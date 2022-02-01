Какие звезды могут завершить карьеру после Олимпиады-2022 в Пекине?

Шон Уайт (США), сноуборд

«О, да, вне всяких сомнений». Так Уайт ответил Rolling Stone Magazine на вопрос, завершит ли он карьеру после Пекина-2022. Еще в 15 лет Уайт едва не отобрался в Солт-Лейк-Сити-2002, а Пекин будет его пятой Олимпиадой. Американец сделает все, чтобы добавить в рекордную коллекцию из трех золотых медалей еще одну. Рыжеволосая звезда по прозвищу Летающий помидор будет самым возрастным участником соревнований в хафпайпе.

Шон Уайт на церемонии награждения в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

Легенды санного спорта из Германии

Говорят, молодость не знает страха. Но опытнейшая сборная Германии по санному спорту тоже ничего не боится. Пекин-2022 дает последнюю возможность побороться за новые награды нескольким немецким ветеранам. Сможет ли Феликс Лох в 32 года взять четвертое олимпийское золото? Выиграет ли Натали Гайзенбергер пятое золото через три дня после 34-летия? Гайзенбергер является самой титулованной представительницей санного спорта вместе с 34-летними Тобиасом Вендлем и Тобиасом Арльтом, которые могут завоевать олимпийское золото в двойках третий раз подряд.

Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт на церемонии награждения в Сочи Фото © 2014 Getty Images

Кейли Хамфрис (США), бобслей

На лопатках у Хамфрис изображены золотые медали Ванкувера-2010 и Сочи-2014, а вообще спортсменка покрыла татуировками 60% тела. Привезет ли она тату из Пекина? После олимпийской бронзы в 2018-м бобслеистка, которой сейчас 36, заметила: «Женский бобслей был только на пяти Олимпиадах. На трех я поднималась на пьедестал». В Пекине новоиспеченная американка выступит в монобобе, новой олимпийской дисциплине, и будет соревноваться с 39-летней Лоло Джонс.

Бобслеистка Кейли Хамфрис радуется золотой медали на Олимпиаде в Ванкувере Фото © 2010 Getty Images

Мартинс Дукурс (Латвия), скелетон

За последние десять лет Дукурс был изображен в Латвии на почтовой марке, получил от президента высшую гражданскую награду страны, был знаменосцем на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, выиграл рекордное число чемпионатов мира и Европы и удостоился прозвища Супермен. Скелетонист ездил на четыре Олимпиады и выиграл два серебра. Под занавес карьеры 37-летний спортсмен мечтает добавить в копилку олимпийское золото. «Нет никаких возрастных рамок, которые обязательно помогут тебе добиться успеха или, наоборот, не дадут победить», - поделился он мудростью с журналистами.

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс получает серебряную медаль зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Фото © 2010 Getty Images

Хилари Найт (США) и Жоселин Ларок (Канада), хоккей с шайбой

Хилари Найт (32 года) и Жоселин Ларок (33 года) играют за сборные США и Канады соответственно почти по 15 лет. Обе - олимпийские чемпионки. Принципиальное соперничество их команд (лишь один из шести олимпийских финалов был не США - Канада) добавляет интриги. Для Ларок не существует другого места, кроме первого. Канадка так огорчилась серебром Пхенчхана-2018, что сняла медаль на церемонии награждения, после чего ей пришлось извиняться. Найт уже в возрасте 5-6 лет «рвалась на Олимпиаду, хотя женский хоккей тогда еще не входил в олимпийскую программу». Кто из них отправится домой счастливой?

Канадская хоккеистка Жоселин Ларок (№3) отказывается надеть серебряную медаль после поражения от США в финальном матче женского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

Свен Крамер (Нидерланды), конькобежный спорт

Крамер - самый титулованный конькобежец в истории Олимпийских игр. На четырех Олимпиадах нидерландец собрал девять медалей. В один момент из-за проблем со спиной он не мог даже поднять свою маленькую дочь и в мае прошлого года решился на операцию. Только два конькобежца выигрывали по пять золотых олимпийских медалей. Сможет ли Крамер к ним присоединиться?

Свен Крамер из Нидерландов во время забега на 5000 метров на чемпионате мира 2021 Фото © Getty Images

Шарлотт Калла (Швеция), лыжные гонки

В Сочи-2014 Калла отыграла отставание в 27 секунд и принесла шведской сборной победу в эстафете 4х5км. Спустя пару часов аэропорт в ее родном Норрботтене переименовали в аэропорт имени Каллы. Калла является самой титулованной шведской спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр. В копилке 34-летней лыжницы девять медалей, в том числе три золотые. Чтобы отправиться в Пекин и принять участие в четвертой Олимпиаде, Калле пришлось превозмочь проблемы с сердцем. Но с ее жизненным кредо это было несложно: «Тренировки для меня - не какая-то жертва. Я люблю их и рвусь тренироваться каждый день в году».