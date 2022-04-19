Борьба. Чемпионат Азии 2022. Что ждать, где смотреть

С 19 по 24 апреля в Улан-Баторе (Монголия) проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе 2022. Olympics рассказывает, что ждать и где смотреть крупный турнир и обращает внимание на борцов из таких стран, как Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.

На чемпионат слетелись более чем 270 спортсменов со всей Азии. Для многих из них это первый серьезный турнир после продолжительной паузы. Некоторые впервые выйдут на соревновательный ковер с Олимпийских игр в Токио-2020 и ЧМ в Осло-2021.

В вольной борьбе особо стоить отметить команды Индии, Ирана и Узбекистана. В Монголию прилетели медалисты Токио-2020 Рави Кумар (Индия) и Баджранг Пуния (Иран). Эти страны представлены и другими титулованным борцами, имеющими за спинами медали международных турниров.

В некоторых весовых категориях стоит ждать победы и наград от Узбекистана и Кыргызстана. В первой сборной отметим Гуломжона Абдуллаева, Ихтиера Наврузова и Мухаммадрасула Рахимова. Во второй — Эназара Акматалиева, Арсалана Будажапова и Улукбека Жолдошбекова.

В женской борьбе фаворитками станут представительницы Японии и Китая, которых многие не видели в деле с чемпионата мира в Осло-2021. Им будут противостоять чемпионки мира из Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова и Мээрим Жуманазарова. Айпери Медет Кызы постарается обновить свое предыдущее серебро ЧА до золота. Также отметим Жамилю Бакбергенову из Казахстана.

Главными звездами греко-римского стиля станут серебряный медалист Токио-2020 Акжол Махмудов из Кыргызстана и Ким Хен Ву из Республики Кореи, на счету которого есть золото Олимпиады 10-летней давности и победа на ЧМ.

Какие схватки стоит особенно ожидать поклонникам борьбы? В вольной борьбе в весе до 57 кг Рави Кумар из Индии должен встретить мощное сопротивление со стороны Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана.

В последнее время борьба этих спортсменов становится украшение турниров. За 10 месяцев они встречались трижды, хотя до этого противостояли друг другу лишь раз — в 2016 году Абдуллаев победил Кумара в утешительном раунде ЧМ среди юниоров. В прошлом году соперники обменялись победами, а в 2022-м встретились вновь в финале турнира рейтинговой серии в Стамбуле. Кумар победил в тяжелейшей схватке со счетом 11:10.

В категории до 62 кг женской борьбы в финале наверняка встретятся Нонока Одзаки из Япони и Айсулуу Тыныбекова из Кыргызстана. Айсулуу — двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр. Японка в своей карьере проиграла лишь одну схватку. Это случилось в Осло-2021. Одзаки уступила, несмотря на то, что к перерыву вела со счетом 4:0. Но опыт спортсменки из Кыргызстана помог ей переломить ход поединка. Одзаки осталась разочарована и мечтает взять реванш.

Прямые трансляции чемпионата Азии 2022 по спортивной борьбе смотрите на официальном сайте UWW.

Расписание главных турниров по спортивной борьбе 2022

Расписание Рейтинговой серии и Гран-при по спортивной борьбе 2022