Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала: с кем сыграют «Шахтер», «Монако» и остальные клубы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Особенность этой стадии в том, что в ней команды, занявшие третьи места в группе Лиги чемпионов, встречаются с теми, кто занял второе место в группе в Лиге Европы. Победители групп второго по значимости еврокубка автоматически выходят в 1/8 финала. А дополнительные 8 путевок остаются в розыгрыше.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы:

ПСВ (Нидерланды) — «Севилья» (Испания)

«Ренн» (Франция) — «Шахтер» (Украина)

«Рома» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия)

«Унион» (Германия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Барселона» (Испания)

«Монако» (Франция) — «Байер» (Германия)

«Нант» (Франция) — «Ювентус» (Италия)

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Спортинг» (Португалия)

Кто уже в 1/8 финала Лиги Европы?

«Арсенал» (Англия), «Бетис» (Испания), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фенербахче» (Турция), «Ференцварош» (Венгрия), «Фрайбург» (Германия), «Юнион» (Бельгия)

Главное противостояние 1/16 финала – матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона». Главный тренер «Барселоны» Хави уже сказал то, что на языке у многих поклонников каталонцев.

«Снова самый сложный соперник. Но мы с нетерпением будем ждать этого матча. «Манчестер Юнайтед» – команда с большой историей. После прихода тен Хага они добились значительного прогресса, там выступают отличные игроки. Это худший жребий из возможных. Снова. Нам не везет. Победа в Лиге Европы? Всегда есть и другая команда, которая тоже обязана победить. Вы очень любите все эти слова – «обязанность», «провал». Это вызов. «Барселона» никогда не выигрывала этот трофей, и мы будем бороться за него. Другого выбора у нас нет.

Давление? Я нормально с этим справляюсь. Жеребьевка сложилась так. Иногда возможность сыграть против лучших – это плюс. Матч с «МЮ» – вызов для нас», – отметил тренер «Барселоны», слова которого приводит Marca.

Также выделим противостояние «Монако» с «Байером» – одно из самых статусных в этом розыгрыше. За французский клуб выступает полузащитник Александр Головин, который в этом сезоне набирает хорошие статистические показатели и является одним из лучших игроков клуба.

Еще привлекает внимание вывеска «Ренн» – «Шахтер». Украинская команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов в противостоянии с «Реалом» и «Лейпцигом», поэтому теперь продолжит борьбу в Лиге Европы. «Ренн» – недавний соперник киевского «Динамо». В обоих встречах французы победили. Так что «Шахтеру» точно не будет просто в двухматчевом противостоянии.

Когда пройдут матчи 1/16 финала Лиги Европы?

Матчи пройдут 16 и 23 февраля. Время начала станет известно позже.

Где смотреть матчи 1/16 финала Лиги Европы?

В прямом эфире встречи будут показаны на каналах «Матч» и сайте холдинга.