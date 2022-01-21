Гандбол. Чемпионат Европы-2022 среди мужчин. В невероятной концовке сборная России проиграла Испании

В пятницу, 21 января, на чемпионате Европы-2022 по гандболу продолжились матчи основного группового раунда, и сборная России уступила действующим чемпионам континента из сборной Испании – 25:26. Уже по истечении игрового времени российские гандболисты получили право на пенальти, но Игорь Сорока, который мог свести к ничьей этот невероятный матч, с 7-метровой отметки попал в штангу.

Перед игрой с испанцами в расположение команды вернулся капитан сборной России Даниил Шишкарев, отбывший карантин после положительного теста на коронавирус и прошедший после этого все предусмотренные регламентом процедуры. Он вышел на площадку с первых минут и, хотя Шишкареву явно требовалось время на возвращение игрового тонуса, присутствие капитана явно добавило команде энергии и позитивных эмоций.

В первом тайме голы обеим командам давались с трудом – прежде всего, из-за великолепной игры обоих вратарей. И россиянин Виктор Киреев, и испанец Родриго Корралес действовали просто блестяще. После 20-й минуты игры табло братиславской арены даже специально отметило показатель Киреева, у которого к тому моменту было 47 процентов отраженных бросков – по меркам гандбола показатель почти запредельный. Особенно – в игре против Испании!

Первая половина матча завершилась с минимальным перевесом испанцев (12:11), однако сразу после перерыва пришло время левого полусреднего сборной России Дмитрия Санталова. В первом тайме он не отличился ни разу, а за первые 15 минут второго тайма забросил пять мячей.

- Ничего в моей игре после перерыва особенно не изменилось, - прокомментировал для Olympics этот отрезок матча Санталов. – Испанцы чуть по-другому стали играть в обороне, у меня пошел бросок – как-то так все и получилось. Жаль, что, когда мы после этого повели с перевесом в четыре мяча, команде не хватило хладнокровия. Помешали потери – и мои, и других ребят.

Действительно, добытый с трудом к середине второго тайма отрыв (22:18), сборная России позволила соперникам нейтрализовать на удивление быстро. Уже через пять минут счет сравнялся (23:23) – и стало ясно, что судьба матча решится в нервной концовке.

Правда, трудно было предположить, что эта концовка окажется настолько головокружительно нервной. На последней минуте сборная Испании вела с минимальным перевесом (25:26) и владела мячом. Виктор Киреев отразил бросок испанца, однако на последнюю атаку у российских гандболистов оставалось всего 8 секунд. Этого времени хватило, чтобы вывести на бросок с правого угла площадки Даниила Шишкарева – мяч пролетел мимо ворот, и испанцы, собравшись в кружок, уже начали танцевать и отмечать свою победу. Оказалось, рано. Датские арбитры отправились смотреть видеозапись заключительного эпизода и после короткого совещания зафиксировали фол – пенальти!

- Когда судьи начали смотреть видео, я совершенно не сомневался, что пенальти будет назначен, потому что фол точно был, - рассказал Olympics после игры Даниил Шишкарев. – Не знаю, правда, зачем испанец это сделал, так как ситуация для броска у меня была непростая. Но правила он нарушил, и пенальти в этом эпизоде точно был.

К сожалению, Игорю Сороке в критический момент матча (а для сборной России - возможно, и всего чемпионата Европы) при исполнении пенальти не хватило точности и удачи. «Были ли у меня сомнения при определении того, кто будет исполнять этот бросок? Я не Бог, чтобы знать все заранее, а Сорока – самый стабильный пенальтист в нашей команде, хоть и ошибся один раз сегодня до этого, - ответил главный тренер сборной России Велимир Петкович на вопрос Olympics. – Конечно, нельзя быть довольным, когда проигрываешь такой матч на последних секундах. Но сегодня я горжусь тем, как сборная России играла все 60 минут против такой команды, как сборная Испании».

Команде Петковича остается сыграть еще два матча в основном групповом раунде чемпионата Европы-2022. Теоретические шансы попасть в полуфинал у сборной России еще остаются, но сегодняшнее обидное поражение свело их к минимуму.

Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Расписание оставшихся матчей сборной России в основном групповом раунде (время московское):

23 января. 17:30. Россия – Польша

25 января. 20:00. Россия – Германия

Прямые трансляции матчей с участием сборной России – на каналах «Матч.ТВ» и «Матч.Игра».