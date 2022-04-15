Борьба. Рейтинговая серия и Гран-при 2022. Календарь, результаты, где смотреть

Постолимпийский сезон-2022 в спортивной борьбе в самом разгаре. Уже прошло несколько крупных турниров, а также чемпионаты Европы среди взрослых и U23. Одними из главных событий в мире борьбы летом станут соревнования рейтинговой серии, напрямую влиящие на отбор на Олимпийские игры в Париже-2024. Olympics представляет календарь турниров рейтинговой серии и Гран-при по спортивной борьбе в 2022 году.

Расписание Рейтинговой серии и Гран-при 2022 по борьбе

Июнь

2 – 5 июня. Рейтинговая серия. Алматы, Казахстан. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

22 – 25 июня. Рейтинговая серия. Рим, Италия. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

Июль

8 – 10 июля. Гран-при. Мадрид, Испания. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

14 – 17 июля. Рейтинговая серия. Тунис. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

Август

6 – 7 августа. Гран-при. Дортмунд, Германия. Вольная борьба. Греко-римская борьба. Женская борьба

С подробным расписанием турниров по спортивной борьбе 2022 можно ознакомиться здесь.

Где смотреть Рейтинговую серию и Гран-при по борьбе в 2022 году

Трансляции и видеоповторы крупнейших турниров вы можем смотреть на официальном сайте UWW. Также отдельные турниры показывают тематические каналы.