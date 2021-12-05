Бобслей. Кубок мира-2021/22. Результаты: Гайтюкевич дважды третий в Альтенберге

На третьем этапе Кубка мира по бобслею-2021/2022 в Альтенберге (Германия) пилот Ростислав Гайтюкевич и разгоняющий Михаил Мордасов дважды завершили соревнования на третьем месте: в состязаниях двоек и четверок.

Результат в культовом для вида спорта месте закономерный: тренер Гайтюкевича Олег Сухорученко в интервью ТАСС отмечал, что Ростислав перед сезоном тренировался в Германии на протяжении недели и сложная альтенбергская трасса является одной из любимых для пилота. Сильнейшая российская двойка в эти выходные на равных боролась со звездными хозяевами. После первого заезда Гайтюкевич и Мордасов шли на промежуточном втором месте, опережая экипаж олимпийского чемпиона Франческо Фридриха. Особенно удался российским бобслеистам разгон и верхний участок трассы: быстрее растолкать боб оба раза удавалось только Фридриху и Александру Шюллеру.

Если бы не секундная потеря контроля на нижней части трека во втором заезде, Гайтюкевич и Мордасов могли бы претендовать на второе место: до времени немцев Йоханнеса Лохнера и Кристофера Вебера не хватило всего трех сотых. При этом, динамика формы у ведущего российского тандема положительная: на первом этапе в их активе было шестое место, на втором — четвертое, и теперь — первое призовое.

В экипажах-четверках прогресс российской команды (помимо Гайтюкевича и Мордасова в него входят разгоняющие Владислав Жаровцев и Павел Травкин) еще более стремительный. Если у двойки было призовое место на тестовых соревнованиях в Пекине, то у четверки до предыдущего этапа Кубка мира реальных шансов на тройку сильнейших не было. В Альтенберге же прорыв на подиум Гайтюкевичу и команде принесла стабильность: третий и четвертый результаты по итогам заездов. Фридрих был недосягаем (его экипаж оба раза проезжал трассу менее, чем за 54 секунды: никто из соперников этот рубеж не преодолел). Лохнер во втором заезде показал экстра-класс пилотирования и «накатил» российскую команду на нижней части трека, но провальная первая попытка не позволила его экипажу догнать россиян.

У женщин лучшие результаты в сезоне показала в Альтенберге Надежда Сергеева: пятое место в заездах бобов-одиночек и шестое с разгоняющей Еленой Мамедовой в двойках. В обоих случаях победу одержала Кейли Хамфрис, перед началом этапа получившая американский паспорт. В монобобе у двукратной олимпийской чемпионки, ранее представлявшей Канаду, уже был подиум в Инсбруке, а в двойке случился прорыв. На предыдущем этапе Кубка мира Хамфрис разгоняла экс-звезда бега с барьерами Лоло Джонс, однако тандем, выигравший чемпионат мира этого года, выше десятого места подняться не смог. В паре с Кишей Лов получилось куда удачнее, хотя решающую роль в успехе сыграло все же мастерство пилотажа: с четвертым и шестым разгоном Хамфрис вытаскивала команду на первую позицию.

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