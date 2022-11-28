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Фигурное катание. Луна Хендрикс: «Горжусь тем, что никогда не сдавалась»

Интервью с фигуристкой, принесшей своей стране первую медаль чемпионата мира в женском одиночном катании

8 мин автор Татьяна Фладе
Loena HENDRICKX
disciplineФигурное катание
Луна Хендрикс

25 марта 2022 года на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье произошло историческое событие. Луна Хендрикс, завоевав серебряную медаль, принесла Бельгии первую медаль первенства планеты в одиночном катании. Кроме того, награда Луны стала первой для ее страны с 1948 года. Тогда Мишель Ланнуа – Пьер Бонье стали чемпионами мира в парном катании, как и годом ранее.

Луна Хендрикс родилась вдали от центров фигурного катания, в стране, где этот вид спорта совсем не популярен, в городе Тюрнхаут с населением примерно 45 тысяч человек, недалеко от границы с Нидерландами. И как часто это бывает, заниматься спортом ее вдохновила семья. Два старших брата играли в хоккей, их примеру последовал и еще один брат – Йорик. В дальнейшем Йорик перешел в фигурное катание. Именно его пример стал заразителен для Луны. Наблюдая вместе с мамой за тренировками брата, Луна тоже захотела встать на коньки.

Olympics поговорил с Луной о программах, с которыми она выступает в этом сезоне в ранге призера чемпионата мира. Хендрикс уже выиграла «Небельхорн Трофи» и этап Гран-при в Анже, стала второй на этапе в Эспоо и вышла в финал Гран-при, который пройдет 8-11 декабря в Турине.

О мотивации и подготовке к сезону

Olympics: Луна, изменилась ли ваша жизнь после того, как вы выиграли медаль чемпионата мира?

Луна Хендрикс: Не слишком. Сразу после чемпионата мира у меня было много интервью. Но затем все стихло и успокоилось. Мой настрой такой же, как и был раньше: я нацелена на то, чтобы много работать и делать то, что люблю. Правда, за неделю до «Небельхорн Трофи» почувствовала давление: хотела доказать самой себе, что достойна медали первенства планеты. После турнира успокоилась. Наслаждаюсь тем, что я делаю. Это, на мой взгляд, наиболее важно.

Olympics: Что мотивирует вас в этом сезоне, который следует за таким успешным сезоном?

ЛХ: Когда наслаждаешься тем, что делаешь, возможно все и всегда есть мотивация для продолжения.

Olympics: Что был самым главным при подготовке к сезону?

ЛХ: Я концентрировалась на программах и всех элементах программ. Также мое внимание в наибольшей степени было сосредоточено на здоровье, выполнении большого количества работы вне льда, достижении стабильности состояния, чтобы мое тело было достаточно готово к тренировкам во время сезона.

О программах и музыке

Olympics: В короткой программе вы катаетесь под песню INNA «Si, mama», а также «Mi gente» Бейонсе.

ЛХ: Удивительно ощущаю себя в этой программе. В ней есть радость, а также возможность показать шоу, она мне подходит. Эта программа полностью отличается от первой версии моей произвольной под композицию Роберта Факкинетти «Поэта». Должна сказать, что в короткой чувствовала себя более комфортно, чем в произвольной. Но я должна была попробовать что-то новое, что-то более классическое и в медленном темпе, потому что я никогда подобного не катала. Так что хорошо продемонстрировать себя и в таком образе.

Olympics: Как вы выбирали музыку?

ЛХ: Я получила очень много комплиментов по поводу произвольной программы в прошлом сезоне. Мне говорили, что она особенная и красивая. Поэтому выбор для программ этого сезона был поистине непростым. Но люди, с которыми работаю, и я нашли две великолепные песни. Короткая программа стала для меня полным выходом из зоны комфорта. Но я очень хотела показать ее на соревнованиях! Знала, что выбор музыки рискованный: или она будет воспринята на ура, или не понравится судьям из-за своей необычности. Думаю, этот стиль музыки больше подходит для танцев на льду, и такую музыку используют нечасто. Но в своей карьере мне хочется покататься в разных стилях, поэтому мне и захотелось сделать программу под эту музыку. Мне нравится бросать себе вызов.

Olympics: Как вы работали над катанием в этом стиле?

ЛХ: Я просто старалась слушать Адама (Адам Соля – хореограф – прим.Olympics), потому что он очень хорошо разбирается в деталях, в том, что мне нужно дотянуть. Мне нужно много работать над вытянутостью линий, ног.

Olympics: Первоначально произвольную программу вы выполняли под композицию Роберта Факкинетти «Поэт». Но «Небельхорн Трофи» внесли изменения в музыку.

ЛХ: В музыке было недостаточно мощи. И перед первым этапом Гран-при нам нужно было срочно внести изменения в музыкальное сопровождение. Так что вторая часть программы стала звучать под композицию «Падший ангел» канадского композитора Карла Хьюго. А потом мы совсем убрали «Поэта» и добавили еще одну композицию Карла, «Небеса». Мы хотели расширить артистизм и акценты в музыке. Первая часть «Небеса» – об ангеле на небесах, борющемся со святыми, вторая часть – «Падший ангел». Эта часть активнее, мощнее и эмоциональнее. Эту музыку написали специально для меня, и это уникально – создавать музыку после того, как программа была сделана. Это совершенно новая музыка, и я счастлива, что Карл Хьюго написал ее для меня.

