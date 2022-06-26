Борьба. Величие Азербайджана в рейтинговой серии, итоги Маттео Пелликоне — 2022

С 22 по 25 июня в столице Италии проходили соревнования рейтинговой серии по спортивной борьбе. Великолепно выступила сборная Азербайджана, спортсмены которой завоевали множество золотых медалей в вольном и греко-римском стиле, заняв уверенное первое место в общекомандном зачете.

Даже борцы с не самым богатым опытом на взрослой международной арене показали себя с лучшей стороны. В вольной борьбе Алиаббас Рзазаде провел блестящий турнир в весовой категории до 57 кг, завоевал золото и место в сборной на чемпионате мира. А всего в последний день соревнований азербайджанцы взял четыре победы из восьми возможных. Героями стали Джошгун Азимов (до 70 кг), Абубакр Абакаров (до 86 кг) и Осман Нурмагомедов (до 92 кг). Особенно интересным получился полуфинал между серебряных призером Токио-2020 Гаджи Алиевым, который уступил будущему победителю Азимову. Остальное золото дня досталось Турции, Пуэрто-Рико, Словакии и Украине.

Украина, кстати, отлично выступила в женской борьбе, где спортсменки из этой страны выиграли сразу пять золотых наград. Особенно стоит отметить победу Анны Белинской в весе до 68 кг, ведь она прервала 20-матчевую победную серию чемпионки мира из Молдовы Ирины Рингач.

В греко-римской борьбе Азербайджан взял сразу четыре золотых награды. Отличились Мурад Мамедов, Талех Мамедов, Хасрат Джафаров и Ислам Аббасов. С таким результатом эта сборная легко возглавила командный зачет.

Турнир Маттео Пелликоне — 2022 завершен, следующими крупными соревнованиями в календаре UWW станет чемпионат Европы U20, который стартует уже 27 июня.