Бобслей. Календарь Кубка мира-2021/22

Кубок мира по бобслею в сезоне-2021/22 состоит из восьми этапов. Правда, программа не у всех из них будет классической. На каких-то этапов не будет заездок четверок у мужчин, где-то обойдется без мужских двоек. Olympics представляет расписание Кубка мира по бобслею-2021/22.

Календарь Кубка мира по бобслею-2021/2022

20 – 21 ноября. 1-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия. Мужчины. Двойки. Женщины. Двойки. Мужчины. Четверки

27 – 28 ноября. 2-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия. Мужчины. Двойки. Женщины. Двойки. Мужчины. Четверки

4 – 5 декабря. 3-й этап. Альтенберг, Германия. Мужчины. Двойки. Женщины. Двойки. Мужчины. Четверки

11 – 12 декабря. 4-й этап. Винтерберг, Германия. Женщины. Двойки. Мужчины. Четверки

18 – 19 декабря. 5-й этап. Альтенберг, Германия. Мужчины. Двойки. Женщины. Двойки. Мужчины. Четверки

1 – 2 января. 6-й этап. Сигулда, Латвия. Мужчины. Двойки. Женщины. Двойки. Мужчины. Двойки (2-й заезд)

8 – 9 января. 7-й этап. Винтерберг, Германия. Мужчины. Двойки. Женщины. Двойки. Мужчины. Четверки

15 – 16 января. 8-й этап. Чемпионат Европы. Санкт-Мориц, Швейцария. Мужчины. Двойки. Женщины. Двойки. Мужчины. Четверки

Календарь всех крупнейших стартов по бобслею в сезоне 2021/22, включая юниорские чемпионаты мира и Европы, а также Кубка Европы и серии в монобобе у женщин смотрите здесь

О фаворитах, лидерах сборной России и результатах Кубка мира по бобслею читайте здесь

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