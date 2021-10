Pequim: A primeira cidade Olímpica a receber Jogos de Verão e de Inverno

Dentro de 100 dias, Pequim será a primeira cidade no mundo a ser sede de ambos os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. Tendo sido sede dos Jogos de Verão em 2008, Pequim está agora tomando forma para receber os Jogos de Inverno, que começam no dia 4 de fevereiro de 2022.

A capital da República Popular da China irá se tornar, portanto, a primeira cidade na história a ser anfitriã dos Jogos em duas distintas estações do ano, o que a diferencia de Atenas (1896 e 2004), Paris (1900, 1924 e futuramente em 2024), Londres (1908, 1948 e 2012), Los Angeles (1932, 1984 e depois em 2028) e Tóquio (1964 e 2020). Todas elas receberam os Jogos em mais de uma ocasião, mas apenas os de Verão.

Há 13 anos, Pequim impressionou o mundo com a realização dos Jogos de Verão, que deixou inúmeros momentos memoráveis, não apenas para o público, mas para os atletas e para toda a família Olímpica.

Beijing 2008 deixou legados sem preço para a República Popular da China, tendo um importante papel para o desenvolvimento do esporte e de patrimônios que ainda estão sendo construídos na preparação para os Jogos de Inverno em 2022.

De elementos tangíveis, tais como as instalações esportivas, a tocha e a mascote, aos intangíveis, incluindo o lema e o logo, o Olympics.com faz uma lista sobre o que conecta Beijing 2008 e Beijing 2022.

A tocha de Beijing 2008 Foto: IOC

Tochas

Tocha de Beijing 2008 Torch: "Nuvem de sorte"

Tocha de Beijing 2022 Torch: "Em voo"

A tocha é, talvez, um dos principais elementos que vinculam os Jogos de 2008 com os de 2022. Não apenas nos seus aspectos físicos e estéticos, mas na proposta e ideia da tocha em si, de continuidade, sequência, legado e contributo da República Popular da China e de Pequim para o Olimpismo e para o esporte como um todo.

Em honra ao status da cidade como sendo a primeira a ser anfitriã de ambos os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno, o desenho da tocha de 2022 é semelhante ao da de 2008 a partir da pira principal, que parecia um pergaminho gigante, enfatizando o legado do Espírito Olímpico na capital chinesa.

Os padrões de nuvens cobrindo o cabo da tocha também se inspiram no principal elemento da tocha de 2008, de acordo com a equipe que a desenhou.

Ao usar a mesma combinação de cores e por compartilhar elementos artísticos semelhantes aos da tocha de 2008, o comitê organizador pretende saudar o mundo, assim como foi feito com os Jogos de Verão 2008 e projetar a rica cultura Olímpica de Pequim.

A chama Olímpica de Beijing 2022 foi acesa no último dia 18 de outubro na antiga Olímpia, na Grécia. A tocha "Em voo" desempenhou um importante papel na Cerimônia de Entrega no dia seguinte e continuará a levá-la para diferentes partes da República Popular da China, até a Cerimônia de Abertura no dia 4 de fevereiro.

As mascotes de Beijing 2008 Foto: IOC

Mascotes

As mascotes de Beijing 2008: Fuwa (x5)

As mascotes de Beijing 2022: Bing Dwen Dwen

Tal como as cinco mascotes de 2008 que formavam a "Fuwa" (Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying e Nini, colocadas juntas significa "bem-vindos a Pequim" em chinês), a dos Jogos de Inverno Beijing 2022, Bing Dwen Dwen, também tem uma conexão com o universo infantil. O panda, animal considerado patrimônio da China, é novamente protagonista, assim como foi há 13 anos quando fez parte da Fuwa através da mascote Jingjing.

Assim como os seus amigos de 2008, Bing Dwen Dwen se relaciona com a natureza e busca transmitir energia aos atletas, sem mencionar a adesão às novas tecnologias em busca de um futuro compartilhado.

