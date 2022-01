Túnel do Tempo: 50 anos de Sapporo 1972, os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno na Ásia

Feliz Ano Novo Olímpico em 2022!

Há meio século, a pira Olímpica foi acesa pela primeira vez nos Jogos de Inverno na Ásia. Sapporo 1972 foi a primeira edição Olímpica de inverno do Japão e também da Ásia. A metrópole mais a norte do país, situada em Hokkaido, recebeu 1.006 atletas de 35 nações. A edição histórica inspirou muitos japoneses e asiáticos e deixou um grande legado.

Celebrando o aniversário de 50 anos de Sapporo 1972, relembramos os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno da Ásia.

Hinomaru hikōtai

Ganhar uma medalha Olímpica de ouro em casa é uma das grandes honras para um atleta.

Em Sapporo 1972, essa honra também foi do saltador de esqui KASAYA Yukio, que conquistou uma vitória histórica na pista normal, tornando-se o primeiro japonês a ganhar um ouro nos Jogos de Inverno. Seus compatriotas, KONNO Akitsugu e AOCHI Seiji terminaram em segundo e terceiro, completando um pódio totalmente japonês. A dominância deles capturou a imaginação dos fãs locais e telespectadores pelo mundo.

O incrível feito do trio fez com que eles recebessem o apelido de "Hinomaru hikōtai" (o Esquadrão do Sol Nascente) e cultivassem o amor pelo salto de esqui no Japão, inspirando gerações. HARADA Masahiko seguiu seus passos, vencendo o ouro na pista longa em Nagano 1998.

SAIBA MAIS: Uma lenda Olímpica explica: como dominar o salto de esqui com HARADA Masahiko

Nascido no mesmo ano de Sapporo 1972, KASAI Noriaki é uma das lendas do salto de esqui, sendo o primeiro atleta a competir em oito edições consecutivas dos Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang 2018. Ele fez sua estreia em Albertville 1992 antes de ganhar sua primeira medalha, a prata no evento por equipes em Lillehammer 1994. Em Sochi 2014, ele foi prata no individual da pista longa e bronze no evento por equipes aos 41 anos. Sua paixão ainda permanece por sua nona participação Olímpica em Pequim.

Cinco décadas de sustentabilidade

A infraestrutura e as sedes Olímpicas foram desenvolvidas em Sapporo antes dos Jogos de Inverno no Japão.

Duas plataformas de salto de esqui, Miyanomori (pista normal) and Okurayama (pista longa), foram usadas não só em Sapporo 1972, mas também no Mundial e na Copa do Mundo de salto de esqui e de combinado nórdico (combinação de salto de esqui e cross-country).

O Makomanai Park tem duas sedes multi-funcionais - um estádio indoor e outro descoberto. O descoberto foi usado para a Cerimônia de Abertura e para a patinação de velocidade há 50 anos. Ainda há eventos de patinação de velocidade no local durante o inverno, com futebol, atletismo e tênis sendo disputados no verão.

A arena indoor foi usada para verão (vôlei, judô, etc) e esportes de inverno como a patinação artística e o hóquei no gelo, em Sapporo 1972. O local também é utilizado em shows musicais e eventos culturais.

Veja abaixo como a arena Makomanai se transforma em um rinque de gelo:

Um ano antes dos Jogos, o novo metrô foi inaugurado em Sapporo, conectando o norte com o sul de forma efetiva para a família Olímpica, resolvendo problemas crônicos de congestionamento de carros devido à neve.

Sapporo deixou um enorme legado nos últimos 50 anos, conquistando uma reputação de um dos principais destinos de esportes de inverno, atraindo turistas locais e estrangeiros.

A jornada de inverno continua na Ásia

Seguindo o sucesso de Sapporo 1972, o Japão também sediou Nagano 1998, a segunda edição dos Jogos de Inverno na Ásia. Vinte anos após Nagano, a República da Coreia se tornou a segunda nação asiática a sediar os Jogos Olímpicos de Inverno, com PyeongChang 2018.

E agora?

Meio século após Sapporo 1972, Pequim receberá atletas do mundo inteiro para os Jogos de Inverno. A capital chinesa será a primeira cidade a sediar os Jogos de Verão e de Inverno. Prontos para o próximo capítulo?

Beijing 2022 começará em 4 de fevereiro.