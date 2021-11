Três lugares no Brasil para praticar esportes de inverno

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 acontecem de 4 a 20 de fevereiro de 2022, e a presença do Brasil está garantida. O país pode ser tropical, mas há oportunidades para conhecer esportes de inverno sem precisar atravessar a fronteira. Se você é um dos que adoraria ter a chance de aprender como esquiar, patinar, andar de snowboard ou disputar esportes coletivos, não é preciso tirar o passaporte da gaveta. É possível realizar esse sonho em solo brasileiro!

Confira algumas das opções:

Arena Ice Brasil

Localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, a Ice Brasil é um projeto da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) que oferece aulas de patinação, hóquei no gelo e curling (tendo as únicas pistas do esporte na América Latina).

As aulas de patinação se chamam “Patina Brasil” e são realizadas em grupo em diferentes níveis. É possível reservar uma hora de aula, pelo custo de R$ 50, pelo telefone (11) 965960978. O local também está disponível para confraternizações, aniversários e eventos corporativos.

Horários da Ice Brasil

Patinação

Segunda e quarta, de 12h a 19h

Terça, quinta e sexta, de 12h a 20h

Sábado de 13h a 20h

Domingo de 14h a 19h

Curling

Segunda a sexta, de 16h a 20h

Sábado, 12h a 20h

Domingo, 12h a 19h

Hóquei no gelo

Segunda e quarta, 19h a 20h

Terça, 20h a 21h

Sábado, 9h a 12h.

Confira o site oficial da Arena Ice Brasil.

Arena Ice Brasil Foto: CBDG

Snowland

Para quem é mais da neve do que do gelo, o Parque Snowland em Gramado, no Rio Grande do Sul, é um ótimo local para visitar. O local possui a única montanha de neve do Brasil, com 120 metros e temperatura entre -5ºC e -3ºC.

O Snowland oferece aulas de esqui, mas os mais radicais também podem se arriscar no snowboard. As aulas disponíveis atendem tantos os iniciantes quanto os profissionais. Se o objetivo é mais diversão e menos esporte, você pode fazer o tubing, descendo a montanha em uma boia com os amigos. Os visitantes recebem um kit com roupas impermeáveis, mas vá preparado para encarar uma temperatura de inverno europeu.

O foco pode ser a neve, mas o gelo também está presente, com aulas de patinação artística a 13ºC e o Ice Motion, um túnel de gelo de 90 metros. O local também oferece diversas atrações para o público infantil.

Confira o site oficial do Snowland.

Patinação Monte Verde

A cidade mineira localizada na Serra da Mantiqueira, próximo à divisa com o estado de São Paulo, é destino conhecido para curtir um friozinho e um bom vinho, mas quem quer patinar também tem a sua atração.

O Patinação Monte Verde tem uma pista de gelo fixa, com 200 metros quadrados, que comporta até 50 pessoas patinando ao mesmo tempo, com supervisão de especialistas. Após um período fechado devido à pandemia, o rinque está recebendo visitantes novamente.

Confira o perfil do local no Instagram.