Conheça as principais skatistas japonesas, adversárias do Brasil no Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma

O Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma 2022 de skate street, de 26 de junho a 3 de julho com transmissão do Olympics.com, será o primeiro evento valendo pontos para a corrida Olímpica de Paris 2024.

O Brasil contará com time praticamente completo, com os medalhistas Olímpicos de prata Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, além de Pâmela Rosa e outros 14 skatistas. Os principais adversários dos brasileiros serão os japoneses, que já fizeram bonito nos Jogos em casa.

Confira quem são as cinco principais skatistas japonesas no street feminino.

Nishiya Momiji

No street feminino em Tóquio 2020, duas adolescentes japonesas subiram ao pódio. Uma delas foi Nishiya Momiji, de 14 anos, a campeã Olímpica. Depois de ficar em quinto na seletiva japonesa para os Jogos, a atleta de Osaka foi vice-campeã do Mundial de 2021 e assim conquistou sua oportunidade de levar a medalha de ouro.

Nakayama Funa

A medalhista de bronze Nakayama Funa também compete em Roma. A jovem de 17 anos de Toyama, de personalidade tímida, mostrou toda a sua potência na pista em Tóquio, fazendo um front side grind para alcançar o pódio.

No X Games Chiba neste ano, Nakayama repetiu o front side grind, que virou sua marca, e conquistou a segunda posição.

Nishimura Aori

As memórias de Nishimura Aori de Roma são as melhores possíveis. No Mundial de 2021, na capital italiana, ela foi a campeã, derrotando Nishiya e Rayssa Leal.

Nishimura, de Tóquio, tem 20 anos de idade. No skate street, pode ser considerada já uma veterana. Mas as três vitórias nos X Games mostram que ela ainda é uma das favoritas em qualquer evento.

Nos Jogos de Tóquio, ela se machucou durante um treino e saiu de cadeira de rodas, mas ainda assim avançou para a final e lutou até o fim.

Terceira do ranking mundial, ela passou por uma cirurgia no joelho. Nos X Games de Chiba, ela disse que ainda estava 70%, mas esperava estar recuperada até o verão. É hora de ver se a japonesa está em forma.

Akama Rizu

Nascida em Miyagi em 2009, Akama Rizu tem apenas 12 anos e tem tudo para despontar neste ciclo Olímpico. Ela venceu o campeonato japonês de 2021, derrotando Nishiya, e também participou do Mundial no último ano.

Oda Yumeka

Nem todas as grandes skatistas japonesas conseguiram ir a Tóquio 2020 em 2021. Uma delas foi Oda Yumeka, de 15 anos, que estava bem no ranking. Porém, seu desempenho no Mundial de 2021 fez com que ela perdesse a vaga na seleção nacional.

Nos X Games Chiba deste ano, ela foi quarta colocada.

Onde assistir ao Classificatório Olímpico Pro Tour de Roma

O Olympics.com transmitirá o evento que vale pontos na corrida por Paris 2024.

