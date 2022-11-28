О мотивации и подготовке к сезону

Olympics: Луна, изменилась ли ваша жизнь после того, как вы выиграли медаль чемпионата мира?

Луна Хендрикс: Не слишком. Сразу после чемпионата мира у меня было много интервью. Но затем все стихло и успокоилось. Мой настрой такой же, как и был раньше: я нацелена на то, чтобы много работать и делать то, что люблю. Правда, за неделю до «Небельхорн Трофи» почувствовала давление: хотела доказать самой себе, что достойна медали первенства планеты. После турнира успокоилась. Наслаждаюсь тем, что я делаю. Это, на мой взгляд, наиболее важно.

Olympics: Что мотивирует вас в этом сезоне, который следует за таким успешным сезоном?

ЛХ: Когда наслаждаешься тем, что делаешь, возможно все и всегда есть мотивация для продолжения.

Olympics: Что был самым главным при подготовке к сезону?

ЛХ: Я концентрировалась на программах и всех элементах программ. Также мое внимание в наибольшей степени было сосредоточено на здоровье, выполнении большого количества работы вне льда, достижении стабильности состояния, чтобы мое тело было достаточно готово к тренировкам во время сезона.

О программах и музыке

Olympics: В короткой программе вы катаетесь под песню INNA «Si, mama», а также «Mi gente» Бейонсе.

ЛХ: Удивительно ощущаю себя в этой программе. В ней есть радость, а также возможность показать шоу, она мне подходит. Эта программа полностью отличается от первой версии моей произвольной под композицию Роберта Факкинетти «Поэта». Должна сказать, что в короткой чувствовала себя более комфортно, чем в произвольной. Но я должна была попробовать что-то новое, что-то более классическое и в медленном темпе, потому что я никогда подобного не катала. Так что хорошо продемонстрировать себя и в таком образе.

Olympics: Как вы выбирали музыку?

ЛХ: Я получила очень много комплиментов по поводу произвольной программы в прошлом сезоне. Мне говорили, что она особенная и красивая. Поэтому выбор для программ этого сезона был поистине непростым. Но люди, с которыми работаю, и я нашли две великолепные песни. Короткая программа стала для меня полным выходом из зоны комфорта. Но я очень хотела показать ее на соревнованиях! Знала, что выбор музыки рискованный: или она будет воспринята на ура, или не понравится судьям из-за своей необычности. Думаю, этот стиль музыки больше подходит для танцев на льду, и такую музыку используют нечасто. Но в своей карьере мне хочется покататься в разных стилях, поэтому мне и захотелось сделать программу под эту музыку. Мне нравится бросать себе вызов.

Olympics: Как вы работали над катанием в этом стиле?

ЛХ: Я просто старалась слушать Адама (Адам Соля – хореограф – прим.Olympics), потому что он очень хорошо разбирается в деталях, в том, что мне нужно дотянуть. Мне нужно много работать над вытянутостью линий, ног.

Olympics: Первоначально произвольную программу вы выполняли под композицию Роберта Факкинетти «Поэт». Но «Небельхорн Трофи» внесли изменения в музыку.

ЛХ: В музыке было недостаточно мощи. И перед первым этапом Гран-при нам нужно было срочно внести изменения в музыкальное сопровождение. Так что вторая часть программы стала звучать под композицию «Падший ангел» канадского композитора Карла Хьюго. А потом мы совсем убрали «Поэта» и добавили еще одну композицию Карла, «Небеса». Мы хотели расширить артистизм и акценты в музыке. Первая часть «Небеса» – об ангеле на небесах, борющемся со святыми, вторая часть – «Падший ангел». Эта часть активнее, мощнее и эмоциональнее. Эту музыку написали специально для меня, и это уникально – создавать музыку после того, как программа была сделана. Это совершенно новая музыка, и я счастлива, что Карл Хьюго написал ее для меня.