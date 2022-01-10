Биатлон. 6-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге: что ждать и где смотреть

После превосходного, с двумя победами сборной России, первого этапа года Кубок мира по биатлону-2021/22 переезжает из Оберхофа в Рупольдинг. Где с 12 по 16 января 2022 года российская команда должна будет подтвердить свой класс. Особенно важен этап в Рупольдинге для мужской сборной, которая в случае удачного выступления может опередить в рейтинге Германию и Швецию и вместо пяти биатлонистов повезти на Игры сразу шестерых. Правда, Эдуард Латыпов вновь не сможет выйти на старт – он по-прежнему находится на карантине из-за положительного теста на ковид.

Карантин у Эдуарда истечет 20 января, но лидер сборной России на предновогодних этапах почти не чувствует симптомов (был только небольшой насморк) и может тренироваться на лыжне по два часа в день. К тому же в том числе благодаря помощи в виде современного велотренажера от Эрика Лессера, он имеет возможность тренироваться и в «домашних условиях». То есть в гостиничном номере. Тем не менее, добывать столь важную в нынешней обстановке шестую квоту россияне будут без него, поскольку этап в Рупольдинге финализирует количественные составы сборных.

В Оберхофе, во многом благодаря победе Александра Логинова в спринте и Кристины Резцовой и Антона Бабикова в сингл-микст отставание от Германии и Швеции удалось заметно сократить – до 56 и 55 очков соответственно. Поскольку гонки преследования в зачет не идут, необходимо проявить себя в спринте и, особенно, в мужской эстафете. Шансы есть, поскольку возвращение на Кубок мира экс-чемпионов мира Антона Бабикова и Максима Цветкова получилось впечатляющим. Цветков показывает едва ли не лучший лыжный ход в карьере, Бабиков дважды попал в топ-10 в личных гонках и прекрасно проявил себя в сингл-миксте. К тому же и Даниил Серохвостов выдал лучший этап в карьере, да и Карим Халили, пусть и уступал товарищам по команде, выступил довольно уверенно.

У женщин в Оберхофе радовали только Резцова и Валерия Васнецова. Но Кристине надо разобраться со стрельбой из положения стоя, а Валерии – добавить в лыжной подготовке. Настораживает состояние Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной, интересно как использует второй шанс Анастасия Шевченко, провалившая спринт в Оберхофе. Да и результаты в эстафете при формировании олимпийского состава у женщин (от России на Игры-2022 поедут только пять биатлонисток) наверняка сыграет свою роль.

Максим Цветков вновь готов к подвигам в составе мужского эстафетного квартета Фото © 2017 Getty Images

Состав сборной России на 6-м этапе Кубка мира в Рупольдинге

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 6-й этап. Рупольдинг. Германия. Расписание

время начала гонок - московское

12 января, среда

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:30

13 января, четверг

Мужчины. Спринт. 10 км. Начало в 16:30

14 января, пятница

Женщины. Эстафета 4х6 км. Начало в 16:30

15 января, суббота

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Начало в 16:30

9 января, воскресенье

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 14:45

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 16:45

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Результаты и видео 5-го этапа Кубка мира-2021/22 в Оберхофе смотрите здесь

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