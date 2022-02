Revezamento da Tocha Olímpica começa com cerimônia em Pequim

O Revezamento da Tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 teve início nesta terça-feira, 2 de fevereiro, às 9h locais (22h do dia 1 em Brasília) com uma cerimônia no Parque Olímpico Florestal de Pequim. Sob o slogan ‘Saúde-Alegria-Energia’, o evento terá duração de três dias, com cerca de 1.200 pessoas carregando a chama Olímpica antes de a pira principal ser acesa no Estádio Nacional em 4 de fevereiro, data da Cerimônia de Abertura.

Han Zheng, líder do grupo de coordenação dos preparativos da 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do CPC e Vice-Premiê do Conselho de Estado, foi quem acendeu a pira Olímpica para anunciar o começo do revezamento. Em seguida, ele entregou a tocha para o ex-patinador Luo Zhihuan, primeiro atleta do país campeão mundial em um esporte de inverno e hoje com 80 anos.

Durante a cerimônia, um discurso foi dado por Cai Qi, Presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Beijing 2022, membro do Birô Político do Comitê Central do CPC e Secretário do Comitê Municipal de Pequim do CPC.

“A chama Olímpica, um símbolo de luz, solidariedade, paz e amizade, vai acender a tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, acrescentar seu brilho a Pequim, a cidade-sede dos Jogos de Verão e de Inverno, e escrever um novo capítulo na história do Movimento Olímpico,” afirmou.

Luo Zhihuan, campeão mundial de 1941 na patinação de velocidade Foto: 2022 Getty Images

Foi exibida ainda uma mensagem de vídeo do Presidente do COI Thomas Bach, destacando o significado histórico dos Jogos que começarão no próximo dia 4 em Pequim.

"A chama Olímpica vai mostrar a todos que Pequim está pronta para fazer história, tornando-se a primeira sede das edições de verão e inverno dos Jogos Olímpicos. Esta é a mensagem eterna que a chama Olímpica enviará direto da China para o resto do mundo: podemos apenas ir mais rápido, mirar mais além e sermos mais fortes se ficarmos juntos,” ele disse.

Os carregadores da tocha vão dos 14 aos 86 anos, vindos de diversas esferas. Um deles é o ex-jogador da NBA Yao Ming, hoje presidente da Associação Chinesa de Basquetebol.

Após a cerimônia, Luo Zhihuan se emocionou ao contar o que significou para ele carregar a tocha Olímpica: “Hoje meu sonho se torna realidade. Levei a tocha Olímpica como representante da primeira geração de atletas chineses de esportes de inverno.”

"Não consegui participar dos Jogos Olímpicos de Inverno quando estava no auge da carreira como atleta. É um arrependimento. Esse ano, sou capaz de passar adiante o espírito de luta da geração mais velha de atletas do meu país natal.”