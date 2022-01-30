За кем следить в Пекине-2022. Часть вторая

Хлоя Ким (США), сноуборд, 21 год

В Пхенчхане-2018 Ким в 17 лет стала самой юной олимпийской чемпионкой в сноуборде. Теперь американка будет защищать титул в Пекине. Успешные выступления на X-Games и победы на юношеских Олимпийских играх-2016 в Лиллехаммере дают понять, что ей это по силам.

Chloe Kim Фото © 2018 Getty Images

Франческо Фридрих (Германия), бобслей, 31 год

Германия – действующий олимпийский чемпион в двойках и четверках. Немцы уверены в победе и на этот раз. Их лидер Франческо Фридрих провел без поражений 2021 год и лидирует в общем зачете Кубка мира. В Пхенчхане-2018 он сыграл ключевую роль в завоевании золотых медалей.

Francesco Friedrich Фото © 2018 Getty Images

Эстер Ледецка (Чехия), горнолыжный спорт, 26 лет

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Ледецка стала первой, кто выиграл золото в лыжах и сноуборде. До нее только одна спортсменка становилась олимпийской чемпионкой в разных дисциплинах. В Пекине-2022 чешка будет защищать оба титула – в параллельном гигантском слаломе и в супергиганте.

Ester Ledecká Фото © 2018 Getty Images

Шон Уайт (США), сноуборд, 35 лет

Шон Уайт возвращается в хафпайп на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Сноубордист набирает форму и в январе этого года стал призером этапа Кубка мира в Швейцарии. Это пятая Олимпиада для трехкратного олимпийского чемпиона. Последний раз он побеждал на Играх в Пхенчхане-2018.

Shaun White Фото © 2018 Getty Images

Камила Валиева (ОКР), фигурное катание, 15 лет

К олимпийскому пьедесталу скользит по льду 15-летняя Камила Валиева. Фигуристка едет на Игры фавориткой после впечатляющей недавней победы на чемпионате Европы. Там она набрала 90,45 балла в короткой программе и улучшила свой мировой рекорд. Кроме этого, у Валиевой еще два мировых рекорда –185,29 баллов в произвольной программе и 272,71 по сумме.

Камила Валиева (ОКР) Фото © 写真：時事

У Дацзин (Китай), шорт-трек, 27 лет

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане шорт-трекист завоевал единственную золотую медаль сборной Китая. В Пекине-2022 родные стены помогут ему защитить титул. У Дацзин подходит к Играм в многообещающей форме. С результатом 39,878 секунды он стал первым на ноябрьском этапе Кубка мира в Дордрехте.