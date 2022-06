A classificação Olímpica do skate street está começando! O que esperar do primeiro evento em Roma

O skate fez sua estreia Olímpica em Tóquio 2020 - e está de volta em Paris 2024!

A competição de street de Tóquio 2020 produziu o pódio Olímpico mais jovem da história, com uma idade média de 14 anos na competição feminina, enquanto a competição masculina viu emoções, disseminações e muita habilidade quando os melhores skatistas do mundo iluminaram o palco Olímpico.

Agora, com o primeiro evento de classificação para Paris 2024 prestes a começar em 26 de junho, descubra tudo o que você precisa saber sobre o esporte em nosso guia prático de skate street.

BRASILEIROS | Saiba quais skatistas representam o país em Roma

Atletas: Skatistas para ficar de olho na classificação Olímpica em Roma

A classificatória de skate street em Roma reúne todos os medalhistas Olímpicos nas competições feminina e masculina.

Na competição masculina, os favoritos serão o nº 1 do mundo, Nyjah Huston dos EUA e o medalhista de ouro Olímpico, Yuto Horigome, do Japão.

Huston tornou-se uma lenda do esporte, acumulando seis medalhas de ouro no Campeonato Mundial e 12 ouros nos X-Games de verão em sua carreira. No entanto, quando se trata de competição Olímpica, o dínamo californiano pode sentir que tem negócios inacabados. Na final da competição do street de Tóquio 2020, Huston terminou em sétimo. Mas, aos 27 anos, ele ainda tem todas as oportunidades de mostrar o seu melhor quando os Jogos de Paris começarem em dois anos.

O japonês, Horigome, foi uma revelação em Tóquio. Na frente de uma multidão em casa, o então jogador de 22 anos marcou 37,18 de 40 possíveis para levar para casa a primeira medalha de ouro Olímpica no esporte.

Fiquem atentos também ao medalhista de prata Olímpico, Kelvin Hoefler do Brasil, e o medalhista de bronze, Jagger Eaton, dos Estados Unidos, além do japonês Sora Shirai. Hoefler está atualmente em quarto lugar no mundo, Eaton oitavo e Shirai está em terceiro - logo atrás de Huston e Horigome.

As skatistas brasileiras e japonesas serão as favoritas na competição feminina, com a atual nº 1 do mundo, Pâmela Rosa, logo à frente da compatriota e medalhista de prata Olímpica Rayssa Leal no ranking. Leal tinha apenas 13 anos quando impressionou Tóquio com seu desempenho na medalha de prata, enquanto Rosa, de 22 anos, terminou em 10º no Japão.

Elas terão que estar no topo de seu jogo para enfrentar o desafio da equipe japonesa de skate feminino, incluindo a campeã Olímpica Momiji Nishiya, a medalhista de bronze Funa Nakayama, e a nº 3 do mundo, Aori Nishimura.

Nishiya surpreendeu o mundo que a assistia no Japão ao conquistar o ouro Olímpico com apenas 13 anos, tendo também conquistado uma medalha de prata no campeonato mundial apenas um ano antes, em Roma.

Logo após sua vitória em Tóquio, a campeã Olímpica imediatamente voltou sua atenção para os próximos Jogos em Paris, dizendo: “Quero ser a famosa que todo mundo conhece. Eu também quero vencer em Paris 2024”.

Agora ela tem a chance de começar sua jornada para Paris no primeiro evento de qualificação em Roma.

Como o skate street será julgado em Paris 2024

Houve algumas mudanças significativas no sistema de pontuação do skate de rua para Paris 2024 que entraram em vigor na classificação Olímpica em Roma.

Cada competidor ainda completará duas voltas de 45 segundos cada, seguidas por uma fase de manobras. No entanto, enquanto Tóquio 2020 viu manobras e voltas individuais pontuadas entre 0 e 10, com as quatro melhores pontuações combinadas para dar uma pontuação total entre 0 e 40 - independentemente de as pontuações terem sido obtidas na fase de manobra ou volta, e Paris 2024 será diferente.

Para as eliminatórias e a competição durante os Jogos de Paris 2024, as voltas e as manobras serão pontuadas entre 0 e 100, com uma volta e duas manobras contando para uma pontuação final entre 0 e 300.

A mudança entrou em vigor para fornecer mais igualdade entre o valor das fases de manobra e volta livre.

LEIA MAIS: Como vai funcionar a pontuação para o skate street em Paris 2024

O formato de competição do skate street

Como mencionado, os skatistas em Roma completarão duas voltas de 45 segundos, seguidas por uma fase de manobras.

Os cinco melhores atletas classificados no Ranking Mundial de Skate Olímpico e os medalhistas das Olimpíadas de Tóquio 2020 pularão a Classificatória Aberta e irão direto para a fase seguinte da competição.

Todos os skatistas classificados de sexto a 30º que não são medalhistas Olímpicos serão selecionados na classificatória Aberta.

Os 32 melhores atletas de cada gênero da qualificatória aberta avançarão para as quartas de final com a melhor de duas voltas contando para sua pontuação. Nas quartas de final, os 16 melhores skatistas de cada gênero avançam para as semifinais, com a melhor de duas voltas contando para sua pontuação.

As semifinais assumem o novo formato de pontuação Olímpica, com cada skatista completando duas voltas e cinco manobras. As pontuações de melhor volta e duas manobras contam para o total, com os oito melhores atletas por gênero avançando para as finais.

Na final, o pódio será novamente decidido usando o novo formato de pontuação Olímpica, com cada atleta recebendo uma pontuação entre 0 e 300 com base na pontuação de sua melhor corrida e duas melhores manobras.

Principais manobras para conhecer no skate

Rotations

Fique atento às rotations durante o Paris 2024, pois os skatistas literalmente giram seus corpos e skates em diferentes graus. Embora seja comum ver rotações de 180 e 360 graus, os melhores tentarão derrubar um 540 na competição.

Hand plants

As hand plants envolvem um skatista invertendo sua posição para que sejam seguradas por uma parada de mão com uma mão com o skate ainda preso aos pés.

Grinds

Há uma grande variedade de grinds no skate, onde o atleta utiliza diferentes partes da prancha para deslizar pelos trilhos ou pela borda de outros obstáculos. As partes do skate que os skatistas usam para grind incluem caminhões, frente do deck, parte de trás do deck, um caminhão, ambos os caminhões - e muitas outras variações para produzir manobras de cair o queixo.

Foot plant

O foot plant vê os skatistas fazerem uma manobra semelhante ao hand plant, mas usando o pé.

Grabs

Agarrar sua prancha com as mãos no ar, na frente ou atrás das pernas.

Ally-oop

Um dos truques mais conhecidos do skate, o alley-oop é semelhante a uma rotação, mas envolve uma parada no ar no topo.