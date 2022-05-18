Вольная борьба: вид спорта, история, весовые категории, звезды

Вольная борьба — один из старейших видов олимпийской программы. Впервые соревнования по этому виду спорта на Олимпийских играх были проведены еще в 1904 году. Интересно, что спустя 100 лет дебютировала в программе и женская борьба, которую также можно отнести к вольной. Эта дисциплина подарила миру множество ярких звезд и настоящих легенд, таких как Брюс Баумгартнер, Саори Есида, а также четырехкратную олимпийскую чемпионку Каори Ите.

История вольной борьбы

Вольная борьба представляет собой единоборство с применением комплекса приемов — бросков, захватов, переворотов — благодаря которым спортсмен пытается уложить соперника на лопатки.

Родина вольной борьбы — Англия, а именно Ланкашир. Она зародилась позже греко-римской и отличалась большим разнообразием приемов, в том числе жестких. После о вольной борьбе узнали в США, где она получила огромное развитие. На первой Олимпиаде, где этот вид спорта был представлен — это произошло в 1904 году в Сент-Луисе — все участники представляли США. Американцы уверенно доминировали в вольной борьбе с того момента вплоть до 1996 года, взяв на Играх 99 медалей.

В 1906 году на Олимпиаде в Греции вольную борьбу убрали, так как в Европе она не была популярна, но впоследствии дисциплина навсегда прописалась в программе Игр.

В 1921 году появилась Международная федерация любительской борьбы. Именно так, любительской борьбой, принято было тогда называют вольную.

Спустя несколько лет в 1928 году во Франции состоялся первый чемпионат Европы, а в 1951 появилась хорошо известная нам организация FILA, объединившая стили борьбы и начавшая проводить чемпионаты мира.

Чем отличается вольная борьба от греко-римской

Один из самых популярных вопросов о борьбе. Ответ достаточно прост: в классической, то есть греко-римской борьбе нельзя проводить подсечки и приемы с захватами ног, в вольной — можно.

Правила вольной борьбы

Продолжительность поединка у взрослых мужчин и женщин — два периода по три минуты каждый. Между ними — 30-секундный перерыв.

Победитель определяется по общему счету баллов. Преимущество в 10 баллов дает автоматическую победу, как и туше. Если баллы равны, победитель определяется по дополнительным показателям. При равенстве приемов это последнее техническое действие. Если же счет равен, но один из борцов совершил более весомый по баллам прием, он объявляется победителем. При равном счете и одинаковых приемах может победить тот, кто набрал меньше предупреждений. Нюансов достаточно много.

Спортсмены проводят схватки на борцовских коврах. Одеты они в трико красного и синего цветов.

Звезды вольной борьбы (самые титулованные олимпийцы)

Каори Ите (Япония) — единственная спортсменка, сумевшая стать четырехкратной олимпийской чемпионкой. Среди мужчин-вольников таких нет, да и в классическом стиле таким феноменальным результатом отличился лишь кубинец Михаин Лопес Нуньес. Каори Ите становилась чемпионкой Игр в 2014, 2008, 2012 и 2016 годах. Также на ее счету 10 побед на чемпионатах мира.

Саори Есида (Япония) — еще одна легендарная спортсменка, трижды побеждавшая на Олимпийских играх в 2004, 2008 и 2012 годах. Помимо этого Саори Есида обладает абсолютным рекордом побед на чемпионатах мира — 13 золотых наград! Именно Есида была бы самой титулованной в истории в борьбе вне зависимости от полов, стилей и других факторов, но в Рио-де-Жанейро в 2016 году она потерпела единственное поражение на крупном турнире в карьере, уступив в финале американской сенсации Хелен Марулис. В 2012 году Есида была знаменосцем сборной Японии на церемониях открытия и закрытия.

Брюс Баумгартнер (США) — двукратный олимпийский чемпион, а также серебряный и бронзовый призер Игр, трехкратный чемпион мира.

Джон Смит (США) — американец дважды побеждал на Олимпиаде в 1988 и 1992 годах, а также четыре раза становился чемпионом мира.

Мустафа Дагыстанлы (Турция) — двукратный олимпийских чемпион, трехкратный чемпион мира.

Джордж Менерт (США) — первый в истории двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, побеждавший в 1904 и 1908 годах.

Программа Олимпийских игр. Весовые категории в вольной борьбе

Мужчины соревнуются на Олимпийских играх в шести весовых категориях: до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг. У женщин тоже шесть весов: до 50, 53, 57, 62, 68 и 76 кг.