Артур Баше: «Я чувствую боль, но по крайней мере знаю, почему»

Четыре года назад 21-летний Артур Баше был в шаге от золота, но ему пришлось довольствоваться серебром в скоростном спуске, слаломе, супергиганте и суперкомбинации.

В Пекине-2022 француз шагнул со второй ступени пьедестала на его вершину в категории стоя в скоростном спуске и в суперкомбинации, добавив также бронзу в гигантском слаломе.

Наконец, алхимия паралимпийца сработала, превратив другие металлы в долгожданное золото, а в воскресенье, 13 марта, у него будет последняя возможность привезти домой еще одну медаль в слаломе.

«У меня уже был титул чемпиона мира, я выигрывал Кубки мира и глобусы, но титул чемпиона Паралимпийских игр мне не давался. За последние четыре года я вложил всю свою энергию в подготовку к этому событию, чтобы претендовать на эту золотую медаль. Но между мечтами и реальностью большая пропасть. Сегодня я должен заполнить этот пробел», — сказал Баше в интервью Olympics.com.

Баше, страдающий наследственной спастической параплегией, состоянием, которое вызывает мышечные спазмы в нижних конечностях, получил два заслуженных выходных дня между соревнованиями, которые дали ему фору перед слаломом.

«Мне повезло, что я один из самых универсальных лыжников на трассе. Я могу выиграть как в скоростном спуске, так и в слаломе. В этом моя сила», — сказал он.

В свой выходной уроженец Сен-Тропе поговорил с Olympics.com и раскрыл секреты своей подготовки последних четырех лет, которая привела к его паралимпийским титулам.

Баше: «С болезнью приходится идти методом проб и ошибок»

У Артура Баше редкое заболевание, поражающее центральную нервную систему и мышцы нижних конечностей с мышечной слабостью и гипертонусом. Но это заболевание было диагностировано у него довольно поздно.

Только в 2015 году, когда Баше уже не мог встать с дивана из-за сильной боли в ногах, врачи наконец нашли причину недомогания, которое, как все думали, было «в его голове».

«Когда диагноз был определен, я сказал себе: «Хорошо, это не в моей голове». Я предпочитаю чувствовать боль и знать почему, и иметь возможность кататься на лыжах, чем чувствовать боль, лежа на диване, не зная ее причин», — пояснил он.

После того, как диагноз был поставлен, ему пришлось методом проб и ошибок понять болезнь и пределы его физических возможностей. 17-летний Баше приложил невероятные усилия, чтобы проверить свои способности перед Пхенчханом, всего через два года после выхода на международную арену.

Баше принял вызов, и выиграл три медали, в том числе две золотые на чемпионате мира 2017 года и четыре серебряные в Пхенчхане.

Помимо постоянного изучения своих возможностей, он должен постоянно адаптироваться к прогрессирующему заболеванию.

«Мы можем наблюдать эволюцию болезни и возросшую интенсивность лечения. Вначале мне приходилось принимать одну таблетку в день. Пять лет спустя я принимаю восемь таблеток, капли вечером и инъекции ботокса в ноги один-два раза в год».

Адаптация, кажется, является ключом к успешной подготовке Артура Баше, которая усилилась после Пхенчхана-2018.

Увеличение рабочей нагрузки

«После Игр в Пхенчхане я начал заниматься спортом по четыре-шесть часов в день. Я открыл для себя упражнения, которые не представлялись мне возможными, например, езду на велосипеде. Теперь я много езжу на велосипеде в весенне-летний период, для лучшей выносливости, прежде чем возвращаться в спортзал.

Мы постоянно увеличиваем время подготовки и количество подходов».

Он не только проверяет пределы своих физических возможностей. Баше научился расширять свои возможности, преодолевая изнурительную усталость, чтобы повысить свою выносливость.

«Раньше я слишком внимательно прислушивался к своему телу, и как только я чувствовал усталость и ноги сводило, я говорил себе: «Стоп, завтра ты снова потренируешься». Но теперь я знаю себя немного лучше, и я говорю себе: «Не останавливайся, поднажми еще немного, выходи за свои пределы, потому что, когда ты будешь на Играх, ты будешь еще более уставшим, поэтому твое тело должно адаптироваться».

Этот новый способ выйти за пределы своих возможностей оказался более чем действенным во время Игр в Пекине.

Из-за погоды суперкомбинация была перенесена на следующий день, и паралимпийцы соревновались в скоростном спуске, супергиганте и суперкомбинации три дня подряд. Баше занял первое место в скоростном спуске, а затем финишировал четвертым в супергиганте. На третий день ему пришлось преодолевать сильную усталость на пути к своему второму паралимпийскому золоту. Победа в суперкомбинации далась Баше большим трудом, потому что его состояние со временем ухудшается.

«В конце суперкомбинации я поднялся на временный подиум, но мне было так тяжело держаться на ногах и ходить. Как только я спустился с пьедестала, мне пришлось сразу снять обувь, потому что я не мог больше терпеть. Мои ноги почти сводило судорогой в обуви».

Для восстановления Баше нужны две вещи: отдых и тепло, что звучит парадоксально для человека, проводящего большую часть времени на снегу.

Управление эмоциями

Помимо обязательного отдыха для ног, семикратному призёру Паралимпийских игр также приходится справляться со своими эмоциями.

«С этим заболеванием связан неврологический фактор. Как только появляются эмоции или стресс, это влияет на мое состояние, и ноги еще сильнее сводят судороги».

Легче сказать, чем сделать — справиться с уровнем стресса, когда участвуешь в гонке, к которой стремился четыре года.

Однако смена расписания помогла семикратному чемпиону мира справиться со стрессом. Скоростной спуск был первой гонкой Паралимпийских игр, в которой он не был одним из главных фаворитов. Баше пришел к победе в скоростном спуске, сняв стресс перед своими любимыми соревнованиями.

«Благодаря этой первой золотой медали я стал меньше нервничать на последующих соревнованиях. Теперь на каждой стартовой линии я действительно не чувствую никакого стресса. Я просто хочу получить удовольствие», — продолжил он.

Но 21-летний лыжник не собирается останавливаться на достигнутом. Он знает, что конкуренция высока, и малейшая ошибка может вытеснить его с подиума, как это случилось в супергиганте, где небольшое отклонение отбросило его на четвертое место.

Баше будет бороться до конца, чтобы пополнить свою коллекцию медалями, чтобы насладиться триумфом на своих самых памятных Паралимпийских зимних играх.

«Я не хочу быть на старте и говорить себе: «Расслабься». Нет, я буду выкладываться на 300% в каждом заезде. Мы здесь, чтобы взять все, что можем. В любом случае, я лично сделаю все возможное, чтобы завоевать больше медалей».

Баше выковал свою железную волю в своей спортивной карьере дамокловым мечом, который, к сожалению, продолжает висеть над его головой, поскольку его болезнь продолжает прогрессировать.

«Я знаю, что однажды могу оказаться в инвалидном кресле. Поэтому я всегда стараюсь бороться и добиваться большего».