6-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге: сборная России впервые в сезоне завоевала золото в мужской эстафете

Биатлонисты сборной России развили успех женской команды, завоевавшей накануне бронзу, и стали победителями эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в Рупольдинге.

На большинство участников российской эстафетной четверки наверняка оказывало дополнительное давление стремление пробиться в олимпийский состав на Игры в Пекине. После спринта в Рупольдинге стало ясно, что Россия и в мужских соревнованиях осталась без полной олимпийской квоты, и в Пекине команду ОКР представят лишь пять биатлонистов. Учитывая вынужденное отсутствие на этом этапе Эдуарда Латыпова, продолжающего отбывать карантин, вакансий в команду остается, по сути, только четыре. И логично предположить, что как раз спортсмены, выбранные тренерами для сегодняшней эстафеты (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков), являются, помимо Латыпова, главными претендентами на участие в Играх. Однако выступление в эстафете в Рупольдинге каждого из них могло внести коррективы в этот расклад.

Подобные заботы тревожили не всех участников гонки. Так, сборная Норвегии, выигравшая обе состоявшиеся до этого мужские эстафеты нынешнего сезона, отправила весь свой основной состав на высокогорный сбор и выставила на сегодняшнюю гонку четверку спортсменов, не претендующих на поездку в Пекин. Так что из списка главных фаворитов эстафеты в Рупольдинге Норвегия фактически выпала еще до старта. К тому же проблемы со стрелковой установкой на первом этапе у молодого Александра Андерсена обернулись для него двумя штрафными кругами и колоссальной потерей времени.

Россиянин Калим Халили хорошо справился со своим первым этапом. Он обошелся без дополнительных патронов на обоих огневых рубежах и передал эстафету третьим – с отставанием всего 1,1 секунды от неожиданного лидера, которым оказался Шон Доэрти из сборной США. А вот две сборные, входившие в число фаворитов, оказались после первого этапа далеко позади. Француз Фабьен Клод зашел на штрафной круг на первом рубеже и был к концу этапа лишь 14-м с отставанием почти в 40 секунд от лидера. И совсем неудачно прошел свой первый этап швед Пеппе Фемлинг, отставший от лидера на минуту и 12 секунд. Вернуться в борьбу после этого шведам так и не удалось.

На втором этапе один из лидеров общего зачета Кубка мира Эмильен Жаклен бросился в погоню и снова вернул сборную Франции в число претендентов на награды. Россиянин Даниил Серохвостов дважды воспользовался дополнительными патронами при стрельбе лежа, но это не помешало ему сохранить позицию в группе лидеров. Идеальная стрельба Доминика Виндиша позволила итальянцу обеспечить своей команде после второго этапа небольшой отрыв, но группа преследователей в составе сборных России, Белоруссии, Франции и Украины отставала по итогам этапа всего на 8 секунд.

Отрыв итальянцев был быстро ликвидирован, и на третьем этапе после хорошей стрельбы на первом рубеже дуэт лидеров сформировали россиянин Александр Логинов и белорус Максим Воробей. Два промаха Логинова при стрельбе стоя не помешали ему уйти на дистанцию вместе с промахнувшимся лишь один раз белорусским биатлонистом. В итоге на последний этап Максим Цветков из сборной России и Антон Смольский из команды Беларуси ушли практически одновременно, опережая ближайшего преследователя – немца Филиппа Наврата – на 30 секунд.

При стрельбе лежа новый финишер сборной России продемонстрировал удивительные в такой ситуации хладнокровие и скорострельность, закрыв все пять мишеней буквально в течение нескольких секунд. Благодаря этому, Максим сумел на выходе с рубежа обеспечить себе отрыв в 18 секунд от Смольского, которого продолжал преследовать Наврат. Но все равно судьбу эстафеты должна была решить заключительная стрельба.

И на последнем рубеже Цветков вновь оказался безупречен. 5 точных выстрелов Максима в хорошем темпе почти обеспечили сборной России первую в сезоне победу в мужской эстафете. Хотя для этого Цветкову еще пришлось отразить на последнем круге отчаянную контратаку Наврата, который сократил свое 16-секундное отставание от россиянина до 5 секунд. Но на большее сил немцу уже не хватило. В итоге у сборной Германии - серебро, а бронза – у команды Беларуси.

По итогам сегодняшней эстафеты в Рупольдинге можно сказать, что каждый из четверки российских биатлонистов не только внес вклад в победу в этой гонке, но и убедительно доказал свое право на поездку в олимпийский Пекин.

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