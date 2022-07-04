Борьба. Итоги чемпионата Европы U20 — 2022

Вслед за турниром рейтинговой серии Рим принял чемпионат Европы U20 по спортивной борьбе, который проходил с 27 по 3 июля. Olympics сообщает результаты турнира и подробности.

В вольной борьбе в категории до 61 кг победу одержал грузин Давити Абдаладзе, давно показывающий высокие результаты на турнирах для молодых борцов. В весе до 70 кг армянин Айк Папикян победил в финале Сабира Джафарова из Азербайджана со счетом 3:2, хотя еще за несколько секунд до окончания поединка уступал 1:2. Азербайджанец Джабраил Гаджиев уверенно забрал золото в весе до 74 кг, а в категории до 79 кг не было равных Мушегу Мкртчяну из Армении. В супертяжелом весе его соотечественник Лева Геворгян завоевал золото, в финале разгромив соперника со счетом 13:2.

Нихад Гулузаде из Азербайджана победил в весе до 55 кг греко-римской борьбы, а в следующей категории сильнее всех был армянин Сурен Агаджанян. В категории до 67 кг золото взял грузин Ника Броладзе, еще один представитель этой страны Ачико Болквадзе первенствовал в весе до 82 кг. Категория до 87 кг принесла золото азербайджанцу Лачину Валиеву.

Его соотечественница Эльнура Маммадова прошлась по соперницам в весе до 55 кг у женщин и завоевала титул. Биргул Солтанова из Азербайджана выиграла в категории до 62 кг.

С 8 по 10 июля пройдет Гран-при Испании среди взрослых.