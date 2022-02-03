Олимпийский огонь Пекина-2022 пронесли по Великой Китайской стене

Второй день эстафеты олимпийского огня начался утром 3 февраля. Около 40 факелоносцев пронесли пламя через самый посещаемый участок Великой Китайской стены длиной в 1,47км – Бадалин.

Среди факелоносцев был Ма Лун, пятикратный олимпийский чемпион по настольному теннису среди мужчин. По его мнению, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине откроют зимние виды спорта для новых людей, вдохновят их на закалку духа и тела и помогут бросить вызов самим себе.

Двукратная олимпийская чемпионка и вице-президент Китайской ассоциации тхэквондо У Цзинъюй с волнением говорила о предстоящих Играх, которые начнутся 4 февраля в Пекине: «Как участник двух Олимпийских игр в Пекине, я горжусь страной. Я буду болеть за зимние Олимпийские игры 2022 года как житель Пекина».

Среди других известных факелоносцев были актер Джеки Чан, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в парном фигурном катании Пан Цин, а также Ян Цянь, завоевавший золотые медали в личном и смешанном командном зачете в стрельбе из пневматической винтовки с 10м на Олимпийских играх в Токио.

Эстафета Олимпийского огня также прошла через территорию Международной выставки винограда протяженностью 2,47км. Около 50 факелоносцев пронесли пламя по району Яньцин. В течение дня местные жители размахивали цветными лентами и устраивали танцевальные шоу. Огонь, продолжающий свой путь по Китайской Народной Республике, также приветствовали роллеры с фонарями.

После выступления юная танцовщица рассказала о том, как много для нее значит участие в этой исторической эстафете огня: «Факел – это посланник, который передает пламя и олимпийский дух. Для меня большая честь быть участницей этого мероприятия и быть китаянкой!»

Сюй Цзяньси, партийный секретарь и глава сельского комитета деревни Сидачжуанке города Чжаншаньин, сказал: «Для меня большая честь быть факелоносцем. Как партийный секретарь деревни в зоне Яньцин, я вместе с жителями приложил много усилий, чтобы встретить Игры. Теперь мы готовы!»

Последний этап эстафеты олимпийского огня состоится завтра, когда мир будет готовиться к церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которая начнется в 15:00 по московскому времени на Национальном стадионе.