Интервью с фигуристкой, принесшей своей стране первую медаль чемпионата мира в женском одиночном катании
25 марта 2022 года на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье произошло историческое событие. Луна Хендрикс, завоевав серебряную медаль, принесла Бельгии первую медаль первенства планеты в одиночном катании. Кроме того, награда Луны стала первой для ее страны с 1948 года. Тогда Мишель Ланнуа – Пьер Бонье стали чемпионами мира в парном катании, как и годом ранее.
Луна Хендрикс родилась вдали от центров фигурного катания, в стране, где этот вид спорта совсем не популярен, в городе Тюрнхаут с населением примерно 45 тысяч человек, недалеко от границы с Нидерландами. И как часто это бывает, заниматься спортом ее вдохновила семья. Два старших брата играли в хоккей, их примеру последовал и еще один брат – Йорик. В дальнейшем Йорик перешел в фигурное катание. Именно его пример стал заразителен для Луны. Наблюдая вместе с мамой за тренировками брата, Луна тоже захотела встать на коньки.
Olympics поговорил с Луной о программах, с которыми она выступает в этом сезоне в ранге призера чемпионата мира. Хендрикс уже выиграла «Небельхорн Трофи» и этап Гран-при в Анже, стала второй на этапе в Эспоо и вышла в финал Гран-при, который пройдет 8-11 декабря в Турине.
Olympics: Луна, изменилась ли ваша жизнь после того, как вы выиграли медаль чемпионата мира?
Луна Хендрикс: Не слишком. Сразу после чемпионата мира у меня было много интервью. Но затем все стихло и успокоилось. Мой настрой такой же, как и был раньше: я нацелена на то, чтобы много работать и делать то, что люблю. Правда, за неделю до «Небельхорн Трофи» почувствовала давление: хотела доказать самой себе, что достойна медали первенства планеты. После турнира успокоилась. Наслаждаюсь тем, что я делаю. Это, на мой взгляд, наиболее важно.
Olympics: Что мотивирует вас в этом сезоне, который следует за таким успешным сезоном?
ЛХ: Когда наслаждаешься тем, что делаешь, возможно все и всегда есть мотивация для продолжения.
Olympics: Что был самым главным при подготовке к сезону?
ЛХ: Я концентрировалась на программах и всех элементах программ. Также мое внимание в наибольшей степени было сосредоточено на здоровье, выполнении большого количества работы вне льда, достижении стабильности состояния, чтобы мое тело было достаточно готово к тренировкам во время сезона.
Olympics: В короткой программе вы катаетесь под песню INNA «Si, mama», а также «Mi gente» Бейонсе.
ЛХ: Удивительно ощущаю себя в этой программе. В ней есть радость, а также возможность показать шоу, она мне подходит. Эта программа полностью отличается от первой версии моей произвольной под композицию Роберта Факкинетти «Поэта». Должна сказать, что в короткой чувствовала себя более комфортно, чем в произвольной. Но я должна была попробовать что-то новое, что-то более классическое и в медленном темпе, потому что я никогда подобного не катала. Так что хорошо продемонстрировать себя и в таком образе.
Olympics: Как вы выбирали музыку?
ЛХ: Я получила очень много комплиментов по поводу произвольной программы в прошлом сезоне. Мне говорили, что она особенная и красивая. Поэтому выбор для программ этого сезона был поистине непростым. Но люди, с которыми работаю, и я нашли две великолепные песни. Короткая программа стала для меня полным выходом из зоны комфорта. Но я очень хотела показать ее на соревнованиях! Знала, что выбор музыки рискованный: или она будет воспринята на ура, или не понравится судьям из-за своей необычности. Думаю, этот стиль музыки больше подходит для танцев на льду, и такую музыку используют нечасто. Но в своей карьере мне хочется покататься в разных стилях, поэтому мне и захотелось сделать программу под эту музыку. Мне нравится бросать себе вызов.
Olympics: Как вы работали над катанием в этом стиле?
ЛХ: Я просто старалась слушать Адама (Адам Соля – хореограф – прим.Olympics), потому что он очень хорошо разбирается в деталях, в том, что мне нужно дотянуть. Мне нужно много работать над вытянутостью линий, ног.
Olympics: Первоначально произвольную программу вы выполняли под композицию Роберта Факкинетти «Поэт». Но «Небельхорн Трофи» внесли изменения в музыку.
ЛХ: В музыке было недостаточно мощи. И перед первым этапом Гран-при нам нужно было срочно внести изменения в музыкальное сопровождение. Так что вторая часть программы стала звучать под композицию «Падший ангел» канадского композитора Карла Хьюго. А потом мы совсем убрали «Поэта» и добавили еще одну композицию Карла, «Небеса». Мы хотели расширить артистизм и акценты в музыке. Первая часть «Небеса» – об ангеле на небесах, борющемся со святыми, вторая часть – «Падший ангел». Эта часть активнее, мощнее и эмоциональнее. Эту музыку написали специально для меня, и это уникально – создавать музыку после того, как программа была сделана. Это совершенно новая музыка, и я счастлива, что Карл Хьюго написал ее для меня.
