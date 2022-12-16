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Фигурное катание. Названы номинанты премии ISU Skating Awards

Победители в нескольких категориях будут объявлены 5 февраля 2023 года в Цюрихе

4 мин автор Ирена Закурдаева
disciplineФигурное катание
Нейтан Чен
(Фото © 2021 ISU)

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил 69 фигуристов, которые номинированы на премию ISU Skating Awards в 6 категориях.

Проголосовать за фигуриста (пару), тренера и хореографа может любой желающий посредством он-лайн голосования. Оно продлится до 31 декабря. По его результатам будут отобраны три кандидата в каждой категории. Они будут названы в январе 2023 года. Затем комиссия из шести экс-фигуристов, известных своими достижениями, определит лучших. Имена победителей будут объявлены в Цюрихе 2023 года. В этот раз церемония пройдет вместе с шоу Art on ice.

При определении номинантов в зачет принимались выступления 2022 года, а также в серии Гран-при сезона 2021/2022.

Премия ISU Skating Award. Список номинантов

Категория «Самый ценный фигурист»

Нейтан Чен (США)

Юма Кагияма (Япония)

Рику МиураРиюти Кихара (Япония)

Габриэла ПападакисГийом Сизерон (Франция)

Каори Сакамото (Япония)

Анна Щербакова (Россия)

Вэньцзин СуйЦун Хань (Китай)

Сема Уно (Япония)

Категория «Лучший костюм»

Джейсон Браун (США) — короткая программа сезона 2021/2022. Дизайнер — Елена Поллак

Эшли Кейн-Гриббл — Тимоти Ледюк (США) — произвольная программа сезона 2021/2022. Дизайнеры — Дениз Фрей, Тимоти Ледюк, Дарлен Кейн

Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — произвольный танец сезона 2021/2022. Дизайнер — Мэдисон Чок

Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — произвольный танец сезона 2021/2022. Дизайнер — Жозиан Ламон

Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — ритм-танец сезона 2021/2022. Дизайнеры — Бобби Акбарали, Питер Дефрейтас

Даниэль Грассль (Италия) — короткая программа сезона 2022/2023. Дизайнер — Марика Поли

Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — произвольный танец сезона 2022/2023. Дизайнеры — Мария Луиджа Дзокки, Денизе Пеллигро

Юдзуру Ханю (Япония) — короткая программа сезона 2021/2022. Дизайнер — Сатоми Ито

Луна Хендрикс (Бельгия) — произвольная программа сезона 2021/2022. Дизайнер — Наталья Комар

Вакаба Хигути (Япония) — произвольная программа сезона 2021/2022. Дизайнер — Сатоми Ито

Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — короткая программа сезона 2022/2023. Дизайнер — Матье Карон

Ли Си Хен (Южная Корея) — произвольная программа сезона 2022/2023. Дизайнер — Ан Гьюми

Изабо Левито (США) — программы сезона 2022/2023. Дизайнеры — Светлана Колобова, Юлия Кузнецова

Маи Михара (Япония) — произвольная программа сезона 2022/2023. Дизайнер — Сатоми Ито

Кана МурамотоДайсукэ Такахаси (Япония) — ритм-танец сезона 2021/2022. Дизайнер —Такетоси Хара

Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай) — короткая программа сезона 2021/2022. Дизайнер — Яцзе Чжао

Адам Сяо Хим Фа (Франция) — произвольная программа сезона 2021/2022. Дизайнер — Кристин Абешан

Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — произвольная программа сезона 2022/2023. Дизайнеры — Xpression Elite

Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — короткая программа сезона 2021/2022. Дизайнер — Жозиан Ламон, Яцзе Чжао

Ю Ен (Южная Корея) — короткая программа сезона 2022/2023. Дизайнер — будет объявлено позднее

Категория «Самая зрелищная программа»

Кевин Эймоз (Франция) — короткая программа сезона 2022/2023

Донован Каррильо (Мексика) — короткая программа сезона 2021/2022

Джунхван Чха (Южная Корея) — короткая программа сезона 2022/2023

Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — произвольный танец сезона 2021/2022

Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — произвольный танец сезона 2022/2023

Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — короткая программа сезона 2022/2023

Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — ритм-танец сезона 2022/2023

Юдзуру Ханю (Япония) — короткая программа сезона 2021/2022

Луна Хендрикс (Бельгия) — произвольная программа сезона 2021/2022

Мана Кавабэ (Япония) — короткая программа сезона 2022/2023

Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — короткая программа сезона 2021/2022

Мае Беренис Мейте (Франция) — короткая программа сезона 2022/2023

Киган Мессинг (Канада) — короткая программа сезона 2022/2023

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — ритм-танец сезона 2021/2022

Каори Сакамото (Япония) — произвольная программа сезона 2022/2023

Адам Сяо Хим Фа (Франция) — произвольная программа сезона 2022/2023

Оливия Смарт — Адриан Диас (Испания) — произвольный танец сезона 2021/2022

Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — короткая программа сезона 2021/2022

Денис Васильев (Латвия) — произвольная программа сезона 2022/2023

Ю Ен (Южная Корея) — произвольная программа сезона 2021/2022

Категория «Лучший новичок»

Изабо Левито (США)

Нина Петрыкина (Эстония)

Карина СафинаЛука Берулава (Грузия)

Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) 

Ринка Ватанабэ (Япония)

Категория «Лучший хореограф»

Шэ-Линн Бурн

Самюэль Шуинар

Мари-Франс Дюбрей

Роман Агенауэр

Лори Николь

Бенуа Ришо

Адам Соля

Дэвид Уилсон

Категория «Лучший тренер»

Рафаэл Арутюнян

Роман Агенауэр

Миэ Хамада

Хонгбо Чжао

Стефан Ламбьель

Патрис Лозон

Соноко Накано

Тодд Санд

Категория «Легенда фигурного катания»

Обладатель премии будет объявлен без голосования 5 февраля

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