Кубок мира по бобслею-2021/22: расписание, результаты, где смотреть

Кубок мира по бобслею в олимпийском сезоне-2021/22 продлится менее двух месяцев, но будет очень интенсивным. С 20 ноября по 16 января на трассах в Австрии, Германии, Латвии и Швейцарии пройдут восемь этапов, причем заключительный старт в Санкт-Морице будет также совмещен с чемпионатом Европы.

Предыдущий розыгрыш Кубка мира прошел при тотальном превосходстве Франческо Фридриха. Немецкий пилот вместе со своими разгоняющими выиграл 11 из 12 этапов в бобах-двойках и все четыре этапа в четверках. Единственное поражение он потерпел от соотечественника Йоханнеса Лохнера на одном из этапов в Иглсе, заняв второе место. Кроме того, Фридрих стал двукратным чемпионом мира-2021 Помимо фаворитов из сборной Германии здорово смотрелись Оскарс Киберманис из Латвии в двойках и австриец Беньямин Майер и канадец Джастин Криппс в четверках.

Не были статистами и россияне, особенно Ростислав Гайтюкевич. Молодой российский пилот стал бронзовым призером чемпионата Европы в четверках и этапа Кубка мира в Иглсе в двойках. Кроме того, он продемонстрировал достойную стабильность, лишь раз не попав на этапах Кубка мира в топ-10, что в предолимпийский сезон обнадеживало. Также способен бороться за высокие места, преимущественно в четверках, и Алексей Стульнев.

У женщин россиянки в прошлом сезоне смотрелись не столь уверенно. Разве что на старте серии в монобобе (новой олимпийской дисциплине) победу одержала Надежда Сергеева, впоследствии еще дважды финишировавшая пятой. Однако в бобах-двойках проявить она себя не смогла. Кубок мира-2020/21 выиграла Катрин Байерл из Австрии, при этом не выиграв ни одного этапа. Шесть из семи этапов выиграли немки во главе с Лаурой Нольте (три победы). Однако концовка сезона осталась за знаменитой канадкой Кейли Хамфрис, в нынешнем олимпийском цикле выступающей за США. Двукратная олимпийская чемпионка мира выиграла заключительный этап Кубка мира, а также взяла золото ЧМ в двойке и в монобобе.

В олимпийском сезоне у мужчин в Кубке мира наверняка продолжат доминировать бобслеисты сборной Германии, у женщин конкуренция будет выше. Шансы на призовые места на отдельных этапах у россиян во главе с Гайтюкевичем, Стульневым и Сергеевой также есть.

Календарь Кубка мира по бобслею смотрите здесь

Календарь всех крупнейших стартов по бобслею в сезоне 2021/22, включая юниорские чемпионаты мира и Европы, а также Кубка Европы и серии в монобобе у женщин смотрите здесь.

Результаты Кубка мира по бобслею 2021/22 по мере их завершения смотрите здесь

Положение в общем зачете Кубка мира смотрите здесь

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