6-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге: Резцова вытащила россиянок к эстафетной бронзе

Сборная России наконец-то открыла счет призовым местам на этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге. Причем в женской эстафете российская команда сумела выкрутиться из, казалось бы, безнадежной ситуации. Здорово смотрелись Светлана Миронова и, особенно, финишер Кристина Резцова, но без ошибок соперниц также не обошлось.

Вообще эстафета не задалась для сборной России практически с самого старта. Валерия Васнецова на самом первого круге упала (немка наступила на лыжу), сбила дыхание, потеряла несколько секунд и довольно много позиций. Отыграться толком не удалось, к тому же и сама Валерия на лыжне и на стрельбе стоя выглядела уязвимой. Дважды промахнулась, выдала скромный финишный круг и стала лишь 16-й с отставанием почти в 50 секунд. При этом долго потом не могла отдышаться. «Очень тяжело, не знаю, с чем это связано. В Оберхофе чувствовала себя прекрасно. Возможно, началась вторая волна поле гор, но состояние очень тяжелое», - призналась Валерия «Матч ТВ».

Миронова, ставшая двумя днями ранее в спринте восьмой и лучшей среди россиянок, чуть исправила ситуацию. Всего два доппатрона, приличный темп – Светлана вернула сборную в топ-10, пусть почти на таком же отставании от лидеров. Но Ирина Казакевич, пусть и промазала лишь раз, ногами выглядела слабо, особенно на последнем круге. Как следствие, отставание от лидеров выросло до минуты и 20 секунд, а до призовой зоны – почти до 45 секунд. В такой ситуации россиянкам могло помочь лишь чудо. И оно свершилось. Белоруска Анна Сола из положения лежа промахнулась четырежды и убежала на штрафной круг, а Резцова вышла после первого рубежа на третье место и никому его не отдала. При этом чисто по дистанции она бежала медленнее многих (четвертый результат на этапе), зато стреляла очень быстро и почти идеально.

Радует, что Кристина превращается в настоящего эстафетного бойца, не пасующего в контактной борьбе. Напомним, на прошлой неделе в Оберхофе она вместе с Антоном Бабиковым выиграла сингл-микст, сейчас помогла команде добиться еще одного успеха. Набирает форму Миронова, но по состоянию остальных (в том числе не бежавшей Ульяны Нигматуллиной) к тренерскому штабу женской команды во главе с Михаилом Шашиловым накопилось немало вопросов. С другой стороны, к Олимпиаде в Пекине менять эту российскую пятерку и не на кого.

Так что остается надеяться, что через три недели на Играх-2022 Резцова и Миронова, как минимум, не сбавят, а остальные прибавят. Пока же россиянок обыгрывают не только француженки, но даже шведские резервистки, решившие поберечь в эстафете сестер Эберг.

Результаты, расписание и видео 6-го этапа Кубка мира-2021/22 в Рупольдинге смотрите здесь

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