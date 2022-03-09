Превью зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине на 12 и 13 марта: ключевые события, которые нельзя пропустить

В заключительный уик-энд зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине будут разыграны медали в пяти дисциплинах, включая паралимпийский горнолыжный спорт, паралимпийские лыжные гонки, следж-хоккей, пара-сноуборд и керлинг на колясках.

Соревнования начнутся с заездов на средней дистанции свободным стилем у мужчин с нарушением зрения в 10:00 CST в субботу, 12 марта и завершатся вторым заездом по слалому среди женщин сидя в воскресенье, 13 марта перед церемонией закрытия вечером.

Вот что можно ожидать от финалов предстоящих выходных:

Керлинг на колясках. Сможет ли Китайская Народная Республика защитить паралимпийское золото на домашнем льду?

Канадские команды взяли три из четырех золотых медалей Паралимпийских игр в керлинге на колясках с тех пор, как этот вид спорта был добавлен в программу Паралимпийских игр в 2006 году.

Однако Китайская Народная Республика, выигравшая золото на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, является действующим чемпионом мира в этой дисциплине, и, несомненно, заручится сильной поддержкой на домашнем льду.

Ван Хайтао — одно из самых ярких паралимпийцев, 32-летний спортсмен привел Китай к золоту на зимних Паралимпийских играх 2018 года, а также на чемпионатах мира 2019 и 2021 годов.

Повторит ли он свои успех снова?

Игра за золотую медаль начнется в 14:35 CST.

Следж-хоккей - Сможет ли США стать чемпионом четыре раза подряд?

Финал турнира по паралимпийскому хоккею на зимних Паралимпийских играх 2018 года был игрой века: США выиграли свою третью подряд золотую медаль (и четвертую в сумме) благодаря победе над Канадой в овертайме со счетом 2: 1.

Сборная США, которая выйдет на лед в статусе действующего чемпиона мира— ожидаемый фаворит в защите своего титула чемпиона в Пекине.

Они снова встретятся со своими северными соседями в игре за золотую медаль в воскресенье в 12:05, где Канада, проигравшая США в двух последних играх за золото на чемпионатах мира, будет бороться за свое первое паралимпийское золото с 2006 года.

Игра за золотую медаль начнется в 12:05 CST в воскресенье, 13 марта.

Пара-сноуборд – возвращение «Монстра Майка».

Майк Шульц (США) может стать одной из звезд зимних Паралимпийских игр 2022 года, так какон на пути к своей третьей награде после завоевания двух медалей в 2018 году.

40-летний спортсмен выиграл золото в сноуборд-кроссе SB-LL1 и серебро в слаломе в Пхенчхане и станет одним из претендентов на первое место в слаломе SB-LL1 в субботу (12 марта).

Расписание 12 марта

Паралимпийский горнолыжный спорт

Слалом

· 10:00. Мужчины с нарушением зрения. Заезд 1.

· Мужчины стоя. Заезд 1.

· Мужчины сидя. Заезд 1.

· 13:30. Мужчины с нарушением зрения. Заезд 2. Церемония награждения.

· Мужчины стоя. Заезд 2. Церемония награждения.

· Мужчины сидя. Заезд 2. Церемония награждения.

Паралимпийские лыжные гонки

Средняя дистанция, свободным стилем:

· 10:00. Мужчины с нарушением зрения. Церемония награждения

· 10:15. Мужчины стоя. Церемония награждения

· 11:20. Женщины с нарушением зрения. Церемония награждения

· 11:35. Женщины стоя. Церемония награждения

· 12:30. Мужчины сидя. Церемония награждения

· 12:50. Женщины сидя. Церемония награждения.

Следж-хоккей

· 20:05. Игра за бронзу. Церемония награждения.

Пара-сноуборд

Слалом. Женщины

· 12:00. SB-LL2. Заезд 1

· SB-UL. Заезд 1

· SB-LL1. Заезд 1

· SB-LL2. Заезд 1

· SB-LL2. Заезд 2. Церемония награждения.

Слалом. Мужчины

· SB-UL. Заезд 2. Церемония награждения

· SB-LL1. Заезд 2. Церемония награждения

· SB-LL2, заезд 2. Церемония награждения.

Керлинг на колясках

14:35. Игра за золотую медаль. Церемония награждения.

Расписание 13 марта

Паралимпийский горнолыжный спорт

Слалом

· 10:00. Женщины с нарушением зрения. Заезд 1

· Женщины стоя. Заезд 1.

· Женщины сидя. Заезд 1.

· 12:45. Женщины с нарушением зрения. Заезд 2. Церемония награждения

· Женщины стоя. Заезд 2. Церемония награждения

· Женщины сидя. Заезд 2. Церемония награждения.

Паралимпийские лыжные гонки

· 10:00. Смешанная эстафета 4×2,5 км. Церемония награждения

· 12:00. Национальный биатлонный центр Чжанцзякоу Открытая эстафета 4×2,5 км. Церемония награждения.

Следж-хоккей