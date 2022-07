Tour de France 2022: prévia, programação e ciclistas para ficar de olho

O segundo Grand Tour da temporada de ciclismo de estrada masculino de 2022, o 109º Tour de France, começa nesta sexta-feira, 1º de julho, em Copenhague, na Dinamarca, e terminará como de costume em Paris, no domingo, dia 24 de julho.

Os medalhistas de Tóquio 2020 Tadej Pogacar, Primoz Roglic e Wout van Aert são as estrelas de uma competição que vai atravessar um total de mais de 3.300km em 21 etapas. Há cinco chegadas em cumes, dois contrarrelógios e seis etapas planas.

O esloveno Pogacar quer conquistar a camiseta amarela de vencedor pelo terceiro ano consecutivo, igualando um feito alcançado mais recentemente pelo tetracampeão Chris Froome (2015, 2016, 2017).

Após um adiamento do ano passado devido a um conflito de agenda com o torneio de futebol da Euro 2020, a Dinamarca se tornará o 10º país a sediar o 'Grand Départ' (largada de abertura). O roteiro de 2022 também terá a Bélgica (Etapa 6) pela frente, bem como a Suíça (Etapas 8 e 9), fazendo desta a primeira vez desde 2017 que uma mesma edição vai passar por quatro países diferentes.

Cerca de 176 ciclistas vão participar, oito para cada uma das 22 equipes. Isso significa uma equipe a menos do que na edição de 2021.

O último dia do 'Grand Boucle' masculino (24 de julho) coincidirá com o início do histórico 'Tour de France' feminino de oito etapas (até 31 de julho), que substitui a 'La Course', corrida feminina de um dia.

Abaixo você encontra tudo o que precisa saber sobre um dos eventos de resistência mais extenuantes do mundo este ano.

Pódio do Tour de France em 2021

Tour de France 2022 - Classificação Geral, ciclistas para ficar de olho

Tadej Pogacar: o medalhista de bronze Olímpico no ciclismo de estrada chega ao 'Grand Boucle' de 2022 como o franco favorito. O esloveno venceu todas as etapas em que participou nesta temporada (Volta aos Emirados Árabes Unidos, Tirreno-Adriático, Tour da Eslovênia) e parte para o tricampeonato de vitórias do Tour de France com apenas 23 anos de idade.

Primoz Roglic: O medalhista de ouro no contrarrelógio de Tóquio 2020 chegou bem perto perto da vitória na classificação geral de 2020, enquanto teve que abandonar a corrida no ano passado depois de um acidente. O ex-saltador de esqui parece ter se recuperado de uma lesão no joelho que afetou a primeira parte de sua temporada e vem de uma vitória geral no 'Criterium du Dauphine'.

Daniel Martínez: com o vencedor de 2019, Egan Bernal, ainda se recuperando de um terrível acidente durante um treinamento, seu colega colombiano está pronto para ser o líder da equipe Ineos Grenadiers (GBR) depois de fazer o Tour do País Basco durante a primavera do hemisfério norte. A equipe britânica venceu sete das últimas 10 edições do Tour e Martínez pode dividir a liderança com o campeão de 2018, Geraint Thomas, que recentemente venceu o Tour da Suíça.

Jonas Vingegaard: o dinamarquês de 25 anos foi a surpresa em 2021, quando foi vice-campeão, e nesta temporada, com dois segundos lugares no Tirreno-Adriático e no Dauphine, ele mostrou estar pronto para tomar a dianteira se o seu colega da equipe Jumbo-Visma, Roglic, não estiver totalmente em forma.

Aleksandr Vlasov: Após o sucesso de Jai Hindley no 'Giro d'Italia', as esperanças do time Bora-Hansgrohe de vencer seu segundo 'Grand Tour' neste ano estão nos ombros deste ciclista russo que corre sob bandeira neutra. Vlasov obteve impressionantes vitórias na volta à Comunidade Valenciana e no Tour da Romandia (Suíça), mas foi forçado a abandonar o Tour da Suíça, por conta da Covid, quando liderava o evento.

