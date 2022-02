Revezamento da Tocha Olímpica de Beijing 2022 carregada na Grande Muralha da China

O segundo dia do Revezamento da Tocha Olímpica começou na manhã de 3 de fevereiro, com 40 carregadores levando a chama por uma seção de 1,47km da parte mais visitada da Grande Muralha da China, Badaling.

Entre os carregadores estava Ma Long, pentacampeão Olímpico do tênis de mesa masculino, que disse acreditar que os Jogos Olímpicos Beijing 2022 farão mais pessoas se apaixonarem por esportes de inverno, inspirando-as a trabalhar em suas mentes e corpos através do esporte, constantemente se desafiando.

Bicampeã Olímpica e vice-presidente da Associação Chinesa de Taekwondo, Wu Jingyu falou com entusiasmo sobre os Jogos que começam em 4 de fevereiro em Pequim.

"Como participantes dos dois Jogos Olímpicos sediados em Pequim, tenho orgulho do país. Vou torcer pelos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 como uma cidadã de Pequim", ela disse.

Outros participantes notáveis em Badaling foram o ator Jackie Chan, o medalhista de prata dos pares na patinação artística Pang Qing e Yang Qian, que foi ouro no individual e no evento misto no tiro esportivo nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

O Revezamento da Tocha Olímpica também visitou a Exibição Internacional de Uvas, com cerca de 50 participantes carregando a chama por uma área de 2,47m do Distrito de Yanqing. Durante o dia, cidadãos locais balançaram laços coloridos e fizeram uma apresentação de dança, enquanto patinadores de rodas com lanternas continuaram sua jornada pela República Popular da China.

Depois da apresentação, uma jovem dançarina falou sobre o quanto significava para ela fazer parte do histórico revezamento.

"A tocha é uma mensageira que carrega a chama e o espírito Olímpico", ela disse. "Eu me sinto muito honrada de ser membro dessa atividade e de ser chinesa!"

Xu Jianxi, Secretário do Partido e Chefe do Comitê de Vilas da Vila de Xidazhuangke em Zhangshanying, disse "É uma grande honra ser um carregador da tocha. Como Secretário do Partido em uma vila na Zona de Yanqing, tive anos de esforços com muitos aldeões para receber os Jogos. Agora estamos prontos!"

A perna final do Revezamento da Tocha Olímpica acontece amanhã, com o mundo se preparando para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, começando às 20:00 locais (9:00 em Brasília e 13:00 em Lisboa) no Estádio Nacional, o famoso Ninho do Pássaro.