В фигурное катание Луна пришла по примеру брата Йорика, который сейчас тренирует сестру
В фигурное катание Луна пришла по примеру брата Йорика, который сейчас тренирует сестру (2022 Getty Images)

О хореографии

Olympics: Какую роль для вас играет хореография? Поменялся ли ваш подход к ней за годы карьеры?

ЛХ: Хореография многое значит для меня. Без еженедельных тренировок мои программы не были бы такими, какие они есть. Я так благодарна, что хореограф, который является лучшим для меня, базируется недалеко от моего дома и мы можем много работать вместе.

Olympics: Как вы с Адамом Солей работаете над хореографией? Как выбираете музыку и стили, участвуете в постановке программы?

ЛХ: Прежде всего, мы думаем о стиле. Если стиль выбран, то обращаем внимание на песни на радио, много слушаем их на сервисе Spotify. Затем начинаем работу над хореографией. Адам высказывает идеи, я выполняю озвученное им, и он смотрит, как идея воплощается мною в движении. Если это не то, что он задумал, то стараемся попробовать что-то другое. И этот процесс продолжается до тех пор, пока вся программа не сложится. Так она выстраивается.

Olympics: В короткой программе ты выполняешь каскад в конце. Это достаточно рискованно.

ЛХ: В прошлом году у меня был более безопасный вариант: если у меня не получался каскад 3-3, то у меня была возможность сделать его после запланированного сольного тройного. Но мне нужно развиваться с каждым годом. Таким образом я хотела усложнить программу, чтобы вырасти. Каскад во второй половине программы это и возможность получить больше баллов.

О костюмах

Olympics: Как у вас происходит выбор костюмов? Насколько костюмы важны для вас?

ЛХ: Мы находим идеи, просматривая соцсети. Найдя несколько интересных моделей, мы комбинируем их в одно платье – начинается отрисовка эскиза. Когда он готов, то происходит пошив платья, а затем его высылают мне.

Olympics: В прошлом сезоне вы поразили всех своим золотистым платьем. Как пришли к идее сделать нечто подобное?

ЛХ: Возникла идея сделать что-то особенное, непростое. Мы стали искать компанию, которая могла бы пошить такой костюм и нашли ее в Финляндии. В начале было боязно – я привыкла к тем моделям платьев, в которых каталась ранее всю жизнь. И в этот раз мы надеялись, что новый костюм будет другим, очень отличающимся от предыдущих. Счастливы, что приняли это решение: думаю, что золотистое платье – самый красивый костюм в фигурном катании, который я когда-либо видела. Первоначально это была модель свадебного платья, которая трансформировалась с помощью нашей фантазии.

О целях

Olympics: Насколько ваши успехи повлияли на развитие фигурного катания в Бельгии?

ЛХ: Большую часть времени я катаюсь в Нидерландах. Но в Бельгии тоже тренируюсь – два дня в неделю. Тренеры сказали, что в нашем клубе людей в этом году больше, чем в прошлом. И это здорово. Но сожаление вызывают высокие цены. К тому же много катков закрыты, потому что содержать их дорого.

На чемпионате мира 2022 года Луна Хендрикс завоевала первую медаль Бельгии за 74 года
На чемпионате мира 2022 года Луна Хендрикс завоевала первую медаль Бельгии за 74 года (ISU 2022)

Olympics: Какие цели ставите на этот сезон?

ЛХ: Конечно, хочу завоевать больше медалей. В финале Гран-при. На следующих стартах хочу быть в тройке. На чемпионате мира конкуренция будет высокой, так что нужно стараться сделать все, что можешь и быть сконцентрированной. Думаю, после предыдущего сезона мне нужно доверять себя в том плане, что я способна выиграть больше медалей. В прошлом году я не могла подумать, что выиграю медаль чемпионата мира. А это случилось. Прошлый сезон был сумасшедшим. Я завоевала медаль на этапе Гран-при, малую медаль на чемпионате Европы, а затем стала призером чемпионата мира. Я горжусь собой, тем, что смогла пережить трудные времена, травмы и никогда не сдавалась. Это потому что я действительно люблю кататься. Эта любовь так сильна, что позволила мне не сдаться.

Olympics: Почему вы думали, что выиграть медаль чемпионата мира для вас невозможно?

ЛХ: Я не вижу себя в числе самых лучших фигуристок мира, не знаю почему. Думаю, я строга к себе. Хочу, чтобы все было идеально, но поскольку в катании еще не все идеально, возможно в этом причина. Никогда не думала, что достигну такого результата, но я очень горжусь собой и знаю, что работала очень много для этого и что по-настоящему люблю фигурное катание. Считаю, что я заслужила эту награду.

Olympics: А как бы вы описали свой характер?

ЛХ: Я из тех, кто не любит быть на переднем плане. На льду я – абсолютно другой человек, потому что вне льда я застенчивая. Я могу много говорить с человеком с глазу на глаз, но общаться в группе для меня тяжело. Но, на мой взгляд, то, чего я достигла, помогло меня научиться отстаивать себя. Я смущаюсь в жизни, но на льду я чувствую себя свободной и не кажусь себе застенчивой.

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Луна ХЕНДРИКСЛуна ХЕНДРИКС
Фигурное катаниеФигурное катание

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