Кубок мира по скелетону-2021/22: расписание, результаты, где смотреть

Кубок мира по скелетону в олимпийском сезоне-2021/22 будет особенно интересен, ведь лидеры сборной России Александр Третьяков и Елена Никитина также являются фаворитами в борьбе за самые высокие места. Восемь этапов пройдут за без малого два месяца – с 19 ноября 2021 года по 14 января 2022 года практически одновременно с кубковыми соревнованиями по бобслею.

Если российские бобслеисты за весь прошлый сезон лишь раз пробились на пьедестал почета этапов Кубка мира, то у скелетонистов медальный кубковый улов был куда значительнее – шесть первых, одно второе и два третьих места. По три победы одержали Третьяков и Никитина, причем они участвовали отнюдь не во всех этапов, пропуская старты. Поэтому не самые высокие места в Кубке мира-2020/21 (Третьяков – пятый, Никитина – шестая) не должны вводить в заблуждение. Что касается Кубка мира, то у мужчин его выиграл Мартинс Дукурс из Латвии, первенствовавший на четырех этапах. У женщин обладательницей Кубка мира стала австрийка Жанин Флок с тремя победами. Еще четыре выигранных этапа у немцев – дважды первенствовал Александр Гасснер, по разу Жаклин Леллинг и Тина Херманн. Добавим, что чемпионами мира-2021 стали Кристофер Гротхер и Херманн, но россияне выступили успешно. Третьяков стал вторым, Никитина – третьей.

Что касается российской команды, то только Третьяковым и Никитиной список претендентов на высокие места не ограничивается. Да, призер Олимпийских игр в Пхенчхане Никита Трегубов в прошлом сезоне отметился лишь одной бронзой, поскольку не сумел привыкнуть к скелетонам, созданным новым наставником сборной России немцем Дирком Маченцом. Но, не исключено, в олимпийском сезоне Никита сможет прибавить. Также многого ждут от восходящих звездочек Евгения Рукосуева и Алины Тарарыченковой, пробившихся в топ-5 на ЧМ-2021. Да и Даниил Романов, как показал прошлый сезон, способен показывать высокие результаты.

Календарь Кубка мира по скелетону-2021/22 смотрите здесь

Календарь всех крупнейших стартов по бобслею в сезоне 2021/22, включая юниорские чемпионаты мира и Европы, а также Кубка Европы и Интерконтинентального Кубка смотрите здесь

Результаты Кубка мира по скелетону-2021/22 по мере их завершения смотрите здесь

Положение в общем зачете Кубка мира смотрите здесь

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