6-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге: Миронова в спринте повторила лучший результат в сезоне

Стартовая гонка этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге не принесла сборной России призовых мест – лучшей в женском спринте стала Светлана Миронова, финишировавшая восьмой. Кристина Резцова и Валерия Васнецова пробились в топ-20, вся команда сумела пройти отбор в гонку преследования. Тем не менее, несмотря на прогресс, по сравнению с аналогичным спринтом в Оберхофе, особой радости нет.

В принципе, Миронова при чистой стрельбе способна бороться даже за призовые места, что она уже доказывала на этапах Кубка мира. Однако на сей раз в Рупольдинге даже заветный «ноль» (между прочим, первый в Кубке мира с декабря 2019 года) на рубежах Светлане не помог, хотя после стрельбы стоя она еще могла претендовать на многое, показав шестой результат с отставанием всего в 24 секунды от лидера и будущей чемпионки Эльвиры Эберг. Если бы Светлана прошла заключительный круг со шведкой «в одни ноги», то и вовсе могла добежать до топ-3. Вот только Мироновой не удалось удержать скорость даже по отношению к ближайшим конкуренткам. В итоге, восьмое место и проигрыш Эберг в 50 секунд.

«Сегодня была неплохая гонка. Настраивала себя на хорошую работу на рубежах. Немного не хватило на последний круг, но ничего - будем работать, чтобы хватало. По скорости немного хуже, чем в Оберхофе. Но, в целом, пока динамика положительная», - рассказала Миронова «Матч ТВ». В принципе, для Светланы это повторение лучшего результата в сезоне – в гонке преследования в Анси она также была восьмой. Если россиянка с минимумом ошибок отстреляет в пасьюьте, то шансы на призовое место в Рупольдинге у нее не потеряны.

Шанс на попадание в топ-10 в спринте упустила Резцова, промазав из положения стоя последним выстрелом. При этом Кристина с точки зрения скорости вновь стала лучшей в сборной России, с двумя промахами замкнув топ-20. 18-й стала Васнецова, которой пока все же не хватает темпа на дистанции.

К сожалению, один из лидеров сборной в декабре Ульяна Нигматуллина явно попала в функциональную яму, чего и не скрывает. Она с трудом пробилась в гонку преследования. Чуть легче это удалось Ирине Казакевич, а Анастасия Шевченко и вовсе еле-еле квалифицировалась в топ-60, несмотря на чистую стрельбу. Еще перед гонкой старший тренер женской команды Михаил Шашилов признал, что восходящая звездочка российского биатлона выступает на январских этапах с травмой ноги. По словам самой Шевченко, сейчас она чувствует себя лучше, однако после финиша спринта в Рупольдинге Анастасия прихрамывала. Посмотрим, что она и ее более опытные подруги покажут в воскресенье в гонке преследования, выступление россиянок в пятницу в эстафете не менее интересно.

Результаты, расписание и видео 6-го этапа Кубка мира-2021/22 в Рупольдинге смотрите здесь

Результаты и видео 5-го этапа Кубка мира-2021/22 в Оберхофе смотрите здесь

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