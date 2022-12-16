Международный союз конькобежцев (ISU) объявил 69 фигуристов, которые номинированы на премию ISU Skating Awards в 6 категориях.

Проголосовать за фигуриста (пару), тренера и хореографа может любой желающий посредством он-лайн голосования. Оно продлится до 31 декабря. По его результатам будут отобраны три кандидата в каждой категории. Они будут названы в январе 2023 года. Затем комиссия из шести экс-фигуристов, известных своими достижениями, определит лучших. Имена победителей будут объявлены в Цюрихе 2023 года. В этот раз церемония пройдет вместе с шоу Art on ice.

При определении номинантов в зачет принимались выступления 2022 года, а также в серии Гран-при сезона 2021/2022.

Премия ISU Skating Award. Список номинантов

Категория «Самый ценный фигурист»

Нейтан Чен (США)

Юма Кагияма (Япония)

Рику Миура — Риюти Кихара (Япония)

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)

Каори Сакамото (Япония)

Анна Щербакова (Россия)

Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай)

Сема Уно (Япония)