Outros ciclistas-chave no Tour de France 2022

Camiseta Verde (líder da classificação por pontos)

O vencedor da competição de pontos do ano passado, Mark Cavendish, não foi selecionado por sua equipe Quick Step-Alpha Vinyl (ele foi nomeado como ciclista primeiro reserva), o que significa que Manxman (como é conhecido), de 37 anos, terá que esperar antes de poder superar o lendário Eddy Merckx em número de vitórias em etapas (ambos estão empatados em 34).

A equipe belga será comandada pelo neerlandês Fabio Jakobsen, que espera aproveitar as oportunidades do 'sprint'. O australiano Caleb Ewan, da Lotto-Soudal, e o neerlandês Dylan Groenewegen, da Team Bike Exchange-Jayco, também têm chances.

O percurso inclui várias etapas montanhosas e isso pode favorecer ciclistas especializados em colinas, como o sete vezes recordista como vencedor da camiseta verde, Peter Sagan, que recentemente voltou às vitórias no Tour da Suíça antes de se retirar devido a um teste positivo de Covid. O tricampeão mundial fez uma rápida recuperação para conquistar seu oitavo título nacional eslovaco.

Outros candidatos à camiseta verde serão os multitalentosos ciclista Mathieu van der Poel, que vestiu a camiseta rosa de líder no Giro (d'Italia) nas três primeiras etapas, e Wout van Aert, que conquistou a classificação por pontos no Criterium du Dauphine e no Paris-Nice desta temporada.

Camiseta branca com bolinhas vermelhas (o melhor nas etapas de montanha)

Pogacar garantiu o título de "rei das montanhas" nas duas últimas edições, e na história do Tour apenas quatro atletas venceram mais de duas vezes (o recorde pertence ao francês Richard Virenque, com sete).

O talismã esloveno provavelmente será desafiado por alguns dos outros competidores da classificação geral (Roglic, Vlasov, Vingegaard), bem como pelos franceses Thibaut Pinot - que recentemente conquistou a etapa rainha do Tour da Suíça, e o vencedor da camiseta com bolinhas de 2019, Romain Bardet, que foi forçado a deixar o último Giro (d'Italia) depois de sofrer de problemas estomacais.

O roteiro e as etapas mais importantes do Tour 2022

O Tour de France 2022 começa com um contrarrelógio técnico de 13km pelas ruas de Copenhague, o que agradará aos especialistas da disciplina, como o bicampeão mundial Filippo Ganna, o suíço Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) e o bicampeão mundial, Van Aert .

Após mais duas etapas na Dinamarca, o Tour será retomado na França na terça-feira, dia 5 de julho, e um dia depois, na quinta etapa 5, os paralelepípedos voltarão ao percurso pela primeira vez desde 2018. A primeira semana tem como destaque o cume no Super Planche des Belles Filles, com as duas etapas seguintes adentrando a Suíça, incluindo uma das chegadas sendo no Estádio Olímpico de Lausanne.

Durante a segunda semana, o pelotão parte para os Alpes com duas etapas de montanha de muito desgaste. Na etapa 11, os ciclistas vão subir o passo do Télégraphe e o passo do Galibier (o ponto mais alto do Tour com 2.642m) antes de terminar no topo do passo do Granon; a etapa 12, no Dia da Bastilha (14 de julho), será igualmente desafiadora e contará com um cume no Alpe d'Huez pela primeira vez em cinco anos.

Os atletas vão passar pelo Maciço Central em direção aos Pirineus, com o último dia de descanso em Carcassonne. Mais dois cumes consecutivos virão nas etapas 17 (Peyragudes) e 18 (Hautacam), que oferecerão a chance final para especialistas em montanha ganharem fôlego na classificação geral antes de um contrarrelógio de 40km na vigésima etapa.

