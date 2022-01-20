Гандбол. Чемпионат Европы-2022 среди мужчин. Сборная России лишилась лидеров и потерпела первое поражение на турнире 

В четверг, 20 января, на чемпионате Европы-2022 по гандболу стартовал основной групповой раунд, и в своем первом матче этой стадии сборная России проиграла гандболистам Швеции – 23:29. С проблемами команда Велимира Петковича столкнулась еще перед игрой – из-за положительных тестов на коронавирус матч со шведами вынуждены были пропустить капитан сборной России Даниил Шишкарев и один из ее ведущих игроков Сергей Марк Косоротов.

Даже с учетом этих кадровых потерь российской команды сборная Швеции отнюдь не выглядела для нее непреодолимым барьером. Из группы она вышла с огромным трудом, отстояв ничью (27:27) в решающем для себя матче против Чехии. К тому же и у шведов имелись проблемы с составом – матч против России пропускали ее звездный правый крайний Никлас Экберг и второй вратарь Петер Йоханнессон, прекрасно проявивший себя на групповом этапе. Однако на матч против команды России шведская сборная вышла предельно мобилизованной, что было особенно заметно по ее игре в обороне, которую после матча главный тренер сборной Швеции Глен Солберг назвал «фантастической». В первые 20 минут благодаря разнообразным действиям в атаке, точным броскам полусреднего Дмитрия Санталова и хорошей игре линейных Павла Андреева и Александра Ермакова сборной России удавалось поддерживать равновесие – 12:12. Однако затем наступил провал – в течение 15 игровых минут (8 - в концовке первого тайма и 7 - в начале второго) сборная России сумела забросить лишь один мяч, позволив шведам уйти в отрыв – 13:17.

- Соперники очень хорошо сыграли в обороне, и у них к тому же просто прекрасно действовал вратарь. А мы не реализовывали свои моменты, позволяя шведам, как говорят в гандболе, «на спинах» убегать в контратаки. Так что главная проблема этого отрезка матча - все-таки именно в наших собственных нереализованных моментах, - ответил после игры Александр Ермаков на вопрос Olympics о причинах провала команды в середине игры,

Какое-то время отличная игра голкипера сборной России Виктора Киреева позволяла команде и при ее проблемах с организацией атак оставаться в игре. Еще в середине второго тайма отрыв шведов по-прежнему составлял те же четыре мяча, что еще позволяло надеяться на погоню. К сожалению, игру в атаке команде Петковича наладить сегодня так и не удалось. К тому же блестящий матч провел вратарь сборной Швеции Андреас Паличка, закончивший встречу с отличным показателем 39 процентов отраженных бросков (15 из 38). Так что хотя бы обострить борьбу в концовке у сборной России не получилось. «Это был очень трудный матч для нас. Нам очень сложно играть без Шищкарева и Косоротова, потому что оба они – очень важные гандболисты для команды. Но у нас впереди завтрашний матч с Испанией, а потом еще две игры этого раунда, и мы постараемся что-то придумать», - сказал после встречи главный тренер сборной России Велимир Петкович.

- Настрой у нас сегодня был просто запредельный, хотя трудно спорить, что наши потери в составе не могли не сказаться, - прокомментировал специально для Olympics матч против команды Швеции вратарь сборной России Виктор Киреев. – Но тренеры нам говорили: «Играем тем составом, который есть сегодня – без всяких скидок на отсутствующих». А сложно ли играть весь турнир в условиях, когда нужно постоянно сдавать эти тесты и все время быть в напряжении? Это ведь все равно лучше, чем если бы чемпионат Европы вообще не состоялся, ведь так? Все очень хотели играть, матчи идут – так что надо просто принимать нынешнюю ситуацию такой, как она есть.

Уже завтра сборной России предстоит провести очередной матч основного группового раунда чемпионата Европы – против действующих чемпионов континента из сборной Испании.

Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Расписание оставшихся матчей сборной России в основном групповом раунде (время московское):

21 января. 17:30. Россия – Испания

23 января. 17:30. Россия – Польша

25 января. 20:00. Россия – Германия

Прямые трансляции матчей с участием сборной России – на каналах «Матч.ТВ» и «Матч.Игра».