Ростислав Гайтюкевич: «Я фанатично отдаюсь своему делу и всегда нацеливаюсь на максимальный результат»

Лидер сборной России по бобслею Ростислав Гайтюкевич начал карьеру пилота в 2018 году и уже успел стать сенсацией в мировом бобслее. За три года он стал сильнейшим пилотом национальной команды, выиграл чемпионат мира среди юниоров в четверках, стал бронзовым призером чемпионата Европы среди взрослых в четверках, на тестовых соревнованиях на олимпийской трассе в Пекине его экипаж стал третьим в двойках. Olympics поговорил с Ростиславом о подготовке к его первым Олимпийским играм, секретах успеха, качествах хорошего пилота и о том, за счет чего можно обыгрывать лидеров мирового бобслея.

Olympics: Ростислав, вы недавно вернулись с тестовых соревнований в Пекине, где буквально через несколько месяцев будут проходить Олимпийские игры. Поделитесь впечатлениями от пекинской трассы. В чем ее особенности?

Ростислав Гайтюкевич: Трасса не похожа ни на одну из существующих, очень много технологических решений, которые я до этого не встречал. Ее особенности с самого начала словно идут вразрез с другими треками, и проиграть заезд можно уже после первого виража. Цена ошибки очень высока. Упустить победу можно непосредственно на верхней части дистанции. Вместе с тем, трасса очень хорошо продумана: зона разминки очень комфортна. Мы часто бегаем по асфальту на улице, а здесь зону сделали наверху, в тепле.

Olympics: Вы сказали, что эта трасса кардинально отличается от других. Известно ли, на кого ориентировались проектировщики при ее строительстве?

РГ: Насколько я знаю, ее проектировал инженер из Германии. Когда мы общались с ребятами из немецких команд, они нам говорили, что даже для них она сложна, но интересна. За последние три года это первая новая трасса и она сразу вызывает интерес преодоления. Все усложняется тем, что на соревнованиях не было китайской команды. Мы не смогли отследить траекторию прохождения вслед за ними. К быстрым линиям приходится приходить самим, скажем, подсматривая за другими командами. Мы за ними, они за нами. Так и рождается правильная траектория и быстрая линия.

Olympics: А вообще китайские экипажи могут составить конкуренцию на предстоящих Олимпийских играх?

РГ: Такая вероятность есть. Хозяева трассы обычно имеют преимущество. Я думаю, что олимпийская трасса и виражи, которые мы видели сейчас, будут отличаться на Играх: где-то вход немножечко подрежут, где-то выход сделают другим. У китайской команды, привыкшей кататься именно на той трассе, появится гандикап. Это сложно понять неспециалисту, но при том, что конфигурация останется прежней, а виражи и их направление не поменяются, прохождение и все его нюансы, неровности, радиусы, которые можно варьировать, будут изменены.

На фоне олимпийской трассы

Olympics: Получается, скорость льда на Олимпийских играх будет быстрее, чем сейчас?

РГ: Необязательно быстрее. Для ошибки многое не нужно: проехать юзом, выйти из виража не так, попасть в следующий неточно, и ты уже «приплыл» на три десятых. А на Олимпийских играх люди в четырех заездах на «сотые» рубятся.

Olympics: Что можете сказать о китайском экипаже, пилоте?

РГ: В любой команде есть лидер, но у них, скорее всего, будет два. Элита станет, по меньшей мере, на одного китайца больше. Имен я, к сожалению, не знаю, потому что у них очень молодая команда. Они в прошлом году не приезжали на Кубок мира. Посмотрим. Я с нетерпением жду эту команду на этапах Кубка мира в этом сезоне.

Olympics: Вы в одном интервью говорили, что на китайской трассе делали ошибки и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. Какие ошибки делали и кто конкретно?

РГ: Я видел, что американка, ранее выступавшая за Канаду, Кейли Хамфрис (двукратная олимпийская чемпионка – прим. Olympics) с ошибками проезжала. Кстати, женская сборная США начала кататься с нижних виражей, то есть подошли с опаской. Это грамотный расчет, потому что технику разбивать и ремонтировать никому не хочется, тем более, вдали от дома. Франческо Фридрих (двукратный олимпийский чемпион – прим. Olympics) тоже ошибался, в козырек прилетал. Бенджамин Майер, который в прошлом году стал вторым в четверках на чемпионате мира, перевернулся на пятом вираже, и, по-моему, еще латвийский экипаж падал.

Пилот Ростислав Гайтюкевич – надежда команды ОКР на Играх в Пекине Фото © imago images/Beautiful Sports

Olympics: Вы без падений обошлись?

РГ: Да. Мы не всегда ездили чистенько, случались «борты», хотя ошибка, юз (дрифт, занос – страшный сон, когда сани едут не прямо, а боком, он приносит самую большую потерю во времени) или борт, это не всегда показатель того, что ты не справился с управлением. Иногда, причина в том, что ты хочешь попробовать что-то новое, какую-то другую траекторию, а не попробовав ты не узнаешь верная она или нет. Такую возможность дает только опыт. Все падения, которые были у ребят, я думаю, возникали от того, что они искали какую-то новую линию.

Olympics: С учетом новой трассы нужно ли делать какие-то кардинальные настройки в самой технике, в бобе ?

РГ: К большому сожалению, у нас нет таких технических знаний. Единственное, что мы опробовали – коньки. У нас появились определенные мысли по подготовке, по выбору скользящих полозьев. Снаряд не может ехать одинаково на всех трассах, если ничего не менять. Отмечу, что появились новая двойка и четверка. Я их пока не тестировал, поскольку главной задачей было освоить трассу. Думаю, что в дальнейшем мы попробуем и новую технику, и там уже станет понятно, есть у нас какой-то резерв или придется рассчитывать на то, что есть.