A etapa final, que termina em Paris, verá os atletas se enfrentarem pela última vez nesta edição do Tour ao longo da avenida de Campos Elíseos (Champs-Élysées).

Etapas e programação do Tour de France

Sexta-feira 1º de julho: Etapa 1 – Copenhague-Copenhague (contrarrelógio, 13,2km)

Sábado 2 de julho: Etapa 2 – Roskilde-Nyborg (202,5km)

Domingo 3 de julho: Etapa 3 – Vejle-Sonderborg (182 km)

Segunda-feira 4 de julho: Dia de Trânsito

Terça-feira 5 de julho: Etapa 4 – Dunkerque-Calais (171,5 km)

Quarta-feira 6 de julho: Etapa 5 – Lille Métropole-Arenburg Porte du Hainaut (157 km)

Quinta-feira 7 de julho: Etapa 6 – Binche-Longwhy (220km)

Sexta-feira 8 de julho: Etapa 7 – Tomblaine-La Super Planche de Belle Filles (176,5 km)

Sábado 9 de julho: Etapa 8 – Dole-Lausanne (186,5km)

Domingo 10 de julho: Etapa 9 – Aigle-Châtel les Portes du Soleil (193km)

Segunda-feira 11 de julho: dia de descanso

Terça-feira 12 de julho: Etapa 10 – Morzine Les Portes du Soleil-Megève (148,5km)

Quarta-feira 13 de julho: Etapa 11 – Albertville-Passo do Granon Serre Chevalier (152km)

Quinta-feira 14 de julho: Etapa 12 – Briançon-Alpe d’Huez (165,5km)

Sexta-feira 15 de julho: Etapa 13 – Le Bourg d’Oisans-Saint Etiénne (193km)

Sábado 16 de julho: Etapa 14 – Saint Etiénne-Mende (192,5km)

Domingo 17 de julho: Etapa 15 – Rodez-Carcassonne (202,5km)

Segunda-feira 18 de julho: dia de descanso

Terça-feira 19 de julho: Etapa 16 – Carcassonne-Foix (178,5km)

Quarta-feira 20 de julho: Etapa 17 – Saint-Gaudens-Peyragudes (130km)

Quinta-feira 21 de julho: Etapa 18 – Lourdes-Hautacam (143,5km)

Sexta-feira 22 de julho: Etapa 19 – Castelnau-Magnoac - Cahors (188,5km)

Sábado 23 de julho: Etapa 20 – Lacapelle-Marival - Rocamadour (contrarrelógio, 40,7km)

Domingo 24 de julho: Etapa 21 – Paris/La Defence Arena – Paris/Campos Elíseos (116km)

Assista ao Tour de France 2022

O evento será transmitido ao vivo para 190 países, através das emissoras parceiras:

Europa

Bélgica – RTBF

República Tcheca – Ceska Televise

Europa – Eurosport

França – France TV Sport e Eurosport France

Alemanha – ARD

Itália – RAI Sport

Irlanda – TG4

Luxemburgo – RTL

Países Baixos – NOS

Noruega – TV2

Portugal – RTP

Eslováquia – RTVS

Eslovênia – RTV SLOVENIJA

Espanha – RTVE

Suíça – SRG SSR

Reino Unido – ITV

País de Gales – S4C

Américas

Canadá – Flobikes

Colômbia – Caracol TV

América Latina e Caribe – ESPN

América do Sul – TV5 Monde

Brasil - ESPN/Star+

Estados Unidos – NBC Sports e TV5 Monde

Ásia-Pacífico

Austrália – SBS

República Popular da China – CCTV e Zhibo TV

Japão – J Sports

Nova Zelândia – Sky Sports

Sudeste Asiático – Eurosport e GCN

Oriente Médio e África

Norte da África e Oriente Médio – BeIN Sports e TV5 Monde

África Sub-saariana – Supersport e TV5 Monde