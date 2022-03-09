Превью зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине на 12 и 13 марта: ключевые события, которые нельзя пропустить

В заключительный уик-энд зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине будут разыграны медали в пяти дисциплинах, включая паралимпийский горнолыжный спорт, паралимпийские лыжные гонки, следж-хоккей, пара-сноуборд и керлинг на колясках.
Соревнования начнутся с заездов на средней дистанции свободным стилем у мужчин с нарушением зрения в 10:00 CST в субботу, 12 марта и завершатся вторым заездом по слалому среди женщин сидя в воскресенье, 13 марта перед церемонией закрытия вечером.
Вот что можно ожидать от финалов предстоящих выходных:
Керлинг на колясках. Сможет ли Китайская Народная Республика защитить паралимпийское золото на домашнем льду?
Канадские команды взяли три из четырех золотых медалей Паралимпийских игр в керлинге на колясках с тех пор, как этот вид спорта был добавлен в программу Паралимпийских игр в 2006 году.
Однако Китайская Народная Республика, выигравшая золото на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, является действующим чемпионом мира в этой дисциплине, и, несомненно, заручится сильной поддержкой на домашнем льду.
Ван Хайтао — одно из самых ярких паралимпийцев, 32-летний спортсмен привел Китай к золоту на зимних Паралимпийских играх 2018 года, а также на чемпионатах мира 2019 и 2021 годов.
Повторит ли он свои успех снова?
Игра за золотую медаль начнется в 14:35 CST.
Следж-хоккей - Сможет ли США стать чемпионом четыре раза подряд?
Финал турнира по паралимпийскому хоккею на зимних Паралимпийских играх 2018 года был игрой века: США выиграли свою третью подряд золотую медаль (и четвертую в сумме) благодаря победе над Канадой в овертайме со счетом 2: 1.
Сборная США, которая выйдет на лед в статусе действующего чемпиона мира— ожидаемый фаворит в защите своего титула чемпиона в Пекине.
Они снова встретятся со своими северными соседями в игре за золотую медаль в воскресенье в 12:05, где Канада, проигравшая США в двух последних играх за золото на чемпионатах мира, будет бороться за свое первое паралимпийское золото с 2006 года.
Игра за золотую медаль начнется в 12:05 CST в воскресенье, 13 марта.
Пара-сноуборд – возвращение «Монстра Майка».
Майк Шульц (США) может стать одной из звезд зимних Паралимпийских игр 2022 года, так какон на пути к своей третьей награде после завоевания двух медалей в 2018 году.
40-летний спортсмен выиграл золото в сноуборд-кроссе SB-LL1 и серебро в слаломе в Пхенчхане и станет одним из претендентов на первое место в слаломе SB-LL1 в субботу (12 марта).
Расписание 12 марта
Паралимпийский горнолыжный спорт
Слалом
· 10:00. Мужчины с нарушением зрения. Заезд 1.
· Мужчины стоя. Заезд 1.
· Мужчины сидя. Заезд 1.
· 13:30. Мужчины с нарушением зрения. Заезд 2. Церемония награждения.
· Мужчины стоя. Заезд 2. Церемония награждения.
· Мужчины сидя. Заезд 2. Церемония награждения.
Паралимпийские лыжные гонки
Средняя дистанция, свободным стилем:
· 10:00. Мужчины с нарушением зрения. Церемония награждения
· 10:15. Мужчины стоя. Церемония награждения
· 11:20. Женщины с нарушением зрения. Церемония награждения
· 11:35. Женщины стоя. Церемония награждения
· 12:30. Мужчины сидя. Церемония награждения
· 12:50. Женщины сидя. Церемония награждения.
Следж-хоккей
· 20:05. Игра за бронзу. Церемония награждения.
Пара-сноуборд
Слалом. Женщины
· 12:00. SB-LL2. Заезд 1
· SB-UL. Заезд 1
· SB-LL1. Заезд 1
· SB-LL2. Заезд 1
· SB-LL2. Заезд 2. Церемония награждения.
Слалом. Мужчины
· SB-UL. Заезд 2. Церемония награждения
· SB-LL1. Заезд 2. Церемония награждения
· SB-LL2, заезд 2. Церемония награждения.
Керлинг на колясках
14:35. Игра за золотую медаль. Церемония награждения.
Расписание 13 марта
Паралимпийский горнолыжный спорт
Слалом
· 10:00. Женщины с нарушением зрения. Заезд 1
· Женщины стоя. Заезд 1.
· Женщины сидя. Заезд 1.
· 12:45. Женщины с нарушением зрения. Заезд 2. Церемония награждения
· Женщины стоя. Заезд 2. Церемония награждения
· Женщины сидя. Заезд 2. Церемония награждения.
Паралимпийские лыжные гонки
· 10:00. Смешанная эстафета 4×2,5 км. Церемония награждения
· 12:00. Национальный биатлонный центр Чжанцзякоу Открытая эстафета 4×2,5 км. Церемония награждения.
Следж-хоккей
- 12:05. Игра за золотую медаль. Церемония награждения.