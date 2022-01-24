Что нужно знать о фигуристке Луне Хендрикс, которая побеждала Щербакову и Трусову

«Возможно, мое имя кажется вам знакомым, потому что мой брат Йорик Хендрикс тоже был олимпийским фигуристом, а теперь он мой тренер. Между прочим, лучший тренер, которого я когда-либо могла желать. Я практически родилась и выросла на катке, потому что два других старших брата были фанатичными хоккеистами. Поэтому в то время мои родители проводили много времени возле катка, таская меня с собой, когда я была малышом. Неудивительно, что в итоге я встала на коньки», – рассказывает Луна Хендрикс на своем сайте.

Ее брат Йорик Хендрикс дебютировал на Олимпиаде-2014 в Сочи, где занял 16-е место. Когда он поехал на Олимпийские игры во второй раз, то Луна уже составила ему компанию в сборной Бельгии. В Пхенчхане Йорик занял 14-е место, а она – 16-е. Но очевидно, что на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Хендрикс намерена значительно улучшить этот результат.

В начале спортивного пути Луна не очень серьезно относилась к фигурному катанию. В своих интервью она рассказывала, что до 13 лет тренировалась только один раз в день, но потом изменила подход и стала уделять практике гораздо больше времени. Старания принесли свои плоды, и она заработала путевку на Олимпиаду.

«С тех пор, как я почувствовала вкус Олимпиады, я жажду большего», – признается она на своем сайте.

Луна Хендрикс на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

Последние два года выдались для Хендрикс непростыми, ее преследовала череда травм, а также дополнительные сложности возникали из-за пандемии коронавируса. Прорыв случился на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, где она заняла пятое место (до этого она была 15-й, 9-й и 12-й). Фигуристка из Бельгии уступила лишь Анне Щербаковой, Елизавете Туктамышевой, Александре Трусовой и американке Карен Чен (с Чен ее разделили 0,19 балла).

В олимпийском сезоне Луна Хендрикс снова заставила говорить о себе. В ноябре на этапе серии Гран-при в Турине, который стал для нее вторым в карьере, она в свой 22-й день рождения сенсационно выиграла короткую программу (73,52 балла), опередив Майю Хромых (72,04) и Анну Щербакову (71,73). Ученицы Этери Тутберидзе проиграли совсем немного, и произвольная программа без элементов ультра-си у Хендрикс расставила все по своим местам (Щербакова набрала 165,05 балла и выиграла золото, а Хромых получила 154,31 балла и стала второй), но этого было достаточно, чтобы внимание на бельгийку обратил весь мир. Она сумела сохранить место в тройке, получив за произвольную программу 145,53 балла и 219,05 балла по сумме – ее лучший персональный результат в карьере. Луна стала первой фигуристкой из Бельгии, кому удалось выиграть медаль серии Гран-при. После соревнований в Турине Хендрикс приехала на этап в Сочи, но выступила там скромнее, заняв пятое место.

На чемпионате Европы 2022 года чемпионка Бельгии вновь заставила российских болельщиков понервничать. В короткой программе она получила лучшие оценки в карьере (76,25) и уступила лишь Камиле Валиевой (90,45), оставив позади Александру Трусову (75,13) и Анну Щербакову (69,05), которые не смогли откататься безошибочно.

В произвольной программе, как и на этапе Гран-при, у Хендрикс вновь не было шансов в борьбе с российскими фигуристками, каждая из которых владеет элементами ультра-си. К тому же бельгийка не смогла чисто исполнить свою программу. Она получила от судей 131,72 балла, тогда как занявшая третье место Трусова показала результат 159,23 балла, а серебряный призер Щербакова – 168,37 балла (лучший результат в карьере).

После выступления Луна Хендрикс сказала, что довольна четвертым местом, но призналась, что ей было сложно справиться с давлением после малой серебряной медали.

«Российские девушки очень сильные, и я знала, что они меня победят, поэтому просто хотела кататься для себя, – цитирует ее пресс-служба ISU. – После короткой программы было что-то новое, и мне нужно было обдумать все. Но теперь я знаю, как справиться с этим в будущем».

Таким образом, можно предположить, что в короткой программе на следующих соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх-2022 в Пекине, Луна Хендрикс при чистых прокатах сможет навязать борьбу ученицам Этери Тутберидзе. Ее персональный рекорд в этом виде всего лишь на 1,44 балла меньше, чем лучший результат Трусовой, а самой высокой оценке Щербаковой бельгийка проигрывает 4,82 балла. Однако, если фигуристки ОКР в Пекине не допустят явных срывов, то в произвольной программе Хендрикс бороться с ними будет нереально – ее личный рекорд в произвольной программе уступает аналогичному достижению Трусовой 21,09 балла, а Щербаковой – 22,84 балла.

В любом случае выступление Хендрикс на пекинском льду обещает быть интересным. А пока фигуристка, которая неоднократно жаловалась на отсутствие господдержки в Бельгии, на своем сайте просит болельщиков о финансовой помощи, чтобы осуществить олимпийскую мечту.