World Skate anuncia próximos pré-Olímpicos para Paris 2024

Marque na sua agenda.

A World Skate anunciou oficialmente os próximos passos da classificação Olímpica do skate para Paris 2024.

Em um anúncio compartilhado pela federação internacional, a World Skate detalhou os próximos pré-Olímpicos, incluindo um campeonato mundial de park e street sediado em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Os skatistas de street serão os primeiros, competindo a semana de 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. Então os skatistas de park entram em ação na semana seguinte, de 5 a 12 de fevereiro de 2023.

Depois, os skatistas de street retornam a Roma, na Itália, para mais uma etapa dos pré-Olímpicos. O evento será de 18 a 26 de junho de 2023.

Na edição de 2022 do evento em Roma, Nyjah Huston foi campeão no masculino e Nakayama Funa no feminino. A brasileira Rayssa Leal foi quinta colocada e o português Gustavo Ribeiro levou o bronze.

Veja como estão os rankings Olímpicos da World Skate aqui.