Logos

Logo de Beijing 2008: "Pequim Dançante"

Logo de Beijing 2022: "Sonho de Inverno"

Os dois logos sugerem ação e movimento em frente, além da referência ao lugar. Em ambos são vistos elementos que sugerem o país anfitrião, sua capital e as montanhas ao redor dela, onde as competições dos Jogos de Inverno serão disputadas, para além das características dos eventos (neve e gelo).

Ademais, ambos os logos de 2008 e 2022 simbolizam a cultura local, as tradições e o respeito aos antepassados. Em resumo, conhecimento e respeito pela história para, assim, seguir adiante e mergulhar no futuro.

Lemas

Lema de Beijing 2008: Um Mundo, Um Sonho

Lema de Beijing 2022: Juntos por um Futuro Compartilhado

Uma conexão entre os dois lemas é percebida. Ambos sugerem ideia de comunhão, partilha e espírito coletivo.

O de Beijing 2008 expressa a visão da China para o mundo, a determinação e desejo de se trabalhar com pessoas de todas as nações a fim de criar um planeta bonito e harmonioso.

O de Beijing 2022 vai além. Não apenas expressa a visão da China sobre o mundo, mas também a sua força e atitude, colocando em prática o seu plano de ação, que é 'Juntos por um Futuro Compartilhado'. Essa frase é carregada de paixão, mais dinâmica e impactante.

Um mundo, um sonho, um futuro. Tudo conectado.

O Centro Aquático Nacional Foto: Feng Li/Getty Images

Instalações

Finalmente, algumas das instalações que testemunharam momentos históricos em 2008 - tais como as oito medalhas de ouro de Michael Phelps e as primeiras conquistas Olímpicas de Usain Bolt com direito a quebra de recorde mundial - serão utilizadas novamente para Beijing 2022.

O Estádio Olímpico, conhecido como o "Ninho do Pássaro", será a primeira instalação esportiva na história a receber ambas as cerimônias de Abertura e Encerramento, tanto em Jogos Olímpicos de Verão quanto em de Inverno. Para Beijing 2008, ele foi utilizado para as competições de atletismo, mas desta vez, em Beijing 2022, será usado apenas para as cerimônias.

O Centro Aquático Nacional, outrora "Cubo d'Água", foi usado para a natação, saltos ornamentais e nado artístico durante Beijing 2008. Para Beijing 2022 ele foi transformado em "Cubo de Gelo" e vai receber as partidas de curling. Essa instalação também receberá importantes eventos antes dos Jogos de Inverno, em fevereiro próximo: a divulgação oficial do emblema e da tocha de Beijing 2022 aconteceu nele.

Para além dos recintos supracitados que se tornaram os novos ícones de Pequim após os Jogos de 2008, o Estádio Nacional Indoor (ginásticas artística, rítmica e de trampolim em 2008, hóquei no gelo em 2022), o Estádio Indoor da Capital (vôlei em 2008, patinação artística e patinação de velocidade em pista curta em 2022) e o Centro de Esportes de Wukesong (basquete em 2008, hóquei no gelo em 2022) também são instalações que serão reutilizadas, sendo palco de esportes em ambos os Jogos, o que vai em encontro ao objetivo da sustentabilidade que pretende o Comitê Organizador Local de Beijing 2022 (BOCOG).

O recém construído Oval Nacional de Patinação de Velocidade, que recebeu a alcunha de "Fita de Gelo", foi construído na área onde as instalações temporárias do tiro ao arco e do hóquei sobre grama em 2008. Pela primeira vez em Jogos de Inverno está sendo usada a tecnologia de refrigeração direta transcrítica de dióxido de carbono para a produção de gelo, que ajudará a formar a maior superfície de gelo da Ásia, com uma área de 12,000 metros quadrados. Com desenho inovador e suas coloridas luzes ao cair da noite, a Fita de Gelo tem tudo para ser uma das referências de Pequim após os Jogos Olímpicos.

Está tudo pronto, momentos espetaculares estão por vir. Faltam apenas 100 dias!

Para as últimas notícias de Beijing 2022, acesse aqui.