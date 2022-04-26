Борьба. Чемпионат Азии 2022. Золотые герои Казахстана, Кыргыхстана и других стран

В Улан-Баторе прошел чемпионат Азии 2022 по спортивной борьбе. Предсказуемо успешно выступили борцы из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также Ирана, Индии и Японии.

В заключительный день соревнований единственное золото Казахстану принес Азамат Даулетбеков в категории до 86 кг вольной борьбы. Этот спортсмен участвовал в четырех предыдущих азиатских чемпионатах, в его активе были по одной серебряной и бронзовой медали. На этот раз он наконец-то добрался до победы, одолел в финале со счетом 6:1 конкурента из Индии.

«Могу сказать, что это самая большая победа в моей карьере, — сказал Даулетбеков в интервью UWW. — Конечно, я счастлив. Мне выпала честь заставить звучать гимн Казахстана и поднять флаг. Я рад, что смог защитить честь своей страны. Эту победу я посвящаю своим маме и папе».

Также в заключительный день фристайла медалями отметились Акбар Курбанов из Казахстана (бронза, до 61 кг), его соотечественник Нуркожа Кайпанов (серебро, до 74 кг), а еще целый ряд спортсменов из Узбекистана принесли серебро и бронзу.

Днем ранее Рави Кумар из Индии стал первым трехкратным чемпионом Азии в истории своей страны. В финале он победил Рахата Калжана из Казахстана в весовой категории до 57 кг.

У женщин главной схваткой турнира стал очередной раунд противостояния между японкой Нонокой Одзаки и Айсулуу Тыныбековой из Казахстана. На прошлогоднем чемпионате мира сильнее была Тыныбекова, которая нанесла Одзаки первое поражение во взрослой карьере.

К сожалению, на этот раз девушки не смогли довести поединок до конца положенного времени. В весе до 62 кг Одзаки досрочно стала чемпионкой в середине второго периода, а представительница Казахстана не смогла продолжить борьбу.

Японки вообще выступили выше всяких похвал, завоевал семь золотых и две серебряные медали. Это уверенное первое место среди команд с большим отрывом от Казахстана и Монголии

Героями греко-римской борьбы стали братья Шаршенбековы из Кыргызстана, взявшие золото каждый в своем весе. Жоламан посмотрел на блестящий успех своего брата Тайнара и на следующий день тоже был сильнее всех соперников.

Самую крупную победу в своей карьере одержал Мейржан Шермаханбет из Казахстана в категории до 67 кг.

В греко-римской борьбе командно успешнее всех выступили спортсмены из Ирана.

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