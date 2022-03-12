Итоги дня – главные новости, моменты и рекорды зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. День 8

Предпоследний день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине получился очень насыщенным: было разыграно 29 медалей в горных лыжах, лыжных гонках, следж-хоккее и керлинге на колясках.

Сестры Айгнер устроили шоу в первом финале на снегу: Вероника и Барбара снова разделили подиум, завоевав первое и второе места в слаломе для спортсменок с нарушениями зрения. Вероника мчалась к своей второй золотой медали Пекина-2022 в паралимпийских горных лыжах под руководством старшей сестры Элизабет, а Барбара стремилась к серебряной медали, чтобы сделать успех семейным. Накануне сестры Айгнер также разделили подиум в гигантском слаломе, где Барбара финишировала третьей после Вероники, занявшей первое место.

Немецкий ас Анна-Лена Форстер выиграла свое второе золото в соревнованиях сидя, завершив свою паралимпийскую пекинскую кампанию с четырьмя медалями, включая серебро и бронзу. Она финишировала впереди дуэта из Китайской Народной Республики Чжан Вэньцзин и Лю Ситун, занявших второе и третье места соответственно.

Эбба Арсджо из Швеции была в прекрасной форме и завоевала второй чемпионский титул Пекина-2022 в соревнованиях стоя, обойдя китайку Чжан Мэнцю и немку Анну-Марию Ридер.

Китай был доминирующей силой в лыжных гонках на средние дистанции, выиграв три из шести золотых медалей.

Главным героем дня стал канадец Брайан Маккивер, который выиграл свое третье золото Пекина-2022 среди спортсменов с нарушениями зрения и 16-ю паралимпийскую медаль высшего достоинства в карьере. Маккивер теперь является самым титулованным зимним паралимпийцем среди мужчин, этот рекорд он делит с немцем Гердом Шенфельдером.

Китай продлил беспроигрышную серию в керлинге на колясках на домашнем льду, чтобы завоевать титул. В финальном матче китайцы уверенно переиграли команду Швеции со счетом 8:3.

Момент дня

Австрийка Карина Эдлингер и ее собака-поводырь Райли поразили воображение особой связью, которая есть между ними.

Спортсменка похвалила своего пушистого компаньона за ту роль, которую он сыграл в том, что она выиграла первую золотую медаль Паралимпийских игр в спринтерской лыжной гонке среди женщин с нарушениями зрения.

За два дня до своего главного достижения Эдлингер не могла двигаться из-за того, что ее парализовало ниже шеи.

«Для меня самым важным при поездке в Китай было привезти с собой собаку. Если бы моя собака не смогла попасть в Китай, я бы сразу же полетела домой», — сказала Эдлингер.

«Даже когда у вас плохой день, ваша собака все равно подходит к вам и хочет обниматься. Так что она больше, чем золото.

«Он помог мне – не только найти свой путь, но и эмоционально поддерживал последние пару дней.

«Выиграть сегодня золото вот так – чертовски потрясающе».

В субботу к золоту добавилась бронзовая медаль на средней дистанции. Райли вручили собственную паралимпийскую медаль за вклад в Игры и за то, что он был хорошим мальчиком.

Спортсмен дня

Канадский лыжник Брайан Маккивер эффектно прощается со своими последними Паралимпийскими играми. Он выиграл 16-ю золотую медаль, сравнявшись с абсолютным рекордом среди мужчин, который принадлежал великому немецкому пара-горнолыжнику Герду Шенфельдеру чтобы вписать свое имя в учебники истории.

42-летний Маккивер уже считался величайшим во все времена — самым успешным лыжником в паралимпийской истории — еще до того, как поднял ставки в Пекине в 2022 году.

Победа канадца на средней дистанции также ознаменовала его 20-й подиум с момента паралимпийского дебюта в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

В воскресенье у Маккивера будет последняя гонка в командной эстафете, где он может превзойти Шенфельдера и стать самым титулованным зимним паралимпийцем среди мужчин.

«Мы просто счастливы быть здесь. После 20 лет этой работы для меня большая честь участвовать в Паралимпийских играх», – сказал он.

«Так что мы выйдем и насладимся этим, и все же постараемся быть услышанными, продолжим идти и наслаждаться этой прекрасной погодой, которая у нас была, и будем с нетерпением ждать окончания веселого дня».

Что смотреть дальше

В последний день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград в горных лыжах, лыжных гонках и хоккее.

Мужской слалом закроет программу горнолыжного спорта, две медали будут разыграны в эстафетах в лыжных гонках, а хоккейный турнир завершится ярким противостоянием США и Канады – этот матч станет повторением финала Пхенчхана-2018. Действующие паралимпийские чемпионы на этом турнире никому не проигрывали, а канадцы уступили один раз своим соседям на групповом этапе.

Все медали дня

Женские соревнования

Паралимпийские лыжные гонки - средняя дистанция сидя

Золото: Ян Хунцюн (Китай)

Серебро: Оксана Мастерс (США)

Бронза: Ма Цзин (Китай)

Паралимпийские лыжные гонки - свободным стилем на средние дистанции стоя

Золото: Александра Кононова (Украина)

Серебро: Натали Уилки (Канада)

Бронза: Ирина Буй (Украина)

Паралимпийские лыжные гонки - свободным стилем на средние дистанции с нарушением зрения

Золото: Линн Казмайер (Германия)

Серебро: Ван Юэ (Китай)

Бронза: Карина Эдлингер (Австрия)

Паралимпийские горные лыжи - слалом с нарушениями зрения

Золото: Вероника Айгнер (Австрия)

Серебро: Барбара Айгнер (Австрия)

Бронза: Александра Рексова (Словакия)

Паралимпийские горные лыжи - слалом стоя

Золото: Эбба Арсджо (Швеция)

Серебро: Чжан Мэнцю (Китай)

Бронза: Анна-Мария Ридер (Германия)

Паралимпийские горные лыжи - слалом сидя

Золото: Анна-Лена Форстер (Германия)

Серебро: Чжан Вэньцзин (Китай)

Бронза: Лю Ситун (Китай)

Мужские соревнования

Паралимпийские лыжные гонки - средняя дистанция сидя

Золото: Мао Чжунву (Китай)

Серебро: Чжэн Пэн (Китай)

Бронза: Джузеппе Ромеле (Италия)

Паралимпийские лыжные гонки - свободным стилем на средние дистанции стоя

Золото: Ван Ченьянг (Китай)

Серебро: Бенджамин Давие (Франция)

Бронза: Цай Цзяюнь (Китай)

Паралимпийские лыжные гонки - свободным стилем на средние дистанции с нарушением зрения

Золото: Брайан Маккивер (Канада)

Серебро: Себастиан Модин (Швеция)

Бронза: Дмитрий Суярко (Украина)

Паралимпийский хоккей - игра за бронзу

Бронза: Китайская Народная Республика

Керлинг на колясках