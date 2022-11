Veja qual foi a questão do ENEM 2022 sobre Rayssa Leal

Aos 14 anos de idade, Rayssa Leal já conquistou muitos feitos incríveis no skate. Depois de ser campeã do Super Crown da Street League, ela obteve mais uma conquista nesta semana: virou tema de questão do ENEM.

O Exame Nacional do Ensino Médio, que os estudantes brasileiros fazem para serem admitidos em universidades, teve em 2022 uma pergunta que menciona a skatista brasileira e sua importância para a representatividade feminina no esporte.

A questão pede para que os estudantes interpretem a declaração de uma jornalista da CNN sobre o sucesso de Rayssa Leal, medalhista Olímpica de prata em Tóquio 2020 em 2021. A âncora diz que "Essa representatividade do esporte nos Jogos faz pensarmos que não temos que ficar nos encaixando em nenhum lugar".

A jornalista também questiona: "A gente vive num padrão no qual a menina ganha boneca, mas por que também não fazer um esporte de aventura?".

Após ler os comentários da jornalista, os alunos prestando o ENEM tinham que identificar qual foi o assunto que a jornalista abordou em sua fala. De acordo com os analistas do G1, a resposta correta era a "desconstrução da noção do skate como modalidade masculina".

Em entrevista ao Olympics.com neste ano, Rayssa Leal comentou a importância da presença feminina no skate. "No Brasil, o skate feminino era muito marginalizado por conta das pessoas que diziam que não era um esporte para meninas, que a gente não podia andar de skate. Então estar nos Jogos Olímpicos significa muito para nós".