Футбол. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть, что ждать, возможные пары

В понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. 16 клубов, которые заняли первое и второе место на групповом этапе, узнают своих соперников в ближайшем раунде.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сеянные (победители групп): «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бенфика».

Несеянные (обладатели вторых мест): «Ливерпуль», «Брюгге», «Интер», «Айнтрахт», «Милан», «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «ПСЖ».

Соответственно, сеянные команды будут отправлять к несеянным. Но есть ряд ограничений. Во-первых, команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. То есть «Наполи» никак не выпадет «Милан», а «Тоттенхэму» – «Ливерпуль». Такие пары могут образоваться разве что в четвертьфиналах. Еще важная деталь – команды, которые встречались на групповом этапе, также не смогут сыграть друг против друга на этой стадии. В 1/8 финала проводятся по два матча в каждой паре – дома и на выезде.

Когда пройдут матчи 1/8 финала?

Первые матчи пройдут 14/15 и 21/22 февраля, а ответные – 7/8 и 14/15 марта. Все поединки начнутся в 23:00 по московскому времени. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала пройдет 17 марта.

Правила плей-офф Лиги чемпионов

Важное нововведение прошлого года остается – правило гостевого гола отменено. Поэтому в случае равного количества забитых голов по итогам двух матчей сначала будет назначено дополнительное время, а после серия пенальти.

Где пройдет финал Лиги чемпионов?

Турция впервые с 2005 года примет финал главного еврокубка. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня. Столь поздняя дата связана с проведением чемпионата мира по футболу. Из-за этого расписание внутренних европейских чемпионатов прилично сдвинулось. Их закончат к концу мая. Поэтому решающий матч Лиги чемпионов поставили на июнь. Интересно, что этот стадион знаменит финалом 2005 года, когда «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Миланом».

Какие фавориты не попали в плей-офф?

Главным разочарованием группового этапа стали испанские клубы – «Барселона» и «Атлетико». Каталонцы попали в условную «группу смерти» с непобедимой «Баварией» и «Интером». И смогли переиграть только аутсайдера «Викторию». В итоге у них третье место и путевка в Лигу Европы. Провальное выступление, учитывая мощную летнюю закупку игроками. «Атлетико» – еще большее разочарование. Команда попала в группу, из которой обязана была выходить, учитывая статус и опыт футболистов. Но в итоге «матрасники» заняли только четвертое место. И даже не попали в Лигу Европы. Впереди них оказались «Порту», «Брюгге» и «Байер». Также в плей-офф не попал «Ювентус». Но если брать в расчет их проблемы в чемпионате, это не стало большим сюрпризом.

Где смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов?

Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА. Начало в 14.00.