Борьба. Величайшая в истории — четыре олимпийских золота и драма японки Каори Ичо

Спортивная борьба знает лишь двух четырехкратных олимпийских чемпионов. В греко-римском стиле такого фантастического результата добился легендарный кубинец Михаин Лопес Нуньес. У женщин — японка Каори Ичо. Ее триумфальный олимпийский путь растянулся от Афин-2004 до Рио-2016. Она хотела продолжить его и в Токио-2020, но судьба сложилась иначе. Olympics рассказывает о пути великой спортсменки.

Каори Ичо родилась 13 июня 1984 года. С ранних лет занималась борьбой. Уже в 18 лет она добыла первую медаль Азиатских игр — серебро. Похоже, то поражение по-спортивному разозлило спортсменку — да так, что она не проиграла ни одного поединка за следующие пять лет. За это время ей покорились все турниры, которые только можно представить — чемпионат мира и КМ, Азиатские чемпионаты и, конечно, Олимпийские игры в Афинах.

В 2007-м Ичо неожиданно провалилась на чемпионате Азии, заняв лишь восьмое место. Это было худшее выступления в ее карьере. После него Каори устроила еще более шедевральную победную серию, чем предыдущая. Девять лет она крушила соперниц на всех турнирах, в которых участвовала, записав на свой счет еще два олимпийских золота.

И вот практически накануне своей четвертой Олимпиады, на которую она собиралась отправиться за рекордной победой, в январе 2016 года Ичо вдруг уступила монгольской спортсменке в финале крупного турнира. Да еще и с разгромным счетом 0:10! Миф о непобедимости был развеян, в Рио-де-Жанейро на Каори стали настраиваться чуть по-другому, безнадежность исчезла. К тому времени японка сменила категория до 63 кг на более легкую — до 58.

Для уверенности за два месяца до Игр она выиграла международный турнир в Польше, а в Рио в своем классическом стиле одолела всех соперниц. Все-таки то поражение от монгольской соперницы было скорее случайным.

Итог — четыре олимпийских золота! На тот момент в мировой борьбе такого не было ни у мужчин, ни у женщин.

Каори Ичо хотела развить результат и в Токио-2020 довести количество побед до пяти. Но, похоже, настало время смены поколений. В 2019 году она уступила на национальном отборе Рисако Каваи и не попала на чемпионат мира. Так Каори лишилась и права завоевать олимпийскую лицензию. Рисако Каваи не подвела Японию и достойно сменила Ичо — на ее счету уже два золота Игр. В Рио-2016 она победила в в категории до 63 кг, в Токио-2020 — до 57. Ей всего 27 лет, так что Рисако вполне может замахнуться на рекорд Ичо.

Каори же завершила карьеру, по праву заслужив звание величайшей представительницы спортивной борьбы.