Olympics: Какую роль для вас играет хореография? Поменялся ли ваш подход к ней за годы карьеры?
ЛХ: Хореография многое значит для меня. Без еженедельных тренировок мои программы не были бы такими, какие они есть. Я так благодарна, что хореограф, который является лучшим для меня, базируется недалеко от моего дома и мы можем много работать вместе.
Olympics: Как вы с Адамом Солей работаете над хореографией? Как выбираете музыку и стили, участвуете в постановке программы?
ЛХ: Прежде всего, мы думаем о стиле. Если стиль выбран, то обращаем внимание на песни на радио, много слушаем их на сервисе Spotify. Затем начинаем работу над хореографией. Адам высказывает идеи, я выполняю озвученное им, и он смотрит, как идея воплощается мною в движении. Если это не то, что он задумал, то стараемся попробовать что-то другое. И этот процесс продолжается до тех пор, пока вся программа не сложится. Так она выстраивается.
Olympics: В короткой программе ты выполняешь каскад в конце. Это достаточно рискованно.
ЛХ: В прошлом году у меня был более безопасный вариант: если у меня не получался каскад 3-3, то у меня была возможность сделать его после запланированного сольного тройного. Но мне нужно развиваться с каждым годом. Таким образом я хотела усложнить программу, чтобы вырасти. Каскад во второй половине программы это и возможность получить больше баллов.
Olympics: Как у вас происходит выбор костюмов? Насколько костюмы важны для вас?
ЛХ: Мы находим идеи, просматривая соцсети. Найдя несколько интересных моделей, мы комбинируем их в одно платье – начинается отрисовка эскиза. Когда он готов, то происходит пошив платья, а затем его высылают мне.
Olympics: В прошлом сезоне вы поразили всех своим золотистым платьем. Как пришли к идее сделать нечто подобное?
ЛХ: Возникла идея сделать что-то особенное, непростое. Мы стали искать компанию, которая могла бы пошить такой костюм и нашли ее в Финляндии. В начале было боязно – я привыкла к тем моделям платьев, в которых каталась ранее всю жизнь. И в этот раз мы надеялись, что новый костюм будет другим, очень отличающимся от предыдущих. Счастливы, что приняли это решение: думаю, что золотистое платье – самый красивый костюм в фигурном катании, который я когда-либо видела. Первоначально это была модель свадебного платья, которая трансформировалась с помощью нашей фантазии.
Olympics: Насколько ваши успехи повлияли на развитие фигурного катания в Бельгии?
ЛХ: Большую часть времени я катаюсь в Нидерландах. Но в Бельгии тоже тренируюсь – два дня в неделю. Тренеры сказали, что в нашем клубе людей в этом году больше, чем в прошлом. И это здорово. Но сожаление вызывают высокие цены. К тому же много катков закрыты, потому что содержать их дорого.
Olympics: Какие цели ставите на этот сезон?
ЛХ: Конечно, хочу завоевать больше медалей. В финале Гран-при. На следующих стартах хочу быть в тройке. На чемпионате мира конкуренция будет высокой, так что нужно стараться сделать все, что можешь и быть сконцентрированной. Думаю, после предыдущего сезона мне нужно доверять себя в том плане, что я способна выиграть больше медалей. В прошлом году я не могла подумать, что выиграю медаль чемпионата мира. А это случилось. Прошлый сезон был сумасшедшим. Я завоевала медаль на этапе Гран-при, малую медаль на чемпионате Европы, а затем стала призером чемпионата мира. Я горжусь собой, тем, что смогла пережить трудные времена, травмы и никогда не сдавалась. Это потому что я действительно люблю кататься. Эта любовь так сильна, что позволила мне не сдаться.
Olympics: Почему вы думали, что выиграть медаль чемпионата мира для вас невозможно?
ЛХ: Я не вижу себя в числе самых лучших фигуристок мира, не знаю почему. Думаю, я строга к себе. Хочу, чтобы все было идеально, но поскольку в катании еще не все идеально, возможно в этом причина. Никогда не думала, что достигну такого результата, но я очень горжусь собой и знаю, что работала очень много для этого и что по-настоящему люблю фигурное катание. Считаю, что я заслужила эту награду.
Olympics: А как бы вы описали свой характер?
ЛХ: Я из тех, кто не любит быть на переднем плане. На льду я – абсолютно другой человек, потому что вне льда я застенчивая. Я могу много говорить с человеком с глазу на глаз, но общаться в группе для меня тяжело. Но, на мой взгляд, то, чего я достигла, помогло меня научиться отстаивать себя. Я смущаюсь в жизни, но на льду я чувствую себя свободной и не кажусь себе застенчивой.
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