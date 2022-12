Проголосовать за фигуриста (пару), тренера и хореографа может любой желающий посредством он-лайн голосования . Оно продлится до 31 декабря. По его результатам будут отобраны три кандидата в каждой категории. Они будут названы в январе 2023 года. Затем комиссия из шести экс-фигуристов, известных своими достижениями, определит лучших. Имена победителей будут объявлены в Цюрихе 2023 года. В этот раз церемония пройдет вместе с шоу Art on ice.

Больше от

You May Like