможет ли сборная Испании удержать титул, покажут только матчи. Не сомневаться можно только в одном – чемпионат Европы наверняка получится увлекательным и сверхинтересным.

Состав сборной России на чемпионат Европы-2022 по гандболу

Вратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Артем Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА);

Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).

Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарёв (оба – «Чеховские медведи»);

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич («Виктор»);

Правые полусредние: Никита Каменев, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»);

Левые полусредние: Михаил Виноградов («Брегенц» Австрия), Евгений Дземин («Чеховские медведи»), Сергей Марк Косоротов («Висла», Польша), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия);

Разыгрывающие: Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников («Висла», Польша).

Матчи сборной России на предварительном этапе чемпионата Европы-2022

время начала матчей – московское

13 января, 20:00

Россия – Литва

15 января, 22:30

Норвегия – Россия

17 января, 20:00

Россия – Словакия