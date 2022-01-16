Гандбол. Чемпионат Европы-2022 среди мужчин. Сборная России творит сенсацию 

Сборная России по гандболу на чемпионате Европы-2022 пишет историю. Победа над сборной Норвегии, одной из сильнейших команд мира, стала не только сенсацией первых дней турнира, но и лучшим матчем, что по игре, что по результату в исполнении российских гандболистов за последние лет десять.

Бронзовых призеров чемпионата Европы-2020 считали безусловным фаворитом встречи, особенно после первого тура, когда скандинавы обыграли Словакию с разницей в десять мячей. Но сборная России в своем нынешнем состоянии провела образцовый матч. То, что норвежцам будет непросто, стало понятно по первым же минутам. Команда Кристиана Берге столкнулась с крепкой обороной, а еще – запредельным настроем сборной России. Перед матчем можно было ожидать, что норвежцы, ведомые Сандером Сагосеном, захватят преимущество, включив высокие скорости. Но вместо этого в начале первого тайма пошли качели, когда вперед выходила то одна, то другая команда. При этом чувствовалось: еще чуть-чуть, и скандинавы под напором российских гандболистов просядут. Так и произошло: если к 19-й минуте команда Велимира Петковича вела с минимальным преимуществом, то спустя шесть застолбила за собой разницу в два мяча, что во встрече с фаворитом ощутимо.

Слагаемых успеха было несколько. Кроме вязкой, плотной игры в защите – это вдохновение Дмитрия Житникова. Разыгрывающий сборной России, возможно, провел лучший тайм в своей карьере. Один из лидеров команды сполна оправдал свой звездный статус: много креативил, предлагал нестандартные варианты и стал для обороны соперника головной болью. Защитники сборной Норвегии просто не могли с ним справиться: за 30 минут Житников забросил шесть мячей! Его, без преувеличения, гениальная игра помогла россиянам после первого тайма вести – 14:12.

Россияне возглавили группу

Это стало для сборной Норвегии мощным ударом по самооценке. И прийти в себя скандинавы в полной мере так и не смогли. Точнее, это не позволила сделать сборная России, которая продолжила добивать бронзовых призеров прошлого чемпионата Европы. Начало второго тайма команда Петковича превратила для норвежцев в кошмар. Преимущество в два мяча выросло до четырех: точные броски Игоря Сороки, Романа Остащенко, Александра Котова – россияне убедительно удерживали эту разницу.

Тайм-аут, который вскоре взял Берге, скорее был похож на выброс белого флага и признание превосходства соперника. Максимум, что удалось сделать скандинавам – обозначить притязание на перелом игры, когда за девять минут до финальной сирены они приблизились на один мяч – 20:19. Однако сборная России не задергалась, не запаниковала, а, напротив, продемонстрировала выдержку и силу духа. После очередного сэйва Виктора Киреева, который в итоге отразил больше 37% бросков, и прорыва Котова, обеспечившего за пять минут до конца разницу в три мяча, исход встречи был предрешен. Даже несмотря на попытку норвежцев спастись, чувствовалось: эту игру сборная России не отдаст. Да, скандинавам в концовке удалось сократить отставание до минимума, но последняя атака веяла обреченностью. Уж слишком хороша была сборная России, чтобы позволить северянам уйти от поражения.

Грозная команда Норвегии сенсационно бита – 23:22. Команда Петковича с четырьмя очками на первом месте в группе F, одной ногой в основном раунде. Чтобы быть там, нужно всего лишь не проиграть крупно Словакии 17 января, не говоря уж о ничьей, а тем более собственной победе.

Матчи сборной России на предварительном этапе чемпионата Европы-2022

время начала матчей – московское

17 января, 20:00

Россия – Словакия

Трансляции

Все матчи предварительного этапа с участием сборном России в прямом эфире покажет Матч ТВ.