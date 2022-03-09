Пекин-2022, День 5: Главные новости, моменты и рекорды Зимних Паралимпийских игр

Подиумы на повторе

Фокус пятого дня Паралимпийских зимних игр в Пекине-2022 был на спринте в лыжных гонках, где разыгрывалось шесть комплектов медалей.

Китайская Народная Республика блестяще стартовала в финале, как мужчины, так и женщины в категории сидя сохраняли преимущество.

Подиум этого дня у мужчин сидя на длинных дистанциях в точности повторил результат воскресенья 6 марта, Пэнг Жэнг снова взял золото в категории 1H2. Он разделил подиум с соотечественником Мао Чжунву, занявшим второе место, а канадец Колин Кэмерон завоевал бронзу.

Женский спринт также стал точной копией результата гонки на длинные дистанции: Хонгин Янг пришла к своему второму золоту Игр. Она снова опередила американскую звезду Оксану Мастерс, ставшей второй, и Ли Панпан, занявшую третье место на пьедестале.

В соревнованиях у мужчин стоя Бенджамин Давье из Франции выиграл свою первую золотую медаль в индивидуальном кроссе. Серебро завоевал немец Марко Майер, оставив позади Григория Вовчинского из Украины, с отставанием всего на 0,5 секунды.

Канадская легенда Натали Уилки завоевала второе золото, добавив к своей медали на длинной дистанции, которую она взяла в понедельник, титул чемпиона в спринте стоя. Уилки компенсировала отставание на старте, вырвав лидерство у действующей чемпионки мира из Норвегии Вильде Нильсен на последнем отрезке в драматической гонке за первое место в спринте, а Сидни Петерсон из США финишировала третьей.

Австрийская сенсация Карина Эдлингер наконец-то завоевала золотую медаль в спринте среди женщин с нарушением зрения, прибавив скорости на второй половине дистанции.

Она одержала уверенную победу со временем 3:49.6, оставив украинку Оксану Шишкову (3:56.4) на втором месте, а Линн Кацмайер из Германии финишировала третьей с результатом 4:05.2.

К вершине пьедестала через преодоление

Четырехкратная чемпионка мира Карина Эдлингер преодолевала серьезные проблемы со здоровьем на пути к своей первой паралимпийской золотой медали, что чуть не сорвало ее выступление.

Четыре года назад она была фаворитом в, но ей пришлось довольствоваться бронзой на средней дистанции.

«Я до сих пор не могу в это поверить. Четыре года назад у меня были те же проблемы с ногами, что и сейчас, и я несколько раз падала здесь и прямо перед поездкой сюда», — сказала Эдлингер после гонки.

«Это была трудная ситуация, потому что несколько дней назад я была полностью парализована ниже шеи, лежа на полу вакс-кабинки. Это был один из самых сложных моментов в моей спортивной жизни».

Настойчивость Эдлингер, наконец, окупилась, она одержала победу в спринте, добавив золото в копилку к бронзе Пхенчхана.

«Учитывая, что два раза я не финишировала, это было крайне неприятно, потому что я знала, на что способна. Но сегодня выиграть золото — это чертовски круто», — сказала она.

Спортсмен дня

Великий Брайан МакКивер идеально рассчитал время и выиграл свою четвертую подряд золотую медаль в спринте среди мужчин с нарушениями зрения.

МакКивер и его гид Расс Кеннеди обошли американца Джейкоба Адикоффа всего на 0,8 секунды на последнем отрезке пути. Зебастьян Модин из Швеции занял третье место.

«Мы знали, что должны быть впереди перед последней финишной прямой, чтобы мы могли выбрать нужную трассу. Там определенно есть одна более быстрая полоса, чем остальные», — сказал канадец.

«Мне тяжело стартовать очень быстро в моем возрасте, поэтому мне действительно нужно время встроиться в гонку».

МакКивер выиграл невероятное 15-е золото Паралимпийских игр, что всего на одно меньше лучшего рекорда, установленного немецким паралимпийцем Гердом Шенфельдером.

«Я никогда не думал ни о одной из них (золотых медалях), поэтому я буду и дальше не думать о них и просто продолжать участвовать в каждой гонке и пытаться получать от этого удовольствие», — сказал МакКивер.

Что смотреть дальше

Все внимание будет приковано к трассам, где будут разыграны медали по горнолыжному спорту в трех соревнованиях по гигантскому слалому в зоне Яньцин.

Следите за норвежцем Йеспером Педерсеном, который стремится защитить свой паралимпийский титул чемпиона в категории сидя. Педерсен может выиграть свою четвертую медаль Пекина-2022 после золота в супергиганте и суперкомбинации и серебра в скоростном спуске.

Итальянец Джакомо Бертаньолли в категории спортсменов с нарушением зрения будет стараться добавить больше наград к золоту и серебру, которые уже есть в его копилке.

В гонке стоя француз Артур Боше нацелился на третье золото после побед в скоростном спуске и суперкомбинации.

Carina Edlinger Фото © 2022 Getty Images

Все медали дня

Женские соревнования

Паралимпийские лыжные гонки. Спринт сидя

Золото: Хонгин Янг (Китай)

Серебро: Оксана Мастерс (США)

Бронза: Ли Панпан (Китай)

*Паралимпийские лыжные гонки. Спринт стоя, вольным стилем *

Золото: Натали Уилки (Канада)

Серебро: Вильде Нильсен (Норвегия)

Бронза: Сидней Петерсон (США)

Паралимпийские лыжные гонки. Спринт, с нарушением зрения

Золото: Карина Эдлингер (Австрия)

Серебро: Оксана Шишкова (Украина)

Бронза: Линн Кацмайер (Германия)

Мужские соревнования

Паралимпийские лыжные гонки. Спринт сидя

Золото: Пэнг Жэнг (Китай)

Серебро: Мао Чжунву (Китай)

Бронза: Колин Кэмерон (Канада)

Паралимпийские лыжные гонки. Спринт стоя, вольный стиль

Золото: Бенджамин Давьет (Франция)

Серебро: Марко Майер (Германия)

Бронза: Григорий Вовчинский (Украина)

Паралимпийские лыжные гонки. Спринт, с нарушением зрения, вольный стиль

Золото: Брайан МакКивер (Канада)

Серебро: Джейкоб Адикофф (США)

Бронза: Зебастьян Модин (Швеция)