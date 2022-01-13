6-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге: Худший мужской спринт в сезоне и потеря олимпийской квоты для России

К сожалению, после великолепного выступления в Оберхофе мужская сборная России провалила спринт на этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге. Никто из россиян не пробился 13 января даже в топ-20, в результате чего шансы на увеличение олимпийской квоты в мужской команде ОКР с пяти до шести человек испарились. Зато Антон Смольский из Беларуси в спринте стал третьим, повторив лучший результат в карьере.

Первым из россиян в спринте стартовал Александр Логинов, менее недели назад выигравший аналогичную гонку в Оберхофе. Но на сей раз даже с нулем промахов Логинов не мог рассчитывать на победу, ведь от чемпиона Кентена Фийона Майе он отстал ногами довольно заметно. К тому же еще и дважды промахнулся из положения стоя, что после неудачной заключительной стрельбы в гонке преследования настораживает вдвойне. «Хотелось бы разобраться как можно быстрее в проблеме со стойкой, но пока ищу, пока пробую, потому что, конечно, не понимаю… Ладно, если бы это была постоянная проблема, но на тренировках я вообще проблем не испытываю», - признал Логинов «Матч ТВ», занявший только 31 место

Работой на лыжне лидер сборной России, в принципе, остался доволен, однако на самом деле до кондиций недельной давности ему было далеко. Достаточно сказать, что ему всего секунду с таким же количеством промахов проиграл Карим Халили. Еще больше расстраивает, что никто из шести российских участников на сей раз не смог отстрелять на ноль при очень неплохих ветровых условиях. Лучший из россиян Максим Цветков – лишь 21-й. Причем и он жаловался на свое состояние, со второго круга ноги, по словам Максима, работали тяжело. Антон Бабиков, вообще не квалифицировавшийся в гонку преследования, и вовсе жаловался на пропавшие во время спринта энергию и мощность.

Тренер сборной Максим Максимов предположил, что мышечная система отдельных биатлонистов могла дать сбой, старший тренер мужской команды Юрий Каминский признал, что трасса с частыми подъемами и спусками не подходит российским биатлонистам, чья подготовка акцентирована на олимпийскую трассу в Пекине с ее тягучими подъемами. Как бы то ни было, теперь на Играх-2022 мужская команда ОКР, как и женская, вынуждена будет закрывать всю программу впятером, ведь благодаря успешному выступлению в Рупольдинге сборная Германии стала недосягаемой, вне зависимости от результатов субботней эстафеты.

Что касается Смольского, то 25-летний белорус в декабре впервые попал в топ-3 в спринте в Хохфильцене, а сейчас повторил этот успех, с промахом уступив Фийону Майе всего 32 секунд и совсем чуть-чуть опередив главную сенсацию гонки – Витаутас Строля из Литвы стал четвертым.

Результаты, расписание и видео 6-го этапа Кубка мира-2021/22 в Рупольдинге смотрите здесь

Результаты и видео 5-го этапа Кубка мира-2021/22 в Оберхофе смотрите здесь

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