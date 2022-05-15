Борьба. Как Шариф Шарифов стал легендарной спорта Азербайджана

Шариф Шарифов родился в 1988 году, начал заниматься борьбой в раннем возрасте и всегда считался очень перспективным спортсменом. В юном возрасте он решил принять гражданство Азербайджана и выступать за эту страну на международных соревнованиях. Дебютировал под флагом Азербайджана в 2008 году.

Уже спустя год борец добился первого серьезного успеха на взрослом уровне, завоевав бронзовую медаль чемпионата мира в датском Хернинге в весовой категории до 84 кг. Еще через год в его активе — первая медаль континентального чемпионата в Баку, которую можно назвать одновременно и отличным результатом, и провалом, ведь перед своей публикой Шарифов хотел завоевать медаль только высшего достоинства. Еще через год на ЧЕ — на этот раз в немецком Дортмунде — спортсмен взял бронзу.

В этом же 2011 году пришел первый по-настоящему большой результат. В Стамбуле Шарифов был сильнее всех соперников и завоевал золотую медаль чемпионата мира, одновременно отобравшись на Олимпийские игры в Лондоне.

«Я поеду на Олимпиаду исключительно за золотой наградой», ‎— говорил перед Играми Шарифов. Так и получилось — на тот момент в категории до 84 кг азербайджанский спортсмен был явно сильнее конкурентов.

В 23 года добиться всего в борьбе, то есть победить на чемпионате мира и Олимпийских играх, — это и успех, и тяжелое испытание. В последующие годы Шарифов не добивался больших результатов, однако в 2016 году в Рио-де-Жанейро сумел завоевать бронзу в весе до 86 кг.

Далее он перешел в категории свыше 90 кг. В 2018 стал серебряным призером чемпионата Европы в категории до 92 кг. А следующий год можно назвать настоящим возрождением Шарифова, который завоевал золото на ЧЕ в Бухаресте, а затем добрался до серебра чемпионата мира. Он в отличной форме подходил к Токио-2020, но вмешалась пандемия.

Перенос на год, пожалуй, помешал Шарифову. Да и в соперники по первой схватке на Олимпийских играх ему достался будущий чемпион. И все же у Шариф был хороший шанс на бронзу. Он добрался до поединка до третьего места, где в тяжелейшей борьбе уступил кубинскому спортсмену. Это был абсолютно равный поединок.

На данный момент Шарифа Шарифова можно назвать легендой борьбы в стране, за которую он выступает, ведь у него в активе две медали Олимпийских игр, в том числе золото Лондона-2012.