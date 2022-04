Tudo pronto para a etapa de Margaret River do circuito mundial de surfe

As ondas do Oceano Índico em Margaret River, na Austrália, vão receber mais uma vez os grandes nomes do surfe internacional em mais um evento do Championship Tour (CT) da WSL (World Surf League) de 2022, entre os dias 24 de abril e 4 de maio.

A temporada chega à sua metade, marcada até agora pela regularidade e por nenhum surfista haver conquistado mais de uma etapa. Em 2021 só deu Brasil em Margaret River, com os triunfos de Tatiana Weston-Webb e Filipe Toledo.

Atual líder do circuito, o brasileiro quer repetir em águas australianas o feito de dias atrás, quando venceu a etapa de Bells Beach, nos arredores de Melbourne.

RELEMBRE: Filipe Toledo triunfa em Bells Beach e assume liderança da World Surf League

Entre as mulheres, a norte-americana campeã Olímpica, Carissa Moore, é a atual líder com 24.295 pontos, mesmo sem haver subido ao topo do pódio neste ano no CT.

Depois da etapa de Margaret River haverá um corte de atletas. No masculino, apenas os 22 melhores surfistas mais dois wildcards (um para o ano todo e outro para cada etapa) seguirão até o fim do circuito. Já no feminino serão as 10 melhores, mais duas wildcards (uma para o ano todo e outra para cada etapa) que continuarão competindo até o fim do Championship Tour.

Campeã Olímpica em Tóquio 2020, a norte-americana Carissa Moore em ação na final da etapa de Bells Beach do circuito mundial da WSL, dia 17 de abril de 2022, na província de Victoria, Austrália Foto: 2022 World Surf League

Carissa Moore em busca da primeira conquista do ano

Ouro em Tóquio 2020, a havaiana Carissa Moore vai em busca do topo do pódio ainda inédito neste ano. Nas quatro etapas anteriores, ficou duas vezes em segundo lugar (Pipeline no Havaí e Bells Beach na Austrália), uma em terceiro (Portugal) e outra em nono (Sunset Beach, no Havaí).

É preciso ficar de olho também na australiana Tyler Wright, campeã em Bells Beach e segundo lugar na classificação geral, ao lado da costarriquenha Brisa Hennessy - vencedora em Sunset Beach, no Havaí.

Tatiana Weston-Webb, campeã da etapa de Portugal, em março, conhece bem as ondas de Margaret River. Atual sexta colocada na classificação geral, foi lá que venceu em 2021, o que a torna grande favorita neste ano.

Apenas quatro surfistas estão garantidas para o fim da temporada. Restam ainda seis lugares, que serão preenchidos após o término da etapa de Margaret River. As já classificadas são:

Carissa Moore (USA/Havaí)

Tyler Wright (AUS)

Brisa Hennessy (CRC)

Lakey Peterson (USA)

Filipe Toledo vive bom momento

Depois de dois nonos lugares nas etapas de Pipeline e Sunset Beach (ambas no Havaí, nos Estados Unidos), o brasileiro Filipe Toledo avançou na classificação com o segundo lugar em Portugal e com a vitória em Bells Beach, no início de abril. Resultados que levaram-no ao primeiro lugar geral, com 24.440 pontos.

“Eu levei nove anos para finalmente badalar esse sino (em referência a Bells Beach) e o Callum (Robson) já chegou tão próximo no seu primeiro ano, então ele pode esperar um pouco mais né”, disse Filipe Toledo para o site da WSL sobre a conquista em Bells Beach.

Filipinho desta vez reencontra as águas de Margaret River - onde venceu em 2021 - como líder da temporada e campeão da última etapa. Vive bom momento, mas sabe dos desafios: "Isso é difícil, é difícil manter o ritmo e o ritmo competição a competição, então espero que possamos continuar”, completou.

Entre os desafios está a concorrência de grandes nomes como Kanoa Igarashi, John John Florence e Kelly Slater, respectivamente na segunda, terceira e quarta colocação da classificação geral.

Entre os homens, já estão garantidos 13 surfistas para as demais etapas do ano:

Filipe Toledo (BRA)

Kanoa Igarashi (JPN)

John John Florence (USA/Havaí)

Kelly Slater (USA)

Barron Mamiya (USA/Havaí)

Italo Ferreira (BRA)

Caio Ibelli (BRA)

Ethan Ewing (AUS)

Miguel Pupo (BRA)

Seth Moniz (USA/Havaí)

Callum Robson (AUS)

Griffin Colapinto (USA)

Jack Robinson (AUS)

Ainda restam nove vagas a serem preenchidas após o término das competições em Margaret River.

Esta é a 45ª temporada na história do circuito mundial da WSL. Margaret River é a quinta etapa deste ano, sendo que as próximas são:

G-Land, Indonésia - de 28 de maio a 6 de junho;

Trestles, Estados Unidos - de 15 a 22 de junho;

Saquarema - de 27 de junho a 4 de julho;

Jeffreys Bay, África do Sul - de 9 a 18 de julho;

Teahupo’o, Taiti - de 11 a 21 de agosto.

Para fechar a temporada, os cinco melhores surfistas do ano, tanto no masculino quanto no feminino vão se encontrar entre os dias 7 e 18 de setembro para as finais do CT da WSL em Trestles, nos Estados Unidos. Em jogo estarão os títulos mundiais de 2022.

Como acompanhar as ações de Margaret River

A quinta etapa do circuito mundial da WSL em Margaret River, na Austrália, acontece entre 24 de abril e 4 de maio, com a transmissão dos canais Sportv e do site worldsurfleague.com para o território brasileiro a partir do sábado (dia 23 de abril), às 20:00 (horário de Brasília).