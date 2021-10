Quais são as diferenças entre o luge, o skeleton e o bobsled?

Em um primeiro olhar, você pode não achar que existam muitas diferenças entre o bobsled, o luge e o skeleton. Em cada modalidade o atleta desce abaixo uma estreita pista de gelo em alta velocidade, em exibições de bastante coragem e que deixam toda a torcida grudada em seus assentos.

Entretanto, se vermos mais de perto, vamos perceber que essas três disciplinas possuem diferenças significativas que fazem de cada uma delas únicas e emocionantes.

Leia mais para descobrir as principais diferenças entre essas três modalidades, que são pontos altos dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Quais são as diferenças entre esses esportes?

Enquanto todos os eventos de pista (luge, skeleton e bobsled) acontecerão no mesmo circuito de 1615m do Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing, não espere que os espetáculos proporcionados por cada modalidade serão os mesmos.

Luge:

Começamos com o luge, cujos atletas descem uma pista em um trenó com os pés na frente com a barriga para cima, depois de uma largada em que eles, sentados, se impulsionam ao empurrar o gelo para trás com as mãos. O atleta faz o seu percurso usando o seu peso e regulando o ângulo do seu trenó nas curvas, de acordo com a trajetória, no menor tempo possível.

A média de velocidade dos atletas do luge variam entre 120 e 145km/h e Beijing 2022 distribuirá 12 medalhas no individual e duplas masculino, individual feminino e revezamento por equipes.

Skeleton:

Ao contrário do luge, no skeleton os atletas começam as suas corridas com uma largada em pé, correndo por aproximadamente 40 metros antes de assumir uma posição deitada no trenó, com a cabeça à frente, de bruços, à medida em que vão abaixo na pista a mais de 130 km/h

Seis medalhas (duas de cada cor) estarão em jogo em Pequim, o que significa que a disputa pelo pódio certamente será acirrada. Os dois eventos do programa do skeleton são os individuais masculino e feminino.

Bobsled:

Já o bobsled, por sua vez, entre os três esportes é o que mais tem tradição nos Jogos, tendo estado presente no programa Olímpico de Inverno desde o seu início, em 1924 (exceto na edição de Squaw Valley 1960).

Os atletas fazem, sentados, um percurso em um trenó de grande porte, depois de ganharem velocidade em uma corrida de 50 metros, só depois se acomodando dentro dele. No bobsled, os competidores conduzem o equipamento através de cordas dentro dele, e o que fica mais atrás também pode usar freios para reduzir a velocidade na descida - apesar de serem pouco acionados em uma competição Olímpica.

O bobsled nos Jogos possui competições de dois e de quatro homens e, mais recentemente, foi incluída a de duas mulheres. Além disso, o monobob feminino - feito em trenó de apenas um lugar - fará, em Pequim, a estreia em Jogos.

Em um olhar - as diferenças entre as competições Olímpicas do luge, do skeleton e do bobsled

O formato da competição do luge:

O luge - individual masculino e de duplas, o individual feminino e o revezamento por equipes - acontecerá de 5 a 10 de fevereiro de 2022 no Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing. Um total de 106 vagas está disponível para os Jogos Beijing 2022.

O formato da competição do skeleton:

O skeleton - individual masculino e feminino - acontecerá no mesmo lugar, mas de 10 a 12 de fevereiro de 2022. Um total de 50 vagas está disponível para os Jogos Beijing 2022.

O formato da competição do bobsled:

As competições do bobsled de dois e quatro homens, de duas mulheres e o monobob feminino vão acontecer também no mesmo recinto, logo após o skeleton, de 13 a 20 de fevereiro de 2022. Um total 170 vagas está disponível para Beijing 2022. No máximo 124 homens e 46 mulheres podem se classificar.