Olympics: На каких этапах Кубка мира вы планируете выступать в этом сезоне?

РГ: В планах у нас, естественно, все этапы Кубка мира. Сначала мы улетаем в Германию, в Альтенберг. Там будет десятидневный тренировочный сбор, включающий и тренировки, и прокаты. Затем выезжаем в Инсбрук, где на протяжении двух недель будут проходить этапы Кубка мира в двойках и четверках. После этого продолжим в Германии, после Нового года отправимся в Латвию, потом два этапа в Германии, а затем чемпионат Европы в Швейцарии.

Olympics: В Пекин отправитесь в конце января?

РГ: Да, но перед вылетом еще сбор в Сочи.

Ростислав Гайтюкевич: «В дальнейшем мы попробуем и новую технику, и там уже станет понятно, есть у нас какой-то резерв или придется рассчитывать на то, что есть». Фото © Антон Новодережкин/ТАСС

Olympics: Вы сейчас являетесь лидером российской команды. В олимпийский сезон ощущаете более остро свое лидерство и ответственность? Или пока не накрывает такими мыслями, эмоциями?

РГ: Я думаю не о лидерстве, а об ответственности, стараюсь выделять, что мне особенно нужно. Сейчас и разгоняющие в экипаже думают также, и я это чувствую по особому рвению. Для меня ничего не изменилось, потому что я всегда нацеливался на максимум. Результат для меня превыше всего.

Olympics: Ростислав, вы начали карьеру пилота в 2018 году и очень быстро прогрессировали, буквально за пару сезонов вышли на самый высокий уровень, завоевали медаль на чемпионате Европы. Как вам удалось такое быстрое развитие?

РГ: Я фанатично отдавался своему делу, работал из года в год и очень хотел пилотировать. Смотрел соревнования, изучал траектории, что-то для себя отмечал. Трудился и зимой, и летом. Пока ребята продолжали отдыхать, я уже выходил тренироваться. Я понимал, что у меня есть время, чтобы подтянуться к остальным. Моя семья знает, что отпуска у меня как такового не бывает. Если я еду в деревню, то у меня будет одна тренировка, а дома может быть и две. Полного дня отдыха не припомню. Если бы я так не работал, то вряд ли бы прогрессировал.

Olympics: Какими качествами должен обладать хороший пилот?

РГ: Хороший пилот, дайте подумать (улыбается). Прежде всего, это сила и скорость. Сейчас по технике и пилотированию все команды выровнялись, поэтому важно получить преимущество на старте. Во-вторых, чувство езды. Без этого ощущения понадобится гораздо больше времени, чтобы прийти к правильным траекториям и линиям. В-третьих, умение быстро схватывать и координация движений.

Olympics: Т.е. пилоту нужно чувствовать боб и трассу лучше, чем разгоняющим?

РГ: Думаю, да. Я начинал разгоняющим и уже тогда присутствовало это ощущение. С 12 лет гонял на мотоцикле и вождение для меня привычная среда. Сноровка, реакция на изменение обстановки, гибкость в решениях. Получается, что я перечислил все качества (улыбается). Для того, чтобы пилот был действительно достойным, нужно все это сочетать.

Olympics: В Китае вы увидели своих основных соперников. За счет каких компонентов можно обыгрывать сильных конкурентов?

РГ: Прежде всего, за счет физической подготовки, хотя соперники тоже в отличной форме. Многие команды обновили парк – новые бобы, новые полозья. Это первый мой олимпийский год в качестве пилота, и я вижу, как все меняется. Уже на первом этапе все приехали отменно готовыми – быстрые, сильные, заряженные. Все тренируются, хотя никто не хочет показывать силу. Немцы, хоть и привезли сильнейшие составы, выставляют их не всегда, не демонстрируют конкретные связки. Сборная Австрии вообще приехала без четырех сильнейших экипажей. За счет чего еще мы можем выиграть? Конкретно я за счет эффекта неожиданности. Все, что я показываю, могут списывать на удачу: «Раз в год и палка стреляет». Однако опыт, который я получил, кратно выше того, что было год или два назад.

Olympics: Говоря, что никто от вас не ждет высоких результатов, имеете ввиду зарубежных соперников?

РГ: Что такое три года для бобслея? А я только три года пилотирую, но нам это на руку. Меня называют «быстрый» – «fastman», но пока никто не говорит, что я еду неплохо. Есть шанс переубедить.

Olympics: То есть можно сказать, что вы в статусе «темной лошадки»?

РГ: Да, и мне это очень нравится. Пусть думают, что я просто катаюсь, зато потом удивятся (улыбается) Когда я первую попытку лучше всех пробежал, все вышли посмотреть вторую. Хотели понять, как русский показывает первый старт. Что случилось? Что это вообще?

Olympics: Это было сейчас в Пекине, на тестовых соревнованиях, когда вы в двойке третье место заняли?

РГ: Да. Хотя я всегда показывал старт на уровне. Просто здесь я был гораздо быстрее остальных, поэтому все заинтересовались. В любом случае, пусть тестовые, но это соревнования, хотя немецкие экипажи вышли в тренировочных комбинезонах.

Olympics: На Олимпийских играх у сборной ОКР больше шансов в двойке или в четверке?

РГ: Исторически так сложилось, что больше шансов в четверке, но я на 100 процентов уверен, что мы можем бороться в обоих видах программы. На это и будем настраиваться.