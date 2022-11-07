Футбол. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «ПСЖ» – с «Баварией»

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов УЕФА. Итоги получились очень неожиданные. Уже к 1/4 финала болельщики точно не увидят некоторых потенциальных фаворитов турнира.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

«Бенфика» (Португалия) — «Брюгге» (Бельгия)

«Порту» (Португалия) — «Интер» (Италия)

«Манчестер Сити» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия)

«Тоттенхэм» (Англия) — «Милан» (Италия)

«Челси» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» (Германия)

«Реал» Мадрид (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).

В 1/8 финала мы видим сразу две привлекающие наибольшее внимание пары. «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» – своеобразное повторение недавнего финала Лиги чемпионов, когда Мадрид победил с минимальным счетом и забрал трофей. А Карло Анчелотти и Карим Бензема установили новые рекорды, став главными героями того розыгрыша трофея. Оценивая статистику, можно сделать вывод, что «Реал» – крайне неудобный соперник для «Ливерпуля». С 2009 года у английского клуба ни одной победы над испанским грандом. Зато было два чувствительных поражения – оба в финале Лиги чемпионов. Плюс вылет по сумме двух матчей в плей-офф сезона 2019/20. Так что перед этим противостоянием «сливочных» воспринимают как фаворитов. У «Ливерпуля» очень непростая ситуация во внутреннем чемпионате, где самый худший старт за последние годы. Кроме того владельцы собираются продать актив – эта новость тоже не добавила шансов англичанам на победу.

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо позитивно настроен относительно перспектив клуба пройти дальше.

«Встретятся два клуба с большой историей. Думаю, атмосфера в матчах будет наэлектризованной, такие игры интересны фанатам. Мы постараемся защитить свой статус чемпионов, осознавая с кем сыграем.

Чемпионат мира повлияет на весь последующий расклад в этом сезоне. Посмотрим, в каком состоянии будут игроки. Надеюсь, мы сможем подойти к матчу в идеальных кондициях.

«Ливерпуль» – команда-чемпион, а их фанаты гонят их вперед во время домашних матчей. «Ливерпуль» – это очень сложный соперник, но мы «Реал Мадрид». Второй матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу», где команду поддержат наши фанаты», — цитирует Бутрагеньо Marca.

Вторая большая афиша – «Бавария» – «ПСЖ». Французскому гранду очень не везет с соперниками в первых стадиях плей-офф. В последние пару лет они спотыкались там на «Барселоне», «Реале», а теперь «Бавария» – один из фаворитов Лиги чемпионов. Кстати, это тоже повторение недавнего финала Лиги чемпионов – в сезоне 2019/20 эти команды встретились в решающем матче. Тогда лучше оказалась «Бавария», победив 1:0. Однако сейчас шансы на выход в следующий раунд примерно одинаковые.

Когда пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов?

Матчи запланированы на 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта. Расписание будет обнародовано позднее. Время начала всех матчей — в 23.00.

Где смотреть матчи 1/8 финала Лиги чемпионов?

В прямом эфире встречи будут показаны на каналах «Матч» и сайте холдинга.