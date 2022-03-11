Пекин-2022, День 7: Главные истории, моменты и рекорды Зимних Паралимпийских игр

Семья Айгнеров была в топе в паралимпийских горных лыжах в седьмой день Паралимпийских зимних игр.

В седьмой день Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022 года были вручены медали в четырех дисциплинах: в паралимпийских горных лыжах, парабиатлоне, пара-сноуборде и керлинге на колясках.

Сестры Айгнер, Вероника и Барбара, выиграли золото и бронзу в паралимпийском слаломе для спортсменов с нарушением зрения всего через день после того, как их брат, Йоханнес, выиграл соревнования среди мужчин, что стало моментом дня на сайте Olympics.com.

В мужском слаломе в сноуборде на этот раз золото для хозяев Пекина-2022 завоевавал Сан Ки, который в Пхенчхане-2018 был лишь 11-ым. Серебро завоевал Матти Суур-Хамари из Финляндии, а первую в истории Великобритании медаль в сноуборде взял дебютант Олли Хилла, завоевавший бронзу.

Японка Момока Мураока защитила свой титул Пхенчхана-2018 в гигантском слаломе сидя, а Лью Ситон из Китайской Народной Республики завоевала серебро и свою третью медаль Пекина-2022. Ее соотечественница Чжан Веньджин стала третьей, что стало ее второй бронзой на этих Играх.

Еще шесть чемпионов были награждены в последний день соревнований по парабиатлону, и еще одна победа двум досталась соперницам из США Оксане Мастерс и Кендалл Гретш. На этот раз Мастерс вышла на первое место в индивидуальной гонке сидя на 12,5 км, несмотря на пропуск одной мишени. Третье место заняла китаянка Шан Илин. Гретш ранее одержала победу на дистанции 10 км, а Мастерс — в спринте.

Украина снова выиграла несколько медалей в биатлоне, еще пять, включая 1W2 в соревнованиях среди мужчин с нарушениями зрения, благодаря Александру Казику (и гиду Сергею Кучерявому) и Виталию Лукьяненко (с гидом Борисом Бабаром). Третье место заняла китаец Ю Шуань (гид Ван Гуаньюй).

Канада выиграла первую командную медаль Зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, завоевав бронзу в керлинге на колясках, победив Словакию со счетом 8-3. Обе команды боролись ранее в тот же день за право сыграть в матче за золотую медаль, который состоится в субботу (12 марта), но Канада проиграла хозяевам из Китайской Народной Республики, а Словакия упустила преимущество в напряженной игре против Швеции, которая сыграет против хозяев за в предпоследний день Игр.

Между тем, в следж-хоккее Канада во второй раз подряд вышла в финал Паралимпийских игр, обыграв Республику Корея со счетом 11:0, капитан команды Тайлер МакГрегор забил четыре гола. Во втором полуфинале дня США обыграли хозяев, со счетом 11:0 и вышли в финал, который пройдет в воскресенье (13 марта), где они выйдут на лед против своих великих соперников из Канады, которые будут бороться за титул чемпиона Паралимпийских игр. США выигрывали на последних трех Паралимпийских играх подряд. Матч за бронзу между Республикой Корея и Китаем состоится в субботу (12 марта).

Момент дня

Династия Айгнеров продолжила заявлять о себе на мировой арене после победы пара-альпийского горнолыжника Йоханнеса Айгнера в соревнованиях по слалому среди мужчин с нарушениями зрения в четверг (10 марта). Не желая отставать от своего брата, Вероника Айгнер повторила его успех, выиграв женские соревнования в пятницу (11 марта), обыграв Чжу Дацин и завоевав золотую медаль с преимуществом в семь секунд в двух заездах. Также, Веронику, 16 лет, сопровождала сестра Элизабет, а бронзовым призером была еще одна сестра и близнец Йоханнеса, Барбара Айгнер. Вся семья на долгие годы вписала свои имена в историю Паралимпийских игр, выиграв сразу несколько медалей для Австрии. Удачный день для семьи Айгнер!

«Это просто невероятно, потому что это первые Паралимпийские игры для всех нас, и то, что они идут таким образом, просто невероятно», — сказал Йоханнес после триумфа своих сестер.

«Я расчувствовалась на цветочной церемонии, потому что я так счастлива победить со своими сестрами. Мы все плакали на церемонии», — добавила Элизабет.

Спортсмен дня

Немецкая горнолыжница-паралимпийка Андреа Ротфус завоевала 14-ю медаль на своих пятых зимних Паралимпийских играх, заняв третье место в женском гигантском слаломе стоя. Золото завоевала китаянка Менцзю Чжан, бронза досталась канадке Молли Джепсен. Первые зимние Паралимпийские игры Ротфусс состоялись в Турине в 2006 году, где она выиграла серебро в этой же дисциплине. Большинство ее медалей серебряные, девять, но однажды она стала первой в слаломе в Сочи-2014, вдобавок к своим пяти титулам чемпиона мира. Соотечественницы Линн Кацмайер (сопровождаемая Флорианом Бауманном) и Леони Мария Вальтер (с гидом Пирмином Стрекером) также завоевали сегодня медали, взяв серебро и бронзу соответственно в парабиатлоне среди женщин с нарушениями зрения.

Что смотреть дальше

Соревнования продолжатся в предпоследний день Игр в Пекине-2022, в субботу, 12 марта, розыгрышем медалей в паралимпийских горных лыжах, паралимпийских лыжных гонках, следж-хоккее и керлинге на колясках. Женщины выйдут на склоны в соревнованиях в слаломе в горных лыжах, а мужчины и женщины примут участие в соревнованиях на средние дистанции в лыжных гонках. В хоккейном турнире определится бронзовый призер, а в керлинге на колясках разыграется титул чемпиона Игр. Игры близятся к завершению, но волнение не ослабевает.

Все медали дня

Женские соревнования

Паралимпийские горные лыжи

Гигантский слалом для спортсменов с нарушением зрения

Золото: Вероника Айгнер (Австрия) (помощник: Элизабет Айгнер)

Серебро: Чжу Дацин (Китай) (помощник: Ян Ханьхан)

Бронза: Барбара Айгнер (Австрия) (помощник: Клара Сикора)

Паралимпийские горные лыжи

Гигантский слалом стоя

Золото: Менцзю Чжан (Китай)

Серебро: Молли Джепсен (Канада)

Бронза: Андреа Ротфусс (Германия)

Паралимпийские горные лыжи

Гигантский слалом сидя

Золото: Момока Мураока (Япония)

Серебро: Лью Ситон (Китай)

Бронза: Чжан Веньджин (Китай)

Парабиатлон сидя

Золото: Оксана Мастерс (США)

Серебро: Кендалл Гретч (США)

Бронза: Шан Йилинь (Китай)

Парабиатлон стоя

Золото: Людмила Ляшенко (Украина)

Серебро: Чжао Чжикинь (Китай)

Бронза: Бриттани Худак (Канада)

Парабиатлон

Спортсмены с нарушением зрения

Золото: Оксана Шишкова (Украина) (помощник: Андрей Марченко)

Серебро: Линн Кацмайер (Германия) (помощник: Флориан Бауманн)

Бронза: Леони Мария Вальтер (Германия) (помощник: Пирмин Стрекер)

Пара-сноуборд

Слалом

Золото: Бренна Хакаби (США)

Серебро: Генг Йанхонь (Китай)

Бронза: Ли Тянтян (Китай)

Мужские соревнования

Парабиатлон сидя

Золото: Лю Меньтао (Китай)

Серебро: Тарас Рад (Украина)

Бронза: Лю Зиксу (Китай)

Парабиатлон стоя

Золото: Бенджамин Давье (Франция)

Серебро: Марк Арендз (Канада)

Бронза: Григорий Вовчинский (Украина)

Парабиатлон

Спортсмены с нарушением зрения

Золото: Александр Казик (Украина) (помощник Сергей Кучерявый)

Серебро: Виталий Лукьяненко (Украина) (помощник Борис Бабар)

Бронза: Ю Шуань (Китай) (помощник Ван Гуаньюй)

Пара-сноуборд

Слалом

Золото: Максим Монтагьони (Франция)

Серебро: Джи Лийя (Китай)

Бронза: Чжу Юнган (Китай)

Пара-сноуборд

Слалом

Золото: Ву Чжонвэй (Китай)

Серебро: Крис Вос (Голландия)

Бронза: Тайлер Тернер (Канада)

Пара-сноуборд

Слалом

Золото: Сун Ки (CHN)

Серебро: Матти Суур-Хамари (Финляндия)

Бронза: Олли Хилл (Великобритания)

Смешанные соревнования

Керлинг на колясках - игра за бронзу